ONLINE: Aston Villa hraje o první místo na Arsenalu, vede West Ham i Newcastle

Autor: ,
Sledujeme online   20:58
Naposled v roce 2025 jdou fanoušci v Anglii na špičkový fotbal. V úterý večer je na programu šest zápasů 19. dějství. Šlágrem je souboj třetí Aston Villy na stadionu prvního Arsenalu. Do akce jdou také Chelsea, West Ham či Wolverhampton. Utkání můžete od 20.30 sledovat v online reportážích.

Leandro Trossard z Arsenalu střílí gól proti Aston Ville. | foto: Reuters

Dvanáct klubů z dvaceti bude mít za sebou polovinu sezony, zbývajících osm týmů se v rámci 19. dějství představí na Nový rok.

Arsenal je v čele tabulky od sedmého kola, měl i pětibodový náskok, který se v poslední době ztenčil na dva body na druhý Manchester City.

Na favority soutěže po úchvatné sérii dotírá Aston Villa, o víkendu na Chelsea vyhrála osmý ligový zápas za sebou, jedenáctý celkově i s evropskými poháry, a pokud přidá další vítězství, na Arsenal se bodově dotáhne. Když se oba týmy potkaly před třemi týdny v Birminghamu v 15. kole, Aston Villa gólem ze závěru vyhrála 2:1.

To West Ham, v jehož kádru je i český záložník Tomáš Souček, zase navýšil sérii bez vítězství na sedm zápasů a na příčku zajišťující záchranu ztrácí už pět bodů. Jeho soupeřem je Brighton.

Další český reprezentant v Premier League je na tom se svým týmem ještě hůř. Ladislav Krejčí má s Wolverhamptonem pouhé dva body, tentokrát beznadějně poslední tým tabulky hraje na Manchesteru United.

Premier League
19. kolo 30. 12. 2025 21:15
Arsenal Arsenal : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Merino, Ødegaard (C) – Saka, Trossard, Gyökeres.
Sestavy:
E. Martínez – Bogarde, Lindelöf, Konsa (C), Digne – Amadou Onana, Tielemans – Sancho, Buendía, Rogers – Watkins.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Eze, G. Jesus, Havertz, Lewis-Skelly, Madueke, Nørgaard, Martinelli, White.
Náhradníci:
Wright, Bizot – Hemmings, Maatsen, Jimoh, Malen, García, McGinn, Routh.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Přejít na online reportáž
Premier League
19. kolo 30. 12. 2025 21:15
Manchester United Manchester United : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lammens – Dalot, Heaven, L. Martínez (C), Shaw – Casemiro, Ugarte – Dorgu, Zirkzee, M. Cunha – Šeško.
Sestavy:
Sá – Doherty (C), Y. Mosquera, Krejčí – Tchatchoua, Arias, J. Gomes, H. Bueno – Mané, Hwang Hi-čchan – Arokodare.
Náhradníci:
Bayındır – Malacia, Yoro, Obi, Fredricson, J. Fletcher, T. Fletcher, Lacey, Mantato.
Náhradníci:
Johnstone – Wolfe, Strand Larsen, Hoever, López, E. González, Ojinnaka, Olagunju, Sunderland.

Rozhodčí: Bramall – Hatzidakis, Wilkes

Přejít na online reportáž
Premier League
19. kolo 30. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
West Ham West Ham : Brighton Brighton 1:1 (-:-)
Góly:
10. Bowen
Góly:
32. Welbeck
Sestavy:
Aréola – Walker-Peters, Todibo, Kilman, Scarles – Magassa, Potts, M. Fernandes – Paquetá, C. Wilson, Bowen (C).
Sestavy:
Verbruggen – Veltman, van Hecke, Dunk (C) – Kadıoğlu, Ayari, Milner, De Cuyper – Minteh, Welbeck, Gómez.
Náhradníci:
Hermansen – Mavropanos, Golambeckis, Mayers, Souček, Rodríguez, Earthy, Kanté, Summerville.
Náhradníci:
Steele – Coppola, Hinshelwood, Mitoma, Boscagli, Gruda, Rutter, Kostoulas, Watson.
Žluté karty:
13. Bowen
Žluté karty:

Rozhodčí: Salisbury – Perry, James

Přejít na online reportáž
Premier League
19. kolo 30. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Everton Everton 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
19. Garner
Sestavy:
Victor – N. Williams, Milenković, Murillo, Zinčenko – Domínguez, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Sestavy:
Pickford – N. Patterson, O'Brien, Tarkowski (C), Mykolenko – Iroegbunam, Garner – Dibling, Röhl, McNeil – Barry.
Náhradníci:
Sels – Z. Abbott, Awoniyi, Bakwa, Luiz, Kalimuendo, McAtee, Morato, Savona.
Náhradníci:
T. King, Travers – Aznou, Beto, Campbell, Grealish, Welch, Bates, Graham.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Přejít na online reportáž
Premier League
19. kolo 30. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Bournemouth Bournemouth 2:2 (-:-)
Góly:
15. Palmer
23. Fernández
Góly:
6. Brooks
27. Kluivert
Sestavy:
Sánchez – Acheampong, Chalobah, Fofana, Gusto – Caicedo, Fernández (C) – Estêvão, Palmer, Garnacho – Delap.
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Tavernier, Scott – Brooks (C), Kluivert, Semenyo – Evanilson.
Náhradníci:
Jörgensen – Adarabioyo, Badiashile, R. James, Santos, Buonanotte, P. Neto, Gittens, Pedro.
Náhradníci:
W. Dennis – Araujo, Soler, Smith, Diakité, Adlí, Kroupi, Ünal, Rees-Dottin.
Žluté karty:
4. Caicedo
Žluté karty:

Rozhodčí: S. Barrott – T. Wood, W. Smith

Přejít na online reportáž
Premier League
19. kolo 30. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Newcastle United Newcastle United 1:2 (-:-)
Góly:
23. Laurent
Góly:
2. Joelinton
7. Wissa
Sestavy:
Dúbravka – Walker (C), Estève (15. Humphreys), Ekdal, Pires – Laurent, Florentino, Ugochukwu – Edwards, Broja, Tchaouna.
Sestavy:
Pope – Miley, Thiaw, Schär, Hall – Tonali, Guimarães (C), Joelinton – H. Barnes, Wissa, A. Gordon.
Náhradníci:
Weiß – Bruun Larsen, Anthony, Sonne, Trésor, Banel, A. Barnes, Pimlott.
Náhradníci:
Ramsdale – J. Murphy, Woltemade, Willock, A. Murphy, J. Ramsey, Shahar, Neave, Alabi.
Žluté karty:
28. Walker, 32. Florentino
Žluté karty:
28. Joelinton

Rozhodčí: Jones – Davies, Greenhalgh

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

19. kolo

Arsenal vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
30.12. 21:15
  • 1.41
  • 4.86
  • 8.32
Manchester United vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
30.12. 21:15
  • 1.39
  • 5.25
  • 8.01
Liverpool vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
1.1. 18:30
  • 1.54
  • 4.45
  • 5.84
Crystal Palace vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
1.1. 18:30
  • 2.20
  • 3.31
  • 3.46
Sunderland AFC vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
1.1. 21:00
  • 7.03
  • 4.86
  • 1.43
Brentford vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
1.1. 21:00
  • 2.23
  • 3.55
  • 3.17

20. kolo

Aston Villa vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
3.1. 13:30
  • 1.85
  • 3.69
  • 4.36
Brighton vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
3.1. 16:00
  • 1.52
  • 4.40
  • 6.16
Wolverhampton vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
3.1. 16:00
  • 2.46
  • 3.38
  • 2.91
Bournemouth vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
3.1. 18:30
  • 5.38
  • 4.29
  • 1.60
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

18. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 18 13 3 2 33:11 42
2. Manchester CityManchester City 18 13 1 4 43:17 40
3. Aston VillaAston Villa 18 12 3 3 29:19 39
4. LiverpoolLiverpool 18 10 2 6 30:26 32
5. ChelseaChelsea 18 8 5 5 30:19 29
6. Manchester UnitedManchester Utd. 18 8 5 5 32:28 29
7. Sunderland AFCSunderland 18 7 7 4 20:18 28
8. BrentfordBrentford 18 8 2 8 28:26 26
9. Crystal PalaceCrystal Palace 18 7 5 6 21:20 26
10. FulhamFulham 18 8 2 8 25:26 26
11. TottenhamTottenham 18 7 4 7 27:23 25
12. EvertonEverton 18 7 4 7 18:20 25
13. BrightonBrighton 18 6 6 6 26:25 24
14. Newcastle UnitedNewcastle 18 6 5 7 23:23 23
15. BournemouthBournemouth 18 5 7 6 27:33 22
16. Leeds UnitedLeeds 18 5 5 8 25:32 20
17. NottinghamNottingham 18 5 3 10 18:28 18
18. West HamWest Ham 18 3 4 11 19:36 13
19. Burnley FCBurnley 18 3 3 12 19:34 12
20. WolverhamptonWolves 18 0 2 16 10:39 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

ONLINE: Aston Villa hraje o první místo na Arsenalu, vede West Ham i Newcastle

Sledujeme online
Leandro Trossard z Arsenalu střílí gól proti Aston Ville.

Naposled v roce 2025 jdou fanoušci v Anglii na špičkový fotbal. V úterý večer je na programu šest zápasů 19. dějství. Šlágrem je souboj třetí Aston Villy na stadionu prvního Arsenalu. Do akce jdou...

30. prosince 2025  20:58

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36,  aktualizováno  30. 12.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

30. prosince 2025  18:21

Plzeň nám pomůže do ligy, věří majitel fotbalového Táborska ve spolupráci

Petr Kolář, šéf klubu FC Lom Tábor

V létě se mu ulevilo, když udržel výkonného ředitele Martina Vozábala i přes velký zájem brněnské Zbrojovky. V polovině sezony už o něj ale majitel fotbalového Táborska Petr Kolář i celý klub přišel....

30. prosince 2025  13:03

Kouč Veselý černý závěr podzimu ustál, na Sinjavského mají Bohemians dvě nabídky

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, během utkání na Slavii.

Čtyři porážky za sebou se skóre 1:8, sesun na dvanáctou příčku. Přesto nepovedený závěr podzimu Jaroslav Veselý, trenér fotbalistů Bohemians, ustál. „Trenér Veselý povede mužstvo i v jarní části...

30. prosince 2025  12:57

Šulc první před Schickem. Ve Zlatém míči má hlasy jedenáct slávistů a jeden sparťan

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Vítěz posledního ročníku je na nejlepší cestě k obhajobě triumfu. Pavel Šulc vyhrál podzimní část ankety Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Česka. Čerstvě pětadvacetiletý ofenzivní hráč Olympique...

30. prosince 2025  12:01

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

Nový kouč Prostějova o štaci u žen Sparty: Rozpočet? Na úrovni některých klubů z ligy

Po postupu fotbalistů Kroměříže do druhé ligy oznámil jejich trenér Jan...

Z ženského fotbalu skočí do druhé ligy. Už na začátku zimní přípravy povede fotbalisty Prostějova jako nový trenér. Momentálně dvanáctý celek tabulky převzal Jan Podolák, který na lavičce vystřídal...

29. prosince 2025  17:01

Střelec Jurečka předčasně skončil v Rizesporu. Je to kvůli zájmu Baníku?

Slávista Václav Jurečka v akci v ligovém duelu na Slovácku, kde dal dvě branky.

Český fotbalový útočník Václav Jurečka předčasně skončil v Rizesporu, kam přestoupil loni v září z pražské Slavie. Turecký klub oznámil, že se s jednatřicetiletým českým hráčem dohodl na rozvázání...

29. prosince 2025  16:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Jurečka skončil v Turecku, Čvančara se vrací do Německa

Sledujeme online
Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  29. 12. 15:56

Infantino bránil ceny vstupenek na MS. Peníze se do fotbalu vrátí zpátky, tvrdí

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Že jsou vstupenky na fotbalové mistrovství světa předražené, s tím na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA nechoďte. „Důležité přece je, že zisk z turnaje investujeme zpátky do fotbalu. Bez...

29. prosince 2025  15:05

Sparťan Eneme se na africkém šampionátu zranil, slávista Ogbu zatím nenastoupil

Sparťanský záložník Santiago Eneme.

Nemilá zpráva přišla z mistrovství Afriky ke sparťanskému trenérovi Brianu Priskemu: Santiago Eneme kvůli zranění nedohrál nedělní zápas Rovníkové Guineje proti Súdánu. Eneme je jedním ze čtyř hráčů...

29. prosince 2025  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.