ONLINE: Sunderland hraje proti Leedsu, pak derby Crystal Palace s Tottenhamem

Nedělní program anglické fotbalové ligy nabízí zbylé dva zápasy 18. kola. Od 15 hodin se v souboji dvou nováčků střetnou Sunderland a Leeds, v 17.30 pak bude následovat londýnské derby mezi Crystal Palace a Tottenhamem. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Bertrand Traore ze Sunderlandu slaví vyrovnávací gól na 2:2 spolu s Enzem Le Feem a Granitem Xhakou. | foto: Scott HeppellReuters

Sunderland a Leeds jsou po postupu zpět mezi elitu ve zcela odlišné pozici. Zatímco Sunderland překvapuje defenzivně vyspělými výkony a je sedmý, Leeds se pohybuje u pásma sestupu.

Nedělní program 18. kola Premier League ONLINE

Utkání sledujeme minutu po minutě

Aktuálně však táhne sérii čtyř zápasů bez porážky, v nichž získal osm bodů a naposledy překvapivě vysoko porazil Crystal Palace (4:1).

Crystal Palace chce proti Tottenhamu odčinit dvě porážky v řadě. Kromě Leedsu nestačil předtím ani na Manchester City a aktuálně je devátý. Má však o čtyři body víc než čtrnáctý Tottenham, který se trápí. Dokáže se probrat v derby?

Aston Villa prodloužila sérii výher, Arsenal uhájil vedení před City. Slaví i Liverpool

Většina zápasů 18. kola se hrála v sobotu. Arsenal zvládl duel s Brightonem (2:1) a udržel se na čele před Manchesterem City. Třetí je Aston Villa, která po obratu zdolala Chelsea (2:1). Tu vystřídal na čtvrté příčce Liverpool.

Premier League
18. kolo 28. 12. 2025 15:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin – Xhaka, Geertruida – Rigg, Le Fée, Adingra – Brobbey.
Sestavy:
Perri – Rodon, Bijol, Struijk – Bogle, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson – Okafor, Calvert-Lewin.

Rozhodčí: Tony Harrington – Steven Meredith, Alistair Nelson

Premier League
18. kolo 28. 12. 2025 17:30
Crystal Palace Crystal Palace : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 18 13 3 2 33:11 42
2. Manchester CityManchester City 18 13 1 4 43:17 40
3. Aston VillaAston Villa 18 12 3 3 29:19 39
4. LiverpoolLiverpool 18 10 2 6 30:26 32
5. ChelseaChelsea 18 8 5 5 30:19 29
6. Manchester UnitedManchester Utd. 18 8 5 5 32:28 29
7. Sunderland AFCSunderland 17 7 6 4 19:17 27
8. Crystal PalaceCrystal Palace 17 7 5 5 21:19 26
9. BrentfordBrentford 18 8 2 8 28:26 26
10. FulhamFulham 18 8 2 8 25:26 26
11. EvertonEverton 18 7 4 7 18:20 25
12. BrightonBrighton 18 6 6 6 26:25 24
13. Newcastle UnitedNewcastle 18 6 5 7 23:23 23
14. TottenhamTottenham 17 6 4 7 26:23 22
15. BournemouthBournemouth 18 5 7 6 27:33 22
16. Leeds UnitedLeeds 17 5 4 8 24:31 19
17. NottinghamNottingham 18 5 3 10 18:28 18
18. West HamWest Ham 18 3 4 11 19:36 13
19. Burnley FCBurnley 18 3 3 12 19:34 12
20. WolverhamptonWolves 18 0 2 16 10:39 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

Trpišovský podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. Odměna i závazek, říká kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta...

Fotbalová Slavia si na Štědrý den připravila pro své fanoušky speciální dárek. Trenér Jindřich Trpišovský bude v klubu pokračovat. Spolu se svými dlouholetými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem...

Haaland opět řádil, první zůstává Arsenal. Slaví i Liverpool, utrpení Wolves nekončí

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který proti Evertonu vstřelil z...

Na čele tabulky Premier League se po sobotním programu 17. kola nic nemění. Arsenal je po výhře 1:0 nad Evertonem stále první, o dva body zpět se drží Manchester City, který porazil West Ham 3:0 i...

Guardiola: Když chybí srdce, fanoušci se s tím nesmíří. MS klubů City probudilo

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola přiznal, že s hráči na letním mistrovství světa klubů v USA vedl po nepovedené minulé sezoně upřímné debaty. Tým podle něj na jejich základě změnil...

28. prosince 2025  14:18

Wirtz se konečně dočkal gólu za Liverpool. Ale chtěl jsem ho vstřelit dřív, uznal

Florian Wirtz slaví svůj premiérový gól v dresu Liverpoolu. Prosadil se do sítě...

Nejen kvůli vysoké přestupové částce si od něj fanoušci slibovali hodně. A možná právě tenhle tlak způsobil, že se Florian Wirtz v úvodu svého angažmá v Liverpoolu trápil. Postupně si ale v novém...

28. prosince 2025  12:35

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

28. prosince 2025  10:39

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

28. prosince 2025  9:33

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

28. prosince 2025

Čvančara žádal peníze a upadl v Turecku v nemilost, vrací se do Německa

Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončilo předčasně, tedy už po půl roce. Německý klub potvrdil návrat pětadvacetiletého fotbalisty, který před...

27. prosince 2025  23:11

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Německa, Hlavatý do Pardubic

Sledujeme online
Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  27. 12. 22:50

Aston Villa prodloužila sérii výher, Arsenal uhájil vedení před City. Slaví i Liverpool

Útočník Ollie Watkins z Aston Villy slaví vstřelený gól se spoluhráčem Morganem...

Sedmi sobotními zápasy pokračoval program 18. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal stále drží první místo díky triumfu 2:1 s Brightonem, druhý Manchester City zvítězil stejným poměrem na půdě...

27. prosince 2025  13:34,  aktualizováno  20:54

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  27. 12. 18:17

Jugase bude ve Zlíně trénovat švagr: Protekce nehrozí, už po mně šlape

Posila zlínských fotbalistů Jakub Jugas.

Mohl pokračovat v Polsku. V Cracovii, kde ztratil po minulé sezoně místo v sestavě. Nabídku mu předložily druholigové Mielce. Jednal s ambiciózním Artisem Brno. Když se ale ozval Zlín, který ho...

27. prosince 2025  12:04

Kult Vardy a jeho sladký život. Jak anglický raubíř probudil italské město houslí

Jamie Vardy v dresu italského U.S. Cremonese.

Ve městě zasvěceném houslařské tradici rozehrál na sklonku kariéry možná poslední symfonii. V osmatřiceti letech. V prostředí, které mu až dosud bylo naprosto cizí. V lize, o níž se tvrdí, že je pro...

27. prosince 2025  8:30

