ONLINE: Manchester United hraje doma s Bournemouthem. Zvítězí podruhé v řadě?

Manchester United je aktuálně s 25 body osmý, pokud však vyhraje, poskočí na pátou příčku jen o skóre za Chelsea.
Od října prohrál pouze jednou a naposledy splnil povinnost proti poslednímu Wolverhamptonu, který deklasoval 4:1.
To Bournemouth se trápí, šestkrát v řadě nevyhrál a získal v tomto období pouhé dva body. Z vrchu tabulky tak klesl až na 15. příčku.
Když hrál na Manchesteru United naposledy, takřka přesně před rokem, zvítězil přesvědčivě 3:0. Jak zápas dopadne tentokrát?
Lammens – Yoro, Heaven, Shaw – Diallo, Casemiro, B. Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, Mount – M. Cunha.
Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Tavernier, Adams – Á. Jiménez, Kluivert, Semenyo – Evanilson.
Bayındır – Fredricson, Dorgu, Mainoo, Šeško, Malacia, L. Martínez, Ugarte, Zirkzee.
W. Dennis – Araujo, Brooks, Adlí, Hill, Scott, Kroupi, Ünal, Soler.
Rozhodčí: Hooper – Holmes, LongPřejít na online reportáž