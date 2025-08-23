ONLINE: Manchester City hraje s Tottenhamem, večer Arsenal hostí nováčka

Manchester City touží napravit minulou nepovedenou sezonu, ve Wolverhamptonu se uvedli i noví hráči Reijners a Cherki, kteří skórovali, dva góly dal Haaland.
Tottenham slušně odstartoval, nováčkovi Burnley dal tři branky.
V dalších sobotních zápasech Wolverhampton ještě bez Ladislav Krejčího, jehož přestup z Girony se řeší, nastoupí od 16.00 v Bournemouthu. Brentford hostí Aston Villu a v souboji nováčků Burnley hraje se Sunderlandem. Další nováček Leeds se od 18.30 představí na Arsenalu.
Trafford – Lewis, Stones, Dias (C), Ajt-Núrí (23. Aké) – Reijnders, N. González – Bobb, Cherki, Marmúš – Haaland.
Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Spence – P. Sarr, Palhinha, Bentancur – Kudus, Richarlison, Johnson.
Ederson – Doku, Rodri, B. Silva, M. Nunes, O'Reilly, Chusanov, Foden.
Kinský – Danso, Tel, Gray, Bergvall, Vušković, Solanke, Odobert, Davies.
