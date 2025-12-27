ONLINE: City hraje na Nottinghamu, pak v akci Arsenal či Liverpool proti Wolves

Sedmi sobotními zápasy pokračuje program 18. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 nastoupí Manchester City na půdě Nottinghamu, v 16 hodin půjde do akce třeba Arsenal či Liverpool, který vyzve Wolverhampton. V 18.30 se pak na závěr dne střetne Chelsea s Aston Villou. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.
Callum Hudson-Odoi (vlevo) z Nottinghamu a Bernardo Silva z Manchesteru City. | foto: Reuters

Zatímco druhý svátek vánoční, anglický Boxing Day, nabídl nezvykle pouze jeden zápas, o den později si to fanoušci mohou vynahradit.

Sobotní program 18. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Sobotní program vykopne druhý Manchester City, který se v případě výhry nad Nottinghamem může minimálně na pár hodin posunout do čela tabulky. Tam se aktuálně nachází Arsenal, jenž má o dva body víc a v 16 hodin vyzve Brighton.

Ve stejný čas nastoupí také Liverpool, jenž se po rozpačitém vstupu do sezony začíná dostávat do formy. Proti beznadějně poslednímu Wolverhamptonu, jenž má pouhé dva body, si chce připsat povinnou výhru.

Vše v pořádku, bavil se Haaland. Na sociálních sítích ukázal, kolik váží

Kromě Ladislava Krejčího řeší sestupové starosti i jiný český fotbalista – Tomáš Souček. Jeho West Ham se utká s Fulhamem. A nastoupí ještě Brentford proti Bournemouthu a Burnley s Evertonem.

V 18.30 se pak ve šlágru kola utká rozjetá Aston Villa, která se vyhoupla na třetí místo, se čtvrtou Chelsea.

Už v pátek večer Manchester United porazil Newcastle 1:0. Zbývající dvě utkání jsou na programu v neděli – souboj nováčků obstarají Sunderland s Leedsem, v londýnském derby na sebe pro změnu narazí Crystal Palace a Tottenham.

Premier League
18. kolo 27. 12. 2025 13:30
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Manchester City Manchester City 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
48. Reijnders
Sestavy:
Victor – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Domínguez – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly – B. Silva (C), N. González, Reijnders – Cherki, Foden – Haaland.
Náhradníci:
Sels – Z. Abbott, Awoniyi, Bakwa, Luiz, Kalimuendo, McAtee, Morato, Zinčenko.
Náhradníci:
Trafford – Aké, Heskey, Chusanov, Lewis, Mukasa, Rodri, Savinho, McAidoo.
Žluté karty:
43. E. Anderson
Žluté karty:
36. Dias

Rozhodčí: Jones – Davies, Greenhalgh

Premier League
18. kolo 27. 12. 2025 16:00
Liverpool Liverpool : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Premier League
18. kolo 27. 12. 2025 16:00
Arsenal Arsenal : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Premier League
18. kolo 27. 12. 2025 16:00
West Ham West Ham : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Premier League
18. kolo 27. 12. 2025 16:00
Brentford Brentford : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Premier League
18. kolo 27. 12. 2025 16:00
Burnley FC Burnley FC : Everton Everton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Pawson

Premier League
18. kolo 27. 12. 2025 18:30
Chelsea Chelsea : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Nunn – Robinson, Howard

18. kolo

17. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 17 12 3 2 31:10 39
2. Manchester CityManchester City 17 12 1 4 41:16 37
3. Aston VillaAston Villa 17 11 3 3 27:18 36
4. ChelseaChelsea 17 8 5 4 29:17 29
5. Manchester UnitedManchester Utd. 18 8 5 5 32:28 29
6. LiverpoolLiverpool 17 9 2 6 28:25 29
7. Sunderland AFCSunderland 17 7 6 4 19:17 27
8. Crystal PalaceCrystal Palace 17 7 5 5 21:19 26
9. BrightonBrighton 17 6 6 5 25:23 24
10. EvertonEverton 17 7 3 7 18:20 24
11. Newcastle UnitedNewcastle 18 6 5 7 23:23 23
12. BrentfordBrentford 17 7 2 8 24:25 23
13. FulhamFulham 17 7 2 8 24:26 23
14. TottenhamTottenham 17 6 4 7 26:23 22
15. BournemouthBournemouth 17 5 7 5 26:29 22
16. Leeds UnitedLeeds 17 5 4 8 24:31 19
17. NottinghamNottingham 17 5 3 9 17:26 18
18. West HamWest Ham 17 3 4 10 19:35 13
19. Burnley FCBurnley 17 3 2 12 19:34 11
20. WolverhamptonWolves 17 0 2 15 9:37 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

