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ONLINE: C. Palace - Manchester City 0:1, hosté o půli vedou, prosadil se Haaland

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Sledujeme online   20:45aktualizováno  21:50

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Erling Haaland se trefuje poprvé v nové sezoně Premier League. | foto: Reuters

Program druhého kola anglické fotbalové ligy startuje páteční předehrávkou. Manchester City hraje na půdě Crystal Palace, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

City vede od nové sezony trenér Maresca, jenž nahradil Guardiolu. A v prvním zápase se jeho svěřenci pořádně zapotili, Bournemouth porazili těsně 2:1 po obratu v závěru.

Crystal Palace pro změnu vstoupil do nového ročníku porážkou 0:2 na Evertonu.

Mimochodem, v pátek se londýnský klub dozvěděl, že bude v rámci hlavní fáze Evropské ligy hrát doma se Spartou.

Premier League
2. kolo 28. 8. 2026 21:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Manchester City Manchester City 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
17. Haaland
Sestavy:
Henderson (C) – Canvot, Richards, Tomijasu – Chalaili, Kamada, Wharton, Mitchell – Nketiah, Pino – Larsen.
Sestavy:
Donnarumma – Chusanov, Dias (C), Gvardiol, O'Reilly – Anderson, Guéhi – Foden, Cherki, Semenyo – Haaland.
Náhradníci:
Benítez – Muñoz, Mingueza, Lerma, Hughes, McNeil, Guessand, Disasi, Gozo.
Náhradníci:
Rulli – Ajt-Núrí, Reis, Braithwaite, Kovačić, Echeverri, Búaddí, McAidoo, Lewis.
Žluté karty:
Žluté karty:
33. Cherki

Rozhodčí: Madley – Betts, Holmes

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2. kolo

Liverpool vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
29.8. 13:30
  • 1.53
  • 4.74
  • 6.01
Coventry City vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
29.8. 16:00
  • 1.82
  • 3.72
  • 4.74
Bournemouth vs. Everton //www.idnes.cz/sport
29.8. 16:00
  • 2.08
  • 3.62
  • 3.67
Tottenham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
29.8. 18:30
  • 2.29
  • 3.87
  • 3.01
Sunderland AFC vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 2.47
  • 3.24
  • 3.01
Chelsea vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 1.82
  • 4.06
  • 4.05
Leeds United vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 2.61
  • 3.36
  • 2.75
Manchester United vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
30.8. 17:30
  • 1.41
  • 5.01
  • 7.22
Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:00
  • 6.21
  • 4.32
  • 1.53

3. kolo

Ipswich Town vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 4.75
  • 4.36
  • 1.60
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrightonBrighton 1 1 0 0 4:0 3
2. ArsenalArsenal 1 1 0 0 3:0 3
3. BrentfordBrentford 1 1 0 0 3:0 3
4. EvertonEverton 1 1 0 0 2:0 3
5. Hull CityHull City 1 1 0 0 2:0 3
6. ChelseaChelsea 1 1 0 0 3:2 3
7. Ipswich TownIpswich 1 1 0 0 2:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:1 3
9. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
10. LiverpoolLiverpool 1 0 1 0 2:2 1
11. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 2:2 1
12. FulhamFulham 1 0 0 1 2:3 0
13. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 1:2 0
14. Sunderland AFCSunderland 1 0 0 1 1:2 0
15. NottinghamNottingham 1 0 0 1 0:1 0
16. Crystal PalaceCrystal Palace 1 0 0 1 0:2 0
17. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:2 0
18. Coventry CityCoventry 1 0 0 1 0:3 0
19. TottenhamTottenham 1 0 0 1 0:3 0
20. Aston VillaAston Villa 1 0 0 1 0:4 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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ONLINE: C. Palace - Manchester City 0:1, hosté jdou do vedení, trefuje se Haaland

Sledujeme online
Erling Haaland se trefuje poprvé v nové sezoně Premier League.

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