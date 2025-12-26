ONLINE: Manchester United - Newcastle 1:0, po parádním voleji se raduje Dorgu

Autor: ,
Sledujeme online   21:10
Tradiční klání na druhý svátek vánoční, anglický Boxing Day, letos obstarává pouze jediný zápas Premier League. Fotbalisté Manchesteru United hostí Newcastle, utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Lisandro Martínez (vlevo) z Manchesteru a Sandro Tonali z Newcastlu v souboji o míč. | foto: AP

Manchester United v lize dál přešlapuje a marně hledá stabilní formu. Naposledy podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, předtím remizoval v divoké přestřelce 4:4 s Bournemouthem, což mu vyneslo prozatímní sedmé místo.

Vítězství nad jedenáctým Newcastlem by ho dočasně posunulo až na pohárové příčky k pátému Liverpoolu, nicméně proti svému svátečnímu soupeři nemá zrovna přívětivou bilanci.

Vše v pořádku, bavil se Haaland. Na sociálních sítích ukázal, kolik váží

Týmu ze severu země podlehl čtyřikrát z posledních pěti soutěžních soubojů, naposledy se oba týmy setkaly v dubnu a slavil Newcastle poměrem 4:1.

Zápasy na sváteční Boxing Day však lépe zvládá Manchester United. Jak se oběma povede ostrý test po krátké vánoční pauze?

Premier League
18. kolo 26. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Newcastle United Newcastle United 1:0 (-:-)
Góly:
24. Dorgu
Góly:
Sestavy:
Lammens – L. Martínez (C), Heaven, Shaw – Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu – M. Cunha, Mount – Šeško.
Sestavy:
Ramsdale – Miley, Thiaw, Schär, Hall – Tonali, Guimarães (C), J. Ramsey – J. Murphy, Woltemade, A. Gordon.
Náhradníci:
Bayındır – Fredricson, J. Fletcher, Mantato, Lacey, Malacia, Zirkzee, Yoro, T. Fletcher.
Náhradníci:
Pope – A. Murphy, H. Barnes, Joelinton, Neave, Willock, Shahar, Wissa, Alabi.

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Perry

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

18. kolo

Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
27.12. 13:30
  • 5.58
  • 4.52
  • 1.59
Liverpool vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 1.25
  • 6.43
  • 12.90
West Ham vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 2.62
  • 3.50
  • 2.79
Burnley FC vs. Everton //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 4.16
  • 3.40
  • 2.02
Brentford vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 2.31
  • 3.72
  • 3.06
Arsenal vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 1.39
  • 5.12
  • 8.47
Chelsea vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
27.12. 18:30
  • 1.86
  • 3.95
  • 4.21
Sunderland AFC vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
28.12. 15:00
  • 2.71
  • 3.16
  • 2.77
Crystal Palace vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
28.12. 17:30
  • 2.24
  • 3.32
  • 3.35

19. kolo

West Ham vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
30.12. 20:30
  • 3.11
  • 3.68
  • 2.21
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

17. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 17 12 3 2 31:10 39
2. Manchester CityManchester City 17 12 1 4 41:16 37
3. Aston VillaAston Villa 17 11 3 3 27:18 36
4. ChelseaChelsea 17 8 5 4 29:17 29
5. LiverpoolLiverpool 17 9 2 6 28:25 29
6. Sunderland AFCSunderland 17 7 6 4 19:17 27
7. Manchester UnitedManchester Utd. 17 7 5 5 31:28 26
8. Crystal PalaceCrystal Palace 17 7 5 5 21:19 26
9. BrightonBrighton 17 6 6 5 25:23 24
10. EvertonEverton 17 7 3 7 18:20 24
11. Newcastle UnitedNewcastle 17 6 5 6 23:22 23
12. BrentfordBrentford 17 7 2 8 24:25 23
13. FulhamFulham 17 7 2 8 24:26 23
14. TottenhamTottenham 17 6 4 7 26:23 22
15. BournemouthBournemouth 17 5 7 5 26:29 22
16. Leeds UnitedLeeds 17 5 4 8 24:31 19
17. NottinghamNottingham 17 5 3 9 17:26 18
18. West HamWest Ham 17 3 4 10 19:35 13
19. Burnley FCBurnley 17 3 2 12 19:34 11
20. WolverhamptonWolves 17 0 2 15 9:37 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

ONLINE: Manchester United - Newcastle 1:0, po parádním voleji se raduje Dorgu

Sledujeme online
Lisandro Martínez (vlevo) z Manchesteru a Sandro Tonali z Newcastlu v souboji o...

Tradiční klání na druhý svátek vánoční, anglický Boxing Day, letos obstarává pouze jediný zápas Premier League. Fotbalisté Manchesteru United hostí Newcastle, utkání sledujte v podrobné online...

26. prosince 2025  21:10

Egypt si na Africkém poháru národů zajistil osmifinále. Vítěznou trefu zařídil Salah

Egyptský kapitán Mohamed Salah čelí tvrdému zákroku Teboha Mokoeny z JAR.

Útočník Liverpoolu Muhammad Salah rozhodl na africkém šampionátu v Maroku gólem z penalty o vítězství fotbalistů Egypta 1:0 nad Jihoafrickou republikou. Jeho tým má díky druhému vítězství ve skupině...

26. prosince 2025  19:16

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  26. 12. 18:58

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  17:51

Vše v pořádku, bavil se Haaland. Na sociálních sítích ukázal, kolik váží

Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z výhry na hřišti Realu Madrid.

Vánoční svátky některým sportovcům dokážou pořádně zkomplikovat situaci. Fotbalová superstar Erling Haaland však kontrolou váhy, kterou hráčům přichystal trenér Manchesteru City Pep Guardiola,...

26. prosince 2025  13:38

Jmenovka Zidane na reprezentačním dresu. Děda byl pyšný, otec podporující

Luca Zidane v bráně alžírské reprezentace

Luca Zidane, syn francouzské fotbalové legendy Zinédina Zidana, si ve středu odbyl debut na africkém šampionátu v brance Alžírska a uvedl, že tím potěšil především svého alžírského dědečka. Nyní...

26. prosince 2025  8:14

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

25. prosince 2025  10:25,  aktualizováno  15:14

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

25. prosince 2025

Hlavatý očekávání v Liberci nenaplnil. Po roce a půl se vrací do Pardubic

Záložník Michal Hlavatý se vrací do Pardubic. Klub oznámil přestup na Štědrý...

Sedmadvacetiletý záložník přestupuje ze Slovanu zpět do Pardubic, odkud do Liberce přišel loni v červenci. Ve východočeském klubu podepsal smlouvu na čtyři a půl roku.

24. prosince 2025  13:31

Fotbalové přestupy ONLINE: Hlavatý se vrátil do Pardubic, Plzeň získala Krčíka

Sledujeme online
Liberecký záložník Michal Hlavatý hledá se chystá na rozehrávku.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  24. 12. 13:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jeden po druhém na váhu! Guardiola před Vánoci varoval fotbalisty City

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola během utkání s Leedsem.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola řekl před vánočními svátky svým svěřencům, ať si užijí tři dny bez fotbalu, ale ať si hlídají životosprávu. Španělský kouč hráče varoval, že kdo neprojde při...

24. prosince 2025  10:40

Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord

Nová posila Sigmy Danijel Šturm pózuje s olomouckým dresem.

Před pár týdny se na Andrově stadionu představil jako soupeř, od úterý už fotbalové Sigmě patří. Řeč je o slovinském křídelníkovi Danijelu Šturmovi, jenž přestoupil ze slovinského celku NK Celje a...

24. prosince 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.