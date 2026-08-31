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ONLINE: Aston Villa - Arsenal 0:0, pondělní dohrávka anglické ligy, v akci mistr

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Sledujeme online   20:50aktualizováno  21:04

Kai Havertz slaví branku v prvním kole Premier League. | foto: AP

Pondělní dohrávka uzavírá program druhého kola anglické Premier League. Fotbalisté Aston Villy hostí mistrovský Arsenal, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Arsenal vykročil za obhajobou titulu přesvědčivou domácí výhrou 3:0 nad nováčkem z Coventry.

To Aston Villa schytala na půdě Brightonu debakl 0:4 a mohla klidně inkasovat i více branek, zvlášť když od konce první půle dohrávala v deseti – toho ale její soupeř nevyužil a další góly už nepřidal.

V minulé sezoně nicméně zvládla doma Arsenal porazit 2:1. Jak dopadne utkání tentokrát?

Premier League
2. kolo 31. 8. 2026 21:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Suzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Hemmings – McGinn (C), Barkley, Buendía – Jackson.
Sestavy:
Raya – White, Mosquera, Magalhães, Calafiori – Lewis-Skelly, Rice – Saka, Ødegaard (C), Tzolis – Havertz.
Náhradníci:
Bizot – Mings, Ruggeri, Alysson, Bogarde, Garnacho, Abraham, Lynch, Wan-Bissaka.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Hincapié, Guimarães, Zubimendi, Merino, Eze, Madueke, Gyökeres, Konsa.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

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2. kolo

Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:00
  • 6.53
  • 4.67
  • 1.50

3. kolo

Ipswich Town vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 5.25
  • 4.61
  • 1.57
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.9. 13:30
  • 2.22
  • 3.83
  • 2.99
Manchester City vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.19
  • 7.54
  • 13.50
Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.53
  • 3.38
  • 2.82
Brighton vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.87
  • 3.73
  • 4.19
Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.31
  • 3.46
  • 3.10
Brentford vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.59
  • 4.18
  • 5.66
Hull City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 4.04
  • 3.72
  • 1.83
Everton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:00
  • 3.02
  • 3.61
  • 2.19
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. Hull CityHull City 2 2 0 0 3:0 6
3. ChelseaChelsea 2 2 0 0 7:5 6
4. BrentfordBrentford 2 1 1 0 4:1 4
5. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 1 0 4:2 4
6. EvertonEverton 2 1 1 0 3:1 4
7. Leeds UnitedLeeds 2 1 1 0 2:1 4
8. BrightonBrighton 2 1 0 1 7:4 3
9. ArsenalArsenal 1 1 0 0 3:0 3
10. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 5:4 3
11. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 2:2 3
12. Ipswich TownIpswich 2 1 0 1 4:6 3
13. LiverpoolLiverpool 2 0 2 0 4:4 2
14. BournemouthBournemouth 2 0 1 1 2:3 1
15. NottinghamNottingham 2 0 1 1 2:3 1
16. FulhamFulham 2 0 0 2 2:4 0
17. Aston VillaAston Villa 1 0 0 1 0:4 0
18. Coventry CityCoventry 2 0 0 2 0:4 0
19. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 0 2 1:6 0
20. TottenhamTottenham 2 0 0 2 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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ONLINE: Aston Villa - Arsenal 0:0, pondělní dohrávka anglické ligy, v akci mistr

Sledujeme online
Kai Havertz slaví branku v prvním kole Premier League.

Pondělní dohrávka uzavírá program druhého kola anglické Premier League. Fotbalisté Aston Villy hostí mistrovský Arsenal, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

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