ONLINE: Liverpool hostí nováčka, pak v akci City i Tottenham

Liverpool se v posledních týdnech vyšplhal na čtvrtou pozici, kde si může vítězstvím zajistit pohodlný náskok. Leeds je šestnáctý a pokouší se zůstat nad sestupovým pásmem.
Naopak Crystal Palace s Fulhamem mají ve středu tabulky stejně bodů, takže jde o důležité střetnutí.
Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín
To platí i pro Manchester City, který od 21 hodin vyzývá sedmý Sunderland. Když zvítězí, dotáhne se k vedoucímu Arsenalu na pouhé dva body. O pohárové příčky pak bojují devátý Brentford s třináctým Tottenhamem.
Alisson – Bradley, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, C. Jones – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké.
Perri – Bornauw, Bijol, Struijk – Justin, Grujev, Ampadu (C), Stach, Gudmundsson – Aaronson, Nmecha.
Mamardašvili – Kerkez, Mac Allister, Chiesa, Gakpo, Nyoni, Ramsay, Ngumoha, Lucky.
Darlow – Bogle, Calvert-Lewin, Piroe, Okafor, Harrison, Tanaka, Byram, Gnonto.
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Antrobus
D. Henderson – Lerma, Lacroix, Guéhi (C) – Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell – Devenny, Pino – Mateta.
Leno – Tete, Andersen (C), Cuenca, Robinson – Lukić, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Kevin – R. Jiménez.
Benítez – Benamar, Canvot, Drakes-Thomas, Esse, Rodney, Uche, Sosa, Casey.
Lecomte – Cairney, Castagne, Diop, Kusi-Asare, Reed, Ridgeon, A. Traoré, Amissah.
Rozhodčí: Harrington – Meredith, Long
Rozhodčí: Madley – Betts, Bennett