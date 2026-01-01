ONLINE: Liverpool hostí nováčka, pak v akci City i Tottenham

Autor: ,
Sledujeme online   18:30
Kritické období zažehnali, fotbalisté Liverpoolu neprohráli sedmkrát v řadě a v 19. kole anglické Premier League hostí nováčka z Leedsu. Souběžně bojuje také Crystal Palace s Fulhamem. Všechna čtvrteční novoroční utkání sledujte v podrobné online reportáži.

Florian Wirtz (vlevo) slaví gól do sítě Wolverhamptonu se spoluhráči z Liverpoolu. | foto: Reuters

Liverpool se v posledních týdnech vyšplhal na čtvrtou pozici, kde si může vítězstvím zajistit pohodlný náskok. Leeds je šestnáctý a pokouší se zůstat nad sestupovým pásmem.

Naopak Crystal Palace s Fulhamem mají ve středu tabulky stejně bodů, takže jde o důležité střetnutí.

Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

To platí i pro Manchester City, který od 21 hodin vyzývá sedmý Sunderland. Když zvítězí, dotáhne se k vedoucímu Arsenalu na pouhé dva body. O pohárové příčky pak bojují devátý Brentford s třináctým Tottenhamem.

Premier League
19. kolo 1. 1. 2026 18:30
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Alisson – Bradley, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, C. Jones – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké.
Sestavy:
Perri – Bornauw, Bijol, Struijk – Justin, Grujev, Ampadu (C), Stach, Gudmundsson – Aaronson, Nmecha.
Náhradníci:
Mamardašvili – Kerkez, Mac Allister, Chiesa, Gakpo, Nyoni, Ramsay, Ngumoha, Lucky.
Náhradníci:
Darlow – Bogle, Calvert-Lewin, Piroe, Okafor, Harrison, Tanaka, Byram, Gnonto.

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
19. kolo 1. 1. 2026 18:30
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson – Lerma, Lacroix, Guéhi (C) – Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell – Devenny, Pino – Mateta.
Sestavy:
Leno – Tete, Andersen (C), Cuenca, Robinson – Lukić, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Kevin – R. Jiménez.
Náhradníci:
Benítez – Benamar, Canvot, Drakes-Thomas, Esse, Rodney, Uche, Sosa, Casey.
Náhradníci:
Lecomte – Cairney, Castagne, Diop, Kusi-Asare, Reed, Ridgeon, A. Traoré, Amissah.

Rozhodčí: Harrington – Meredith, Long

Přejít na online reportáž
Premier League
19. kolo 1. 1. 2026 21:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
19. kolo 1. 1. 2026 21:00
Brentford Brentford : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Madley – Betts, Bennett

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

19. kolo

Sunderland AFC vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
1.1. 21:00
  • 8.18
  • 5.13
  • 1.40
Brentford vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
1.1. 21:00
  • 2.37
  • 3.59
  • 3.05

20. kolo

Aston Villa vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
3.1. 13:30
  • 1.81
  • 3.74
  • 4.52
Brighton vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
3.1. 16:00
  • 1.50
  • 4.50
  • 6.39
Wolverhampton vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
3.1. 16:00
  • 2.49
  • 3.36
  • 2.88
Bournemouth vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
3.1. 18:30
  • 6.30
  • 4.70
  • 1.48
Leeds United vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
4.1. 13:30
  • 2.67
  • 3.46
  • 2.61
Tottenham vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
4.1. 16:00
  • 1.83
  • 3.72
  • 4.43
Fulham vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.1. 16:00
  • 3.71
  • 3.81
  • 1.96
Newcastle United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
4.1. 16:00
  • 1.68
  • 4.03
  • 4.98
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

19. kolo

18. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 19 14 3 2 37:12 45
2. Manchester CityManchester City 18 13 1 4 43:17 40
3. Aston VillaAston Villa 19 12 3 4 30:23 39
4. LiverpoolLiverpool 18 10 2 6 30:26 32
5. ChelseaChelsea 19 8 6 5 32:21 30
6. Manchester UnitedManchester Utd. 19 8 6 5 33:29 30
7. Sunderland AFCSunderland 18 7 7 4 20:18 28
8. EvertonEverton 19 8 4 7 20:20 28
9. BrentfordBrentford 18 8 2 8 28:26 26
10. Newcastle UnitedNewcastle 19 7 5 7 26:24 26
11. Crystal PalaceCrystal Palace 18 7 5 6 21:20 26
12. FulhamFulham 18 8 2 8 25:26 26
13. TottenhamTottenham 18 7 4 7 27:23 25
14. BrightonBrighton 19 6 7 6 28:27 25
15. BournemouthBournemouth 19 5 8 6 29:35 23
16. Leeds UnitedLeeds 18 5 5 8 25:32 20
17. NottinghamNottingham 19 5 3 11 18:30 18
18. West HamWest Ham 19 3 5 11 21:38 14
19. Burnley FCBurnley 19 3 3 13 20:37 12
20. WolverhamptonWolves 19 0 3 16 11:40 3

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

ONLINE: Liverpool hostí nováčka, pak v akci City i Tottenham

Sledujeme online
Florian Wirtz (vlevo) slaví gól do sítě Wolverhamptonu se spoluhráči z...

Kritické období zažehnali, fotbalisté Liverpoolu neprohráli sedmkrát v řadě a v 19. kole anglické Premier League hostí nováčka z Leedsu. Souběžně bojuje také Crystal Palace s Fulhamem. Všechna...

1. ledna 2026  18:30

Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Pierre-Emerick Aubameyang

Gabonská vláda po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po středeční porážce 2:3 s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula...

1. ledna 2026  15:55

Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Dlouho už si neužili ani částečnou radost, vždyť fotbalisté Wolverhamptonu na bodový zápis čekali dvanáct zápasů, tedy déle než dva měsíce. I proto Ladislav Krejčí, střelec vyrovnávacího gólu proti...

1. ledna 2026  14:49

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54

Sparta by měla hledat nového gólmana, říká Vaniak. Věří, že Slavia míří za titulem

Brankář Martin Vaniak ve slávistickém dresu v utkání veteránů během...

V říjnu oslavil pětapadesáté narozeniny, ale chytat nezapomněl. Martin Vaniak byl vyhlášen nejlepším slávistou silvestrovského derby veteránů i díky tomu, že v závěru chytil Tomáši Čížkovi penaltu....

1. ledna 2026  7:59

Těžký konec roku pro Roberta Carlose, má za sebou akutní operaci srdce

Roberto Carlos v dresu týmu Bull in the Barne United

Bývalá brazilská fotbalová hvězda Roberto Carlos má za sebou akutní operaci srdce. Po tříhodinové operaci zůstane v nemocnici dva dny na pozorování. „Je mi fajn, jsem pečlivě sledovaný,“ citoval ho...

31. prosince 2025  15:56

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

31. prosince 2025  14:48

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

31. prosince 2025  14:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Vrátí se Jurásek do Slavie? Liberec přivedl stopera

Sledujeme online
Obránce Hoffenheimu David Jurásek (vpravo) se snaží zastavit Dejana...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

31. prosince 2025  14:12

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář,...

31. prosince 2025  12:35,  aktualizováno  13:30

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Od prvního přáteláku věděli, že je Mbodji trefa. Z Jihlavy vystřelil do Ligy mistrů

Slávisté slaví druhý gól Youssoupy Mbodjia do branky Bödo/Glimt v zápase Ligy...

Jeho story ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem fotbalistu Youssouphu Mbodjiho nikdo v České republice neznal. Nebylo divu, v té době dvacetiletý krajní obránce ze...

31. prosince 2025  10:21

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36,  aktualizováno  30. 12. 23:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.