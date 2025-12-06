ONLINE: Arsenal hraje na Aston Ville, pak v akci Chelsea, City, Tottenham či Liverpool

Arsenal aktuálně vede ligu o pět bodů, teď ho ale čeká nepříjemný soupeř. Aston Villa se po mizerném vstupu do sezony zmátořila, momentálně je třetí a právě na londýnský celek ztrácí šest bodů. Zvládne se mu přiblížit?
Sobotní zápasy 15. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
V nejlepší čtyřce se nadále drží Manchester City a Chelsea. City čeká rozjetý nováček ze Sunderlandu, Chelsea pro změnu vyzve Bournemouth, jenž po povedeném startu zažívá úpadek formy.
Úpadek formy potkal také Tottenham, úterního soupeře Slavie v Lize mistrů. Klesl až na jedenáctou příčku a má stejně bodů (19) jako jeho sobotní soupeř Brentford.
19 bodů má i Newcastle, který hraje s Burnley, předposledním týmem ligy. Posledním zápasem od 16 hodin je střet Evertonu s Nottinghamem.
V 18.30 pak nastoupí obhájce titulu Liverpool, který se však v posledních týdnech trápí. I tak je proti nováčkovi z Leedsu jasným favoritem.
36. Cash
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Tielemans, Rogers – Watkins.
Raya – White, Timber, Hincapié, Calafiori – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Eze.
Bizot – Lindelöf, Buendía, Digne, García, Malen, Sancho, Bogarde, Hemmings.
Arrizabalaga – Gyökeres, Martinelli, Trossard, Nørgaard, Madueke, Nwaneri, Lewis-Skelly, Salmon.
Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus
Rozhodčí: Jones – Davies, Gill