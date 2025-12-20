ONLINE: Chelsea hraje na Newcastlu, pak nastoupí City proti West Hamu či Arsenal

Zápas Chelsea s Newcastlem je soubojem čtvrtého týmu s 12. Newcastlu se zatím v domácí soutěži příliš nedaří, naposledy nezvládl ani derby se Sunderlandem. Jak si povede proti Chelsea?
Druhý Manchester City čeká 18. West Ham, který by se rád dostal ze sestupových příček. Minulý týden sice prohrál s Aston Villou, třetímu týmu tabulky však dal pořádně zabrat.
Pod West Hamem jsou ještě Burnley, které od 16 hodin vyzve Bournemouth, a beznadějně poslední Wolverhampton s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím. Ten se svými spoluhráči nastoupí proti Brentfordu.
Ve stejný čas bude hrát kromě Burnley ještě další nováček – Sunderland. Ten po návratu mezi elitu prožívá skvělou sezonu a teď ho čeká Brighton.
Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul
Stejně bodů jako Sunderland má obhájce titulu Liverpool, který se však pomalu začíná rozjíždět. Potvrdit to chce proti Tottenhamu, který pro změnu upadá do herní i výsledkové krize.
Udržet se na čele tabulky chce Arsenal, který vyzve devátý Everton ve 21 hodin. A ve stejnou chvíli má výkop ještě zápas Crystal Palace s Leedsem.
V neděli a v pondělí je pak vždy na programu jeden zápas. Nejprve Aston Villa proti Manchesteru United a následně program 17. kola uzavřou Fulham s Nottinghamem.
Ramsdale – Miley, Thiaw, Schär, Hall – Guimarães, Tonali, J. Ramsey – J. Murphy, Woltemade, A. Gordon.
Sánchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James, Caicedo – P. Neto, Palmer, Garnacho – Pedro.
Ruddy – H. Barnes, Elanga, Joelinton, A. Murphy, Neave, Wissa, Willock.
Jörgensen – Acheampong, Adarabioyo, Santos, Badiashile, Buonanotte, Fernández, Guiu, Hato.
Rozhodčí: Madley – Holmes, Taylor
Rozhodčí: Tierney – West, Perry
Rozhodčí: Darren England – Scott Ledger, Akil Howson
Rozhodčí: Barrott – Wood, Smith