ONLINE: City hraje na Nottinghamu, pak v akci Arsenal či Liverpool proti Wolves

Zatímco druhý svátek vánoční, anglický Boxing Day, nabídl nezvykle pouze jeden zápas, o den později si to fanoušci mohou vynahradit.
Sobotní program 18. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Sobotní program vykopne druhý Manchester City, který se v případě výhry nad Nottinghamem může minimálně na pár hodin posunout do čela tabulky. Tam se aktuálně nachází Arsenal, jenž má o dva body víc a v 16 hodin vyzve Brighton.
Ve stejný čas nastoupí také Liverpool, jenž se po rozpačitém vstupu do sezony začíná dostávat do formy. Proti beznadějně poslednímu Wolverhamptonu, jenž má pouhé dva body, si chce připsat povinnou výhru.
Vše v pořádku, bavil se Haaland. Na sociálních sítích ukázal, kolik váží
Kromě Ladislava Krejčího řeší sestupové starosti i jiný český fotbalista – Tomáš Souček. Jeho West Ham se utká s Fulhamem. A nastoupí ještě Brentford proti Bournemouthu a Burnley s Evertonem.
V 18.30 se pak ve šlágru kola utká rozjetá Aston Villa, která se vyhoupla na třetí místo, se čtvrtou Chelsea.
Už v pátek večer Manchester United porazil Newcastle 1:0. Zbývající dvě utkání jsou na programu v neděli – souboj nováčků obstarají Sunderland s Leedsem, v londýnském derby na sebe pro změnu narazí Crystal Palace a Tottenham.
