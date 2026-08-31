ONLINE: Aston Villa - Arsenal 0:0, pondělní dohrávka anglické ligy, v akci mistr

Arsenal vykročil za obhajobou titulu přesvědčivou domácí výhrou 3:0 nad nováčkem z Coventry.
To Aston Villa schytala na půdě Brightonu debakl 0:4 a mohla klidně inkasovat i více branek, zvlášť když od konce první půle dohrávala v deseti – toho ale její soupeř nevyužil a další góly už nepřidal.
V minulé sezoně nicméně zvládla doma Arsenal porazit 2:1. Jak dopadne utkání tentokrát?
Suzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Hemmings – McGinn (C), Barkley, Buendía – Jackson.
Raya – White, Mosquera, Magalhães, Calafiori – Lewis-Skelly, Rice – Saka, Ødegaard (C), Tzolis – Havertz.
Bizot – Mings, Ruggeri, Alysson, Bogarde, Garnacho, Abraham, Lynch, Wan-Bissaka.
Arrizabalaga – Hincapié, Guimarães, Zubimendi, Merino, Eze, Madueke, Gyökeres, Konsa.
Rozhodčí: Gillett – Davies, MeredithPřejít na online reportáž