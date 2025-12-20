ONLINE: Chelsea hraje na Newcastlu, pak nastoupí City proti West Hamu či Arsenal

Hned osm zápasů nabízí sobotní program 17. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 ho vykopne souboj Newcastlu s Chelsea, v 16 hodin nastoupí třeba Manchester City proti West Hamu a v 18.30 přijde na řadu šlágr mezi Tottenhamem a Liverpoolem. Arsenal ve 21 hodin vyzve Everton. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Malo Gusto (Chelsea) slaví se spoluhráči druhý gól proti Evertonu. | foto: Jaimi JoyReuters

Zápas Chelsea s Newcastlem je soubojem čtvrtého týmu s 12. Newcastlu se zatím v domácí soutěži příliš nedaří, naposledy nezvládl ani derby se Sunderlandem. Jak si povede proti Chelsea?

Sobotní program fotbalové Premier League ONLINE

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

Druhý Manchester City čeká 18. West Ham, který by se rád dostal ze sestupových příček. Minulý týden sice prohrál s Aston Villou, třetímu týmu tabulky však dal pořádně zabrat.

Pod West Hamem jsou ještě Burnley, které od 16 hodin vyzve Bournemouth, a beznadějně poslední Wolverhampton s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím. Ten se svými spoluhráči nastoupí proti Brentfordu.

Ve stejný čas bude hrát kromě Burnley ještě další nováček – Sunderland. Ten po návratu mezi elitu prožívá skvělou sezonu a teď ho čeká Brighton.

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Stejně bodů jako Sunderland má obhájce titulu Liverpool, který se však pomalu začíná rozjíždět. Potvrdit to chce proti Tottenhamu, který pro změnu upadá do herní i výsledkové krize.

Udržet se na čele tabulky chce Arsenal, který vyzve devátý Everton ve 21 hodin. A ve stejnou chvíli má výkop ještě zápas Crystal Palace s Leedsem.

V neděli a v pondělí je pak vždy na programu jeden zápas. Nejprve Aston Villa proti Manchesteru United a následně program 17. kola uzavřou Fulham s Nottinghamem.

Premier League
17. kolo 20. 12. 2025 13:30
Newcastle United Newcastle United : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ramsdale – Miley, Thiaw, Schär, Hall – Guimarães, Tonali, J. Ramsey – J. Murphy, Woltemade, A. Gordon.
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James, Caicedo – P. Neto, Palmer, Garnacho – Pedro.
Náhradníci:
Ruddy – H. Barnes, Elanga, Joelinton, A. Murphy, Neave, Wissa, Willock.
Náhradníci:
Jörgensen – Acheampong, Adarabioyo, Santos, Badiashile, Buonanotte, Fernández, Guiu, Hato.

Rozhodčí: Madley – Holmes, Taylor

Premier League
17. kolo 20. 12. 2025 16:00
Manchester City Manchester City : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Tierney – West, Perry

Premier League
17. kolo 20. 12. 2025 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Premier League
17. kolo 20. 12. 2025 16:00
Brighton Brighton : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Darren England – Scott Ledger, Akil Howson

Premier League
17. kolo 20. 12. 2025 16:00
Bournemouth Bournemouth : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Premier League
17. kolo 20. 12. 2025 18:30
Tottenham Tottenham : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Premier League
17. kolo 20. 12. 2025 21:00
Everton Everton : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Barrott – Wood, Smith

Premier League
17. kolo 20. 12. 2025 21:00
Leeds United Leeds United : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
16. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 16 11 3 2 30:10 36
2. Manchester CityManchester City 16 11 1 4 38:16 34
3. Aston VillaAston Villa 16 10 3 3 25:17 33
4. ChelseaChelsea 16 8 4 4 27:15 28
5. Crystal PalaceCrystal Palace 16 7 5 4 20:15 26
6. Manchester UnitedManchester Utd. 16 7 5 4 30:26 26
7. LiverpoolLiverpool 16 8 2 6 26:24 26
8. Sunderland AFCSunderland 16 7 5 4 19:17 26
9. EvertonEverton 16 7 3 6 18:19 24
10. BrightonBrighton 16 6 5 5 25:23 23
11. TottenhamTottenham 16 6 4 6 25:21 22
12. Newcastle UnitedNewcastle 16 6 4 6 21:20 22
13. BournemouthBournemouth 16 5 6 5 25:28 21
14. FulhamFulham 16 6 2 8 23:26 20
15. BrentfordBrentford 16 6 2 8 22:25 20
16. NottinghamNottingham 16 5 3 8 17:25 18
17. Leeds UnitedLeeds 16 4 4 8 20:30 16
18. West HamWest Ham 16 3 4 9 19:32 13
19. Burnley FCBurnley 16 3 1 12 18:33 10
20. WolverhamptonWolves 16 0 2 14 9:35 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

