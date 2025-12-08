ONLINE: Krejčí v základu, Wolves hrají proti United. Dočkají se prvního vítězství?

Nadále čekají na první vítězství a se dvěma body jsou beznadějně poslední. Teď čeká fotbalisty Wolverhamptonu domácí zápas s Manchesterem United. Utkání 15. kola má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Ladislav Krejčí se snaží obrat o míč Bryana Mbeuma. | foto: AP

Wolverhampton, za nějž od léta hraje i český reprezentant Ladislav Krejčí, prožívá hrůzostrašný vstup do sezony a zatím mu nepomohla ani nedávná změna trenéra – odvolaného Pereiru nahradil Edwards.

Mužstvo aktuálně táhne sérii sedmi ligových porážek v řadě.

Manchester United je aktuálně dvanáctý. Když už se zdálo, že si tým konečně sedl a začíná vítězit, přišla další herní krize. Z posledních pěti utkání vyhrál jediné. Proti Wolverhamptonu si chce ale připsat povinné tři body.

Premier League
15. kolo 8. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Manchester United Manchester United 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
25. B. Fernandes
Sestavy:
Johnstone – Mosquera, Agbadou, Gomes (C) – Hoever, Bellegarde, Neto, Krejčí, Wolfe – Larsen, Arias.
Sestavy:
Lammens – Mazráwí, Heaven, Shaw – Diallo, Casemiro, Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, Mount, Cunha.
Náhradníci:
Sá – H. Bueno, S. Bueno, Chirewa, López, Hwang Hi-čchan, Arokodare, Mané.
Náhradníci:
Bayındır – Malacia, Martínez, Yoro, Dorgu, Mainoo, Lacey, Zirkzee.

Rozhodčí: Salisbury – Perry, Greenhalgh

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 15 10 3 2 28:9 33
2. Manchester CityManchester City 15 10 1 4 35:16 31
3. Aston VillaAston Villa 15 9 3 3 22:15 30
4. Crystal PalaceCrystal Palace 15 7 5 3 20:12 26
5. ChelseaChelsea 15 7 4 4 25:15 25
6. EvertonEverton 15 7 3 5 18:17 24
7. BrightonBrighton 15 6 5 4 25:21 23
8. Sunderland AFCSunderland 15 6 5 4 18:17 23
9. LiverpoolLiverpool 15 7 2 6 24:24 23
10. TottenhamTottenham 15 6 4 5 25:18 22
11. Newcastle UnitedNewcastle 15 6 4 5 21:19 22
12. Manchester UnitedManchester Utd. 14 6 4 4 22:21 22
13. BournemouthBournemouth 15 5 5 5 21:24 20
14. BrentfordBrentford 15 6 1 8 21:24 19
15. FulhamFulham 15 5 2 8 20:24 17
16. Leeds UnitedLeeds 15 4 3 8 19:29 15
17. NottinghamNottingham 15 4 3 8 14:25 15
18. West HamWest Ham 15 3 4 8 17:29 13
19. Burnley FCBurnley 15 3 1 11 16:30 10
20. WolverhamptonWolves 14 0 2 12 7:29 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

