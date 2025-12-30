ONLINE: Aston Villa hraje o první místo na Arsenalu, vede West Ham i Newcastle

Dvanáct klubů z dvaceti bude mít za sebou polovinu sezony, zbývajících osm týmů se v rámci 19. dějství představí na Nový rok.
Arsenal je v čele tabulky od sedmého kola, měl i pětibodový náskok, který se v poslední době ztenčil na dva body na druhý Manchester City.
Na favority soutěže po úchvatné sérii dotírá Aston Villa, o víkendu na Chelsea vyhrála osmý ligový zápas za sebou, jedenáctý celkově i s evropskými poháry, a pokud přidá další vítězství, na Arsenal se bodově dotáhne. Když se oba týmy potkaly před třemi týdny v Birminghamu v 15. kole, Aston Villa gólem ze závěru vyhrála 2:1.
To West Ham, v jehož kádru je i český záložník Tomáš Souček, zase navýšil sérii bez vítězství na sedm zápasů a na příčku zajišťující záchranu ztrácí už pět bodů. Jeho soupeřem je Brighton.
Další český reprezentant v Premier League je na tom se svým týmem ještě hůř. Ladislav Krejčí má s Wolverhamptonem pouhé dva body, tentokrát beznadějně poslední tým tabulky hraje na Manchesteru United.
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Merino, Ødegaard (C) – Saka, Trossard, Gyökeres.
E. Martínez – Bogarde, Lindelöf, Konsa (C), Digne – Amadou Onana, Tielemans – Sancho, Buendía, Rogers – Watkins.
Arrizabalaga – Eze, G. Jesus, Havertz, Lewis-Skelly, Madueke, Nørgaard, Martinelli, White.
Wright, Bizot – Hemmings, Maatsen, Jimoh, Malen, García, McGinn, Routh.
Rozhodčí: England – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž
Lammens – Dalot, Heaven, L. Martínez (C), Shaw – Casemiro, Ugarte – Dorgu, Zirkzee, M. Cunha – Šeško.
Sá – Doherty (C), Y. Mosquera, Krejčí – Tchatchoua, Arias, J. Gomes, H. Bueno – Mané, Hwang Hi-čchan – Arokodare.
Bayındır – Malacia, Yoro, Obi, Fredricson, J. Fletcher, T. Fletcher, Lacey, Mantato.
Johnstone – Wolfe, Strand Larsen, Hoever, López, E. González, Ojinnaka, Olagunju, Sunderland.
Rozhodčí: Bramall – Hatzidakis, WilkesPřejít na online reportáž
10. Bowen
32. Welbeck
Aréola – Walker-Peters, Todibo, Kilman, Scarles – Magassa, Potts, M. Fernandes – Paquetá, C. Wilson, Bowen (C).
Verbruggen – Veltman, van Hecke, Dunk (C) – Kadıoğlu, Ayari, Milner, De Cuyper – Minteh, Welbeck, Gómez.
Hermansen – Mavropanos, Golambeckis, Mayers, Souček, Rodríguez, Earthy, Kanté, Summerville.
Steele – Coppola, Hinshelwood, Mitoma, Boscagli, Gruda, Rutter, Kostoulas, Watson.
13. Bowen
Rozhodčí: Salisbury – Perry, JamesPřejít na online reportáž
19. Garner
Victor – N. Williams, Milenković, Murillo, Zinčenko – Domínguez, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Pickford – N. Patterson, O'Brien, Tarkowski (C), Mykolenko – Iroegbunam, Garner – Dibling, Röhl, McNeil – Barry.
Sels – Z. Abbott, Awoniyi, Bakwa, Luiz, Kalimuendo, McAtee, Morato, Savona.
T. King, Travers – Aznou, Beto, Campbell, Grealish, Welch, Bates, Graham.
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž
15. Palmer
23. Fernández
6. Brooks
27. Kluivert
Sánchez – Acheampong, Chalobah, Fofana, Gusto – Caicedo, Fernández (C) – Estêvão, Palmer, Garnacho – Delap.
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Tavernier, Scott – Brooks (C), Kluivert, Semenyo – Evanilson.
Jörgensen – Adarabioyo, Badiashile, R. James, Santos, Buonanotte, P. Neto, Gittens, Pedro.
W. Dennis – Araujo, Soler, Smith, Diakité, Adlí, Kroupi, Ünal, Rees-Dottin.
4. Caicedo
Rozhodčí: S. Barrott – T. Wood, W. SmithPřejít na online reportáž
23. Laurent
2. Joelinton
7. Wissa
Dúbravka – Walker (C), Estève (15. Humphreys), Ekdal, Pires – Laurent, Florentino, Ugochukwu – Edwards, Broja, Tchaouna.
Pope – Miley, Thiaw, Schär, Hall – Tonali, Guimarães (C), Joelinton – H. Barnes, Wissa, A. Gordon.
Weiß – Bruun Larsen, Anthony, Sonne, Trésor, Banel, A. Barnes, Pimlott.
Ramsdale – J. Murphy, Woltemade, Willock, A. Murphy, J. Ramsey, Shahar, Neave, Alabi.
28. Walker, 32. Florentino
28. Joelinton
Rozhodčí: Jones – Davies, GreenhalghPřejít na online reportáž