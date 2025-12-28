ONLINE: Sunderland hraje proti Leedsu, pak derby Crystal Palace s Tottenhamem

Sunderland a Leeds jsou po postupu zpět mezi elitu ve zcela odlišné pozici. Zatímco Sunderland překvapuje defenzivně vyspělými výkony a je sedmý, Leeds se pohybuje u pásma sestupu.
Nedělní program 18. kola Premier League ONLINE
Utkání sledujeme minutu po minutě
Aktuálně však táhne sérii čtyř zápasů bez porážky, v nichž získal osm bodů a naposledy překvapivě vysoko porazil Crystal Palace (4:1).
Crystal Palace chce proti Tottenhamu odčinit dvě porážky v řadě. Kromě Leedsu nestačil předtím ani na Manchester City a aktuálně je devátý. Má však o čtyři body víc než čtrnáctý Tottenham, který se trápí. Dokáže se probrat v derby?
|
Aston Villa prodloužila sérii výher, Arsenal uhájil vedení před City. Slaví i Liverpool
Většina zápasů 18. kola se hrála v sobotu. Arsenal zvládl duel s Brightonem (2:1) a udržel se na čele před Manchesterem City. Třetí je Aston Villa, která po obratu zdolala Chelsea (2:1). Tu vystřídal na čtvrté příčce Liverpool.
Roefs – Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin – Xhaka, Geertruida – Rigg, Le Fée, Adingra – Brobbey.
Perri – Rodon, Bijol, Struijk – Bogle, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson – Okafor, Calvert-Lewin.
Rozhodčí: Tony Harrington – Steven Meredith, Alistair NelsonPřejít na online reportáž