ONLINE: Newcastle - Liverpool 0:0, mistr poprvé venku. Potvrdí dobrý start?

Mistr z Liverpoolu měl v prvním kole našlápnuto k pohodovému vítězství, jenže neudržel vedení 2:0 a nechal Bournemouth srovnat. Nakonec dvěma góly v závěru zápas rozsekl a v úvodním duelu zvítězil 4:2.
Prosadil se také útočník Ekitiké, posila z Frankfurtu, trefu přidal i Salah či Gakpo. Rozhodující střelu zařídil italský záložník Chiesa, pro nějž to byl premiérový zásah v Premier League po loňském přestupu z Juventusu.
United po neproměněné penaltě pouze remizoval. Grealish zařídil výhru Evertonu
Newcastle dál zůstává bez švédského útočníka Isaka, který si chtěl vymodlit přestup. Zájem měl mít i Liverpool, jenže původní nabídka neuspěla.
A tak Isak nepomůže ani jednomu. Newcastle, pátý tým minulé sezony, v úvodním kole remizoval 0:0 s Aston Villou. Jak si povede proti mistrovi?
Oba celky se naposledy potkaly v březnovém finále Ligového poháru, které ovládl Newcastle (2:1).
Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, H. Barnes.
Alisson – C. Jones, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Ramsdale – Botman, Hall, Miley, J. Ramsey, J. Murphy, Osula, Thiaw, Willock.
Mamardašvili – Bradley, Chiesa, Elliott, Endō, Gomez, Robertson, Ngumoha.
8. Gravenberch, 25. Konaté
Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long