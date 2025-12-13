ONLINE: Liverpool vede nad Brightonem, trefil se i Palmer za Chelsea

Obhájce titulu Liverpool pokračuje v rozpačitých výkonech, v domácí soutěži je až desátý a naposledy pouze remizoval s Leedsem (3:3). V týdnu však v Lize mistrů porazil Inter Milán (1:0) a rád by na to navázal.
Chelsea třikrát po sobě nevyhrála a klesla na páté místo. Jen o bod před Everton, kterému se naopak daří nad očekávání a zvítězil čtyřikrát z posledních pěti utkání.
Burnley je po návratu do Premier League devatenácté a na bodový zisk čeká od konce října. Dočká se proti Fulhamu?
Hůře, a to že výrazně, než Burnley je na tom pouze Wolverhampton, který dosud získal pouhé dva body, naposledy za remízu s Brightonem začátkem října. Bylo by tak velkým překvapením, kdyby dokázal potrápit zrovna Arsenal.
Alisson – Gomez (26. Saláh), Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Ekitiké.
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Hinshelwood – Minteh, Gruda, Gómez – Rutter.
Mamardašvili – Robertson, Ramsay, Isak, Chiesa, Ngumoha, Lucky.
Steele – De Cuyper, Veltman, Milner, Mitoma, Ayari, Welbeck, Kostoulas, Boscagli.
Rozhodčí: C. Pawson – L. Betts, M. Wilkes
21. Palmer
45+1. Gusto
Sánchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James (C), Fernández – P. Neto, Palmer, Garnacho – Pedro.
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye, Dewsbury-Hall (16. Alcaráz), Grealish – Barry.
Jörgensen – Adarabioyo, Badiashile, Gittens, Santos, Hato, Acheampong, Guiu, Estêvão.
Travers – N. Patterson, McNeil, Beto, Dibling, Aznou, Iroegbunam, Campbell.
Rozhodčí: Bramall – West, Perry
Rozhodčí: Jones – Davies, Smith.