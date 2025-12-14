ONLINE: West Ham bez Součka vede nad Aston Villou, Tottenham prohrává

Později odpoledne uzavře nedělní program souboj Brentfordu s Leedsem od 17:30.
Tabulku nadále vede Arsenal, který v sobotu porazil 2:1 Wolverhampton a v čele si udrží minimálně dvoubodový náskok. Záleží, jak si povede druhý Manchester City a třetí Aston Villa.
Dva vlastní góly a další ztráta last minute. Krejčí: V takové situaci jsem ještě nebyl
Poprvé od začátku prosince v lize zvítězil také Liverpool, který se posunul na šesté místo neúplné tabulky. Naopak Sunderland, který byl ještě před pár týdny mezi nejlepšími, postupně klesl až na desáté místo, což může zvrátit právě v neděli.
1. M. Fernandes
24. Bowen
9. Mavropanos (vla.)
Aréola – Diouf, Todibo, Mavropanos, Wan-Bissaka – Potts, Magassa – M. Fernandes, Paquetá, Summerville – Bowen.
Bizot – Maatsen, Konsa, Lindelöf, Cash – Amadou Onana, Kamara – Rogers, Tielemans, McGinn – Watkins.
Hermansen – Julio, Kanté, Kilman, Rodríguez, Scarles, Souček, Walker-Peters, C. Wilson.
Wright – Bogarde, Buendía, Digne, García, Guessand, Hemmings, Malen, Sancho.
43. Cash
41. Haaland
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Pino – Mateta.
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly – B. Silva (C), N. González, Reijnders – Cherki, Foden – Haaland.
Benítez – Lerma, Nketiah, Uche, Hughes, Esse, Canvot, Sosa, Devenny.
Trafford – Aké, Marmúš, Ajt-Núrí, Savinho, Chusanov, Bobb, Mukasa, Lewis.
28. Hudson-Odoi
Victor – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Spence – A. Gray, Bentancur – Kudus, Simons, Kolo Muani – Richarlison.
Gunn – Morato, Zinčenko, McAtee, Luiz, Bakwa, Z. Abbott, Kalimuendo, Ndoye.
Kinský – Danso, Palhinha, Tel, Johnson, Bergvall, Odobert, P. Sarr, Davies.
31. Savona
40. A. Gray
Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – B. Traoré, Le Fée, Talbi – Brobbey.
Ramsdale – Livramento, Thiaw, Burn (42. Schär), Hall – Miley, Tonali, Guimarães (C) – Elanga, Woltemade, A. Gordon.
A. Patterson – Geertruida, Hume, O'Nien, Rigg, Isidor, Mayenda, Mundle, Neil.
Ruddy – A. Murphy, J. Ramsey, J. Murphy, H. Barnes, Joelinton, Wissa, Willock.
27. Brobbey, 34. Mukiele
