ONLINE: Manchester United - Newcastle 1:0, po parádním voleji se raduje Dorgu

Manchester United v lize dál přešlapuje a marně hledá stabilní formu. Naposledy podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, předtím remizoval v divoké přestřelce 4:4 s Bournemouthem, což mu vyneslo prozatímní sedmé místo.
Vítězství nad jedenáctým Newcastlem by ho dočasně posunulo až na pohárové příčky k pátému Liverpoolu, nicméně proti svému svátečnímu soupeři nemá zrovna přívětivou bilanci.
Týmu ze severu země podlehl čtyřikrát z posledních pěti soutěžních soubojů, naposledy se oba týmy setkaly v dubnu a slavil Newcastle poměrem 4:1.
Zápasy na sváteční Boxing Day však lépe zvládá Manchester United. Jak se oběma povede ostrý test po krátké vánoční pauze?
24. Dorgu
Lammens – L. Martínez (C), Heaven, Shaw – Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu – M. Cunha, Mount – Šeško.
Ramsdale – Miley, Thiaw, Schär, Hall – Tonali, Guimarães (C), J. Ramsey – J. Murphy, Woltemade, A. Gordon.
Bayındır – Fredricson, J. Fletcher, Mantato, Lacey, Malacia, Zirkzee, Yoro, T. Fletcher.
Pope – A. Murphy, H. Barnes, Joelinton, Neave, Willock, Shahar, Wissa, Alabi.
Rozhodčí: Taylor – Beswick, PerryPřejít na online reportáž