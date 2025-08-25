ONLINE: Newcastle - Liverpool 0:0, mistr poprvé venku. Potvrdí dobrý start?

První tři body mají, teď je čeká těžší zkouška. Fotbalisté Liverpoolu hrají ve druhém kole anglické Premier League v Newcastlu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.
Obránce domácích Kieran Trippier a liverpoolský záložník Florian Wirtz v hlavičkovém souboji | foto: AP

Mistr z Liverpoolu měl v prvním kole našlápnuto k pohodovému vítězství, jenže neudržel vedení 2:0 a nechal Bournemouth srovnat. Nakonec dvěma góly v závěru zápas rozsekl a v úvodním duelu zvítězil 4:2.

Prosadil se také útočník Ekitiké, posila z Frankfurtu, trefu přidal i Salah či Gakpo. Rozhodující střelu zařídil italský záložník Chiesa, pro nějž to byl premiérový zásah v Premier League po loňském přestupu z Juventusu.

United po neproměněné penaltě pouze remizoval. Grealish zařídil výhru Evertonu

Newcastle dál zůstává bez švédského útočníka Isaka, který si chtěl vymodlit přestup. Zájem měl mít i Liverpool, jenže původní nabídka neuspěla.

A tak Isak nepomůže ani jednomu. Newcastle, pátý tým minulé sezony, v úvodním kole remizoval 0:0 s Aston Villou. Jak si povede proti mistrovi?

Oba celky se naposledy potkaly v březnovém finále Ligového poháru, které ovládl Newcastle (2:1).

Premier League
2. kolo 25. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Newcastle United Newcastle United : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, H. Barnes.
Sestavy:
Alisson – C. Jones, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Náhradníci:
Ramsdale – Botman, Hall, Miley, J. Ramsey, J. Murphy, Osula, Thiaw, Willock.
Náhradníci:
Mamardašvili – Bradley, Chiesa, Elliott, Endō, Gomez, Robertson, Ngumoha.
Žluté karty:
Žluté karty:
8. Gravenberch, 25. Konaté

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 2 2 0 0 6:0 6
2. TottenhamTottenham 2 2 0 0 5:0 6
3. ChelseaChelsea 2 1 1 0 5:1 4
4. NottinghamNottingham 2 1 1 0 4:2 4
5. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 4:2 3
5. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:2 3
7. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 3:2 3
8. EvertonEverton 2 1 0 1 2:1 3
9. BournemouthBournemouth 2 1 0 1 3:4 3
10. Burnley FCBurnley 2 1 0 1 2:3 3
10. BrentfordBrentford 2 1 0 1 2:3 3
12. Leeds UnitedLeeds 2 1 0 1 1:5 3
13. FulhamFulham 2 0 2 0 2:2 2
14. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 2 0 1:1 2
15. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 0:0 1
16. Manchester UnitedManchester Utd. 2 0 1 1 1:2 1
17. Aston VillaAston Villa 2 0 1 1 0:1 1
18. BrightonBrighton 2 0 1 1 1:3 1
19. WolverhamptonWolves 2 0 0 2 0:5 0
20. West HamWest Ham 2 0 0 2 1:8 0

18. - 20. : Zostup

ONLINE: Newcastle - Liverpool 0:0, mistr poprvé venku. Potvrdí dobrý start?

První tři body mají, teď je čeká těžší zkouška. Fotbalisté Liverpoolu hrají ve druhém kole anglické Premier League v Newcastlu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

25. srpna 2025  20:50,  aktualizováno  21:02

