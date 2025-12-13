ONLINE: Liverpool vede nad Brightonem, trefil se i Palmer za Chelsea

Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hraje Liverpool s Brightonem a Chelsea proti Evertonu, v 18.30 nastoupí Fulham na půdě Burnley od 21 hodin se Wolverhampton s Ladislavem Krejčím postaví ligovému lídrovi Arsenalu. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích.

Hráči Liverpoolu komunikují v zápase proti Interu Milán. | foto: AP

Obhájce titulu Liverpool pokračuje v rozpačitých výkonech, v domácí soutěži je až desátý a naposledy pouze remizoval s Leedsem (3:3). V týdnu však v Lize mistrů porazil Inter Milán (1:0) a rád by na to navázal.

Sobotní program 16. kola Premier League ONLINE

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

Chelsea třikrát po sobě nevyhrála a klesla na páté místo. Jen o bod před Everton, kterému se naopak daří nad očekávání a zvítězil čtyřikrát z posledních pěti utkání.

Burnley je po návratu do Premier League devatenácté a na bodový zisk čeká od konce října. Dočká se proti Fulhamu?

Hůře, a to že výrazně, než Burnley je na tom pouze Wolverhampton, který dosud získal pouhé dva body, naposledy za remízu s Brightonem začátkem října. Bylo by tak velkým překvapením, kdyby dokázal potrápit zrovna Arsenal.

Premier League
16. kolo 13. 12. 2025 16:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Brighton Brighton 1:0 (-:-)
Góly:
1. Ekitiké
Góly:
Sestavy:
Alisson – Gomez (26. Saláh), Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Ekitiké.
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Hinshelwood – Minteh, Gruda, Gómez – Rutter.
Náhradníci:
Mamardašvili – Robertson, Ramsay, Isak, Chiesa, Ngumoha, Lucky.
Náhradníci:
Steele – De Cuyper, Veltman, Milner, Mitoma, Ayari, Welbeck, Kostoulas, Boscagli.

Rozhodčí: C. Pawson – L. Betts, M. Wilkes

Přejít na online reportáž
Premier League
16. kolo 13. 12. 2025 16:00
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Everton Everton 2:0 (-:-)
Góly:
21. Palmer
45+1. Gusto
Góly:
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James (C), Fernández – P. Neto, Palmer, Garnacho – Pedro.
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye, Dewsbury-Hall (16. Alcaráz), Grealish – Barry.
Náhradníci:
Jörgensen – Adarabioyo, Badiashile, Gittens, Santos, Hato, Acheampong, Guiu, Estêvão.
Náhradníci:
Travers – N. Patterson, McNeil, Beto, Dibling, Aznou, Iroegbunam, Campbell.

Rozhodčí: Bramall – West, Perry

Přejít na online reportáž
Premier League
16. kolo 13. 12. 2025 18:30
Burnley FC Burnley FC : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
16. kolo 13. 12. 2025 21:00
Arsenal Arsenal : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Jones – Davies, Smith.

Přejít na online reportáž
Sparta se kvůli mlze zdržela v Craiově, nedělní liga s Libercem ale ohrožena není

Odlet sparťanských fotbalistů z Rumunska po utkání Konferenční ligy se odkládá...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Takřka o čtyři hodiny později, než bylo původně plánováno, ale sparťanští fotbalisté nakonec přece jenom odletěli z Craiovy. Komplikace způsobila hustá mlha a Pražané nakonec vzlétli těsně před...

12. prosince 2025  11:31,  aktualizováno  14:04

Na podzim nás srážely vlastní chyby, mrzí kapitánku budějovického Dynama

Eliška Stropková hlídá míč před soupeřkou.

Českobudějovické fotbalistky přezimují osmé ve druhé lize. Nově zvolená kapitánka Eliška Stropková věří ve zlepšení a posun v tabulce. Tým se o pauze zaměří na bránění standardních situací, které...

12. prosince 2025  13:31

