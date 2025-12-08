ONLINE: Krejčí v základu, Wolves hrají proti United. Dočkají se prvního vítězství?

Wolverhampton, za nějž od léta hraje i český reprezentant Ladislav Krejčí, prožívá hrůzostrašný vstup do sezony a zatím mu nepomohla ani nedávná změna trenéra – odvolaného Pereiru nahradil Edwards.
Mužstvo aktuálně táhne sérii sedmi ligových porážek v řadě.
Manchester United je aktuálně dvanáctý. Když už se zdálo, že si tým konečně sedl a začíná vítězit, přišla další herní krize. Z posledních pěti utkání vyhrál jediné. Proti Wolverhamptonu si chce ale připsat povinné tři body.
Johnstone – Mosquera, Agbadou, Gomes (C) – Hoever, Bellegarde, Neto, Krejčí, Wolfe – Larsen, Arias.
Lammens – Mazráwí, Heaven, Shaw – Diallo, Casemiro, Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, Mount, Cunha.
Sá – H. Bueno, S. Bueno, Chirewa, López, Hwang Hi-čchan, Arokodare, Mané.
Bayındır – Malacia, Martínez, Yoro, Dorgu, Mainoo, Lacey, Zirkzee.
Rozhodčí: Salisbury – Perry, Greenhalgh