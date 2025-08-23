ONLINE: Manchester City hraje s Tottenhamem, večer Arsenal hostí nováčka

Autor: ,
Sledujeme online   13:17
Fotbalisté Manchesteru City po drtivém vítězství na úvod sezony ve Wolverhamptonu (4:0) v druhém dějství Premier League hostí Tottenham. Šlágr sobotního programu má výkop už od 13.30, pak se se hrají další čtyři utkání. Všechna můžete sledovat v online reportážích.

Brankář City Ederson zachycuje hlavičku Kevina Dansa z Tottenhamu. | foto: AP

Manchester City touží napravit minulou nepovedenou sezonu, ve Wolverhamptonu se uvedli i noví hráči Reijners a Cherki, kteří skórovali, dva góly dal Haaland.

Tottenham slušně odstartoval, nováčkovi Burnley dal tři branky.

V dalších sobotních zápasech Wolverhampton ještě bez Ladislav Krejčího, jehož přestup z Girony se řeší, nastoupí od 16.00 v Bournemouthu. Brentford hostí Aston Villu a v souboji nováčků Burnley hraje se Sunderlandem. Další nováček Leeds se od 18.30 představí na Arsenalu.

Premier League
2. kolo 23. 8. 2025 13:30
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Trafford – Lewis, Stones, Dias (C), Ajt-Núrí (23. Aké) – Reijnders, N. González – Bobb, Cherki, Marmúš – Haaland.
Sestavy:
Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Spence – P. Sarr, Palhinha, Bentancur – Kudus, Richarlison, Johnson.
Náhradníci:
Ederson – Doku, Rodri, B. Silva, M. Nunes, O'Reilly, Chusanov, Foden.
Náhradníci:
Kinský – Danso, Tel, Gray, Bergvall, Vušković, Solanke, Odobert, Davies.

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
2. kolo 23. 8. 2025 18:30
Arsenal Arsenal : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
2. kolo 23. 8. 2025 16:00
Brentford Brentford : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Harrington – Wilkes, Scholes – Oliver

Přejít na online reportáž
Premier League
2. kolo 23. 8. 2025 16:00
Burnley FC Burnley FC : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Salisbury – Robathan, Perry

Přejít na online reportáž
Premier League
2. kolo 23. 8. 2025 16:00
Bournemouth Bournemouth : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

2. kolo

Burnley FC vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 2.42
  • 3.15
  • 3.37
Brentford vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 3.25
  • 3.51
  • 2.30
Bournemouth vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 1.81
  • 3.89
  • 4.55
Arsenal vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
23.8. 18:30
  • 1.33
  • 5.56
  • 10.10
Everton vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
24.8. 15:00
  • 3.03
  • 3.31
  • 2.42
Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
24.8. 15:00
  • 2.38
  • 3.23
  • 3.17
Fulham vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
24.8. 17:30
  • 3.25
  • 3.65
  • 2.16
Newcastle United vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
25.8. 21:00
  • 3.36
  • 3.90
  • 2.04

3. kolo

Chelsea vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
30.8. 13:30
  • 1.53
  • 4.35
  • 5.52
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChelseaChelsea 2 1 1 0 5:1 4
2. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 4:0 3
3. TottenhamTottenham 1 1 0 0 3:0 3
3. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 3:0 3
5. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 4:2 3
6. NottinghamNottingham 1 1 0 0 3:1 3
7. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
7. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
9. FulhamFulham 1 0 1 0 1:1 1
9. BrightonBrighton 1 0 1 0 1:1 1
11. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 0:0 1
11. Aston VillaAston Villa 1 0 1 0 0:0 1
13. Crystal PalaceCrystal Palace 1 0 1 0 0:0 1
14. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:1 0
14. EvertonEverton 1 0 0 1 0:1 0
16. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 2:4 0
17. BrentfordBrentford 1 0 0 1 1:3 0
18. Burnley FCBurnley 1 0 0 1 0:3 0
19. WolverhamptonWolves 1 0 0 1 0:4 0
20. West HamWest Ham 2 0 0 2 1:8 0

18. - 20. : Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Přestup do Anglie je blízko. Krejčí by měl stát 30 milionů eur, co ho ve Wolves čeká?

Kariéra fotbalového reprezentanta Ladislava Krejčího bude s největší pravděpodobností pokračovat v Anglii. Šestadvacetiletý obránce je dohodnutý na podmínkách smlouvy s Wolverhamptonem, Girona by za...

ONLINE: Manchester City hraje s Tottenhamem, večer Arsenal hostí nováčka

Sledujeme online

Fotbalisté Manchesteru City po drtivém vítězství na úvod sezony ve Wolverhamptonu (4:0) v druhém dějství Premier League hostí Tottenham. Šlágr sobotního programu má výkop už od 13.30, pak se se hrají...

23. srpna 2025  13:17

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

Branka z derby mi rozváže nohy, věří Belgičan Bammens. A teď na Slavii!

Ve fotbalových Pardubicích doufají, že na hrot útoku konečně získali pořádného bombarďáka. Vytáhlý Belgičan Simon Bammens zařídil přesnou hlavičkou remízu 1:1 v nedávném derby proti Hradci Králové a...

23. srpna 2025  10:12

Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?

Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky...

23. srpna 2025  9:11

West Ham - Chelsea 1:5, londýnské derby plné gólů, domácí opět pohořeli

Londýnské derby v páteční předehrávce odstartovalo program 2. kola anglické fotbalové ligy gólovou přehlídkou. West Ham, v jehož sestavě byli Malick Diouf i český reprezentant Tomáš Souček, padl doma...

22. srpna 2025,  aktualizováno  23:19

Hattrick za čtvrthodinku. Kane na úvod bundesligy řádil, Bayern rozdrtil Lipsko

Fotbalisté Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky...

22. srpna 2025  22:51

Zbrojovka porazila Chrudim a upevnila vedení, uspěla i Příbram a Budějovice

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno v 7. kole druhé ligy porazili Chrudim v jejím pardubickém azylu 1:0 a upevnili si první příčku v neúplné tabulce. Pomohly si také exligové týmy, Příbram zdolala...

22. srpna 2025  21:07

Jste vítěz, vy můžete. Trump osahal pohár pro MS ve fotbale a oznámil dějiště losu

Losování fotbalového mistrovství světa v roce 2026 se uskuteční 5. prosince ve Washingtonu. V pátek to oznámil americký prezident Donald Trump v přítomnosti šéfa světové federace FIFA Gianniho...

22. srpna 2025  20:47

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

22. srpna 2025  19:30

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy...

22. srpna 2025  17:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Utkání Bohemians - Mladá Boleslav se odkládá, Pražany skolila viróza

Nedělní duel první fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví vypadl z programu 6. kola kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Ligová fotbalová asociace (LFA) zápas...

22. srpna 2025  16:19,  aktualizováno  16:22

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

22. srpna 2025  16:05

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.