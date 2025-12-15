ONLINE: Manchester United hraje doma s Bournemouthem. Zvítězí podruhé v řadě?

Autor: ,
Sledujeme online   20:50
Fotbalisté Manchesteru United opět obstarají pondělní dohrávku anglické ligy. Na závěr 16. kola vyzvou doma Bournemouth, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Manchesteru United se radují z trefy do sítě Wolverhamptonu. | foto: Dave ShoplandAP

Manchester United je aktuálně s 25 body osmý, pokud však vyhraje, poskočí na pátou příčku jen o skóre za Chelsea.

Od října prohrál pouze jednou a naposledy splnil povinnost proti poslednímu Wolverhamptonu, který deklasoval 4:1.

To Bournemouth se trápí, šestkrát v řadě nevyhrál a získal v tomto období pouhé dva body. Z vrchu tabulky tak klesl až na 15. příčku.

Když hrál na Manchesteru United naposledy, takřka přesně před rokem, zvítězil přesvědčivě 3:0. Jak zápas dopadne tentokrát?

Premier League
16. kolo 15. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lammens – Yoro, Heaven, Shaw – Diallo, Casemiro, B. Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, Mount – M. Cunha.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Tavernier, Adams – Á. Jiménez, Kluivert, Semenyo – Evanilson.
Náhradníci:
Bayındır – Fredricson, Dorgu, Mainoo, Šeško, Malacia, L. Martínez, Ugarte, Zirkzee.
Náhradníci:
W. Dennis – Araujo, Brooks, Adlí, Hill, Scott, Kroupi, Ünal, Soler.

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

16. kolo

Manchester United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
15.12. 21:00
  • 1.83
  • 4.24
  • 4.06

17. kolo

Newcastle United vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
20.12. 13:30
  • 2.63
  • 3.59
  • 2.59
Wolverhampton vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
20.12. 16:00
  • 3.74
  • 3.54
  • 2.02
Manchester City vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20.12. 16:00
  • 13.00
  • 7.32
  • 1.20
Brighton vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
20.12. 16:00
  • 1.65
  • 3.99
  • 5.27
Bournemouth vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
20.12. 16:00
  • 1.47
  • 4.66
  • 6.60
Tottenham vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
20.12. 18:30
  • 3.27
  • 3.75
  • 2.03
Leeds United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
20.12. 21:00
  • 2.69
  • 3.17
  • 2.64
Everton vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
20.12. 21:00
  • 5.27
  • 3.81
  • 1.63
Aston Villa vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.12. 17:30
  • 2.08
  • 3.63
  • 3.24
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

16. kolo

15. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 16 11 3 2 30:10 36
2. Manchester CityManchester City 16 11 1 4 38:16 34
3. Aston VillaAston Villa 16 10 3 3 25:17 33
4. ChelseaChelsea 16 8 4 4 27:15 28
5. Crystal PalaceCrystal Palace 16 7 5 4 20:15 26
6. LiverpoolLiverpool 16 8 2 6 26:24 26
7. Sunderland AFCSunderland 16 7 5 4 19:17 26
8. Manchester UnitedManchester Utd. 15 7 4 4 26:22 25
9. EvertonEverton 16 7 3 6 18:19 24
10. BrightonBrighton 16 6 5 5 25:23 23
11. TottenhamTottenham 16 6 4 6 25:21 22
12. Newcastle UnitedNewcastle 16 6 4 6 21:20 22
13. BournemouthBournemouth 15 5 5 5 21:24 20
14. FulhamFulham 16 6 2 8 23:26 20
15. BrentfordBrentford 16 6 2 8 22:25 20
16. NottinghamNottingham 16 5 3 8 17:25 18
17. Leeds UnitedLeeds 16 4 4 8 20:30 16
18. West HamWest Ham 16 3 4 9 19:32 13
19. Burnley FCBurnley 16 3 1 12 18:33 10
20. WolverhamptonWolves 16 0 2 14 9:35 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

ONLINE: Manchester United hraje doma s Bournemouthem. Zvítězí podruhé v řadě?

Sledujeme online
Fotbalisté Manchesteru United se radují z trefy do sítě Wolverhamptonu.

Fotbalisté Manchesteru United opět obstarají pondělní dohrávku anglické ligy. Na závěr 16. kola vyzvou doma Bournemouth, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

15. prosince 2025  20:50

Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

Chorvatský kouč fotbalistů West Hamu Slaven Bilič.

Ani chorvatský expert Slaven Bilič se trenérem české fotbalové reprezentace nejspíš nestane. „Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel Nedvěd. Pane bože, vždyť on vyhrál...

15. prosince 2025  20:13

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Už celou jednu dekádu šéfuje fotbalové Slavii. Jaroslav Tvrdík přišel k sešívaným v září 2015, kdy na zápasy v Edenu chodilo pár tisícovek diváků a sledovali Škodu, Pitáka či jakéhosi mladého...

15. prosince 2025  19:26

Liberecký gól proti Spartě správně uznán, řekla komise. Na Slavii sudí také bez chyb

Gól Lukáše Letenaye z Liberce v 79. minutě utkání proti Spartě.

Hojně diskutovaný druhý liberecký gól na Spartě (2:2) v 19. kole fotbalové Chance Ligy byl podle komise rozhodčích uznán správně. Koželuh si sice nastřelil vlastní ruku, jelikož však sám nebyl...

15. prosince 2025  16:50

Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy....

15. prosince 2025  14:57

Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Trenér Hradce Králové David Horejš v zápase proti Mladé Boleslavi.

Ve druhém poločase předváděli pohledný fotbal, který bavil diváky a týmu přinášel šance. Jenomže z nich fotbalisté Hradce Králové v zápase s Mladou Boleslaví vytěžili jediný gól, kterým Václav Pilař...

15. prosince 2025  14:24

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu.

Prvního gólu se v probíhajícím ligovém ročníku dočkali až v pátém kole na Sunderlandu (1:1). V tu chvíli byli fotbalisté Aston Villy se třemi body třetí od konce. A teď přetočte kalendář zpátky na...

15. prosince 2025  11:16

Co zasadíte v přípravce, sklidíte v lize. Páník o mládeži, klubismu i Brazilcích

Bohumil Páník, trenér Bzence, během utkání divize E proti Strání. (23. března...

Patří k nejzkušenějším českým fotbalovým koučům své generace. V minulosti Bohumil Páník vedl ligové týmy, zakusil zahraniční angažmá a se Zlínem si střihl i evropské poháry. Nepohrdl ale ani výzvou...

15. prosince 2025  10:12

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve...

15. prosince 2025  7:18,  aktualizováno 

NEJ Z LIGY: Potyčka trenérů na Spartě, Zlín našel nový talent. A je Veselý v ohrožení?

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Zatímco venku se jim daří, doma sparťanští fotbalisté strádají. Přitom pár týdnů nazpět to bylo přesně naopak. Remíza s Libercem 2:2 byla jejich třetí ztrátou na Letné v řadě a boj o titul se jim...

15. prosince 2025  9:45

Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...

Sparťané se zlobili: „Jasná ruka, to nemůže platit.“ Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč se z gólu svého mužstva na chvíli přestal radovat „Bál jsem se, že nám ho neuznají,“ přiznal. Po...

15. prosince 2025  7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.