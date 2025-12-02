ONLINE: Manchester City vede na Fulhamu, hraje i Everton. Newcastle hostí Tottenham

Autor: ,
Sledujeme online   20:20aktualizováno  20:55
Tři zápasy jsou na programu v úterý ve vloženém čtrnáctém dějství fotbalové Premier League. Týden před soubojem se Slavií v Lize mistrů se Tottenham od 21.15 představí v Newcastlu. Manchester City hraje na Fulhamu už od 20.30, ve stejnou dobu má výkop i utkání Evertonu v Bournemouth. Všechny duely můžete sledovat online.
Fotogalerie3

Kdo jiný? Haaland poslal Manchester City do vedení na půdě Fulhamu. | foto: Reuters

Manchester City se v případě úspěchu na stadionu Fulhamu přiblíží vedoucímu Arsenalu na dva body. Lídr tabulky ve středu hostí Brentford.

Fulham má za sebou dvě vítězství, o víkendu nečekaně triumfoval na Tottenhamu, předtím zdolal i troufalého nováčka ze Sunderlandu.

Tottenham nevyhrál už čtyři utkání a propadl se do slabší poloviny tabulky. Stejně bodů nasbíral i jeho soupeř Newcastle, ale ten se po mizerném úvodu sezony naopak zvedá. O víkendu dal čtyři góly na Evertonu a předtím porazil druhé City.

Premier League
14. kolo 2. 12. 2025 21:15
Newcastle United Newcastle United : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ramsdale – Livramento, Thiaw, Burn (C), Hall – Miley, Tonali, Joelinton – J. Murphy, Woltemade, H. Barnes.
Sestavy:
Vicario – Porro, Romero (C), Danso, Udogie – P. Sarr, Bentancur, Bergvall – Kudus, Kolo Muani, Johnson.
Náhradníci:
Ruddy – Guimarães, Elanga, A. Gordon, Neave, J. Ramsey, A. Murphy, Willock, Schär.
Náhradníci:
Kinský – A. Gray, Odobert, Palhinha, Richarlison, Simons, Spence, van de Ven, Tel.

Rozhodčí: Bramall – Bennett, Greenhalgh

Přejít na online reportáž
Premier League
14. kolo 2. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Fulham Fulham : Manchester City Manchester City 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
17. Haaland
Sestavy:
Leno – Tete, Andersen (C), Bassey, Sessegnon – Lukić, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Iwobi – R. Jiménez.
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Reijnders, N. González, B. Silva (C) – Foden, Haaland, Doku.
Náhradníci:
Lecomte – Reed, Cairney, Cuenca, Pereira, Chukwueze, Castagne, Kevin, J. King.
Náhradníci:
Trafford – Stones, Aké, Marmúš, Cherki, Ajt-Núrí, Savinho, Chusanov, Lewis.

Rozhodčí: Pawson – Betts, Wilkes

Přejít na online reportáž
Premier League
14. kolo 2. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Everton Everton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Milosavljević, Diakité, Truffert – Adams, Scott – Adlí, Kluivert, Semenyo (C) – Kroupi.
Sestavy:
Pickford – Garner, O'Brien, Tarkowski (C), Mykolenko – Iroegbunam, Dewsbury-Hall – Ndiaye, Alcaráz, Grealish – Barry.
Náhradníci:
W. Dennis – Araujo, Evanilson, Hill, Smith, Soler, Tavernier, Ünal, Dacosta.
Náhradníci:
T. King, Travers – Aznou, Beto, Campbell, Dibling, McNeil, N. Patterson, Welch.
Žluté karty:
Žluté karty:
22. Iroegbunam

Rozhodčí: Salisbury – Perry, James

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

14. kolo

Newcastle United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
2.12. 21:15
  • 1.86
  • 3.98
  • 4.15
Wolverhampton vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
3.12. 20:30
  • 3.24
  • 3.34
  • 2.29
Burnley FC vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
3.12. 20:30
  • 4.79
  • 3.79
  • 1.75
Brighton vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
3.12. 20:30
  • 2.09
  • 3.55
  • 3.52
Arsenal vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
3.12. 20:30
  • 1.37
  • 4.93
  • 8.70
Liverpool vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
3.12. 21:15
  • 1.37
  • 5.21
  • 8.05
Leeds United vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
3.12. 21:15
  • 4.49
  • 3.93
  • 1.77
Manchester United vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4.12. 21:00
  • 1.45
  • 4.93
  • 6.46

15. kolo

Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
6.12. 13:30
  • 4.16
  • 3.58
  • 1.91
Tottenham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
6.12. 16:00
  • 2.24
  • 3.59
  • 3.12
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

13. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 13 9 3 1 25:7 30
2. Manchester CityManchester City 13 8 1 4 27:12 25
3. ChelseaChelsea 13 7 3 3 24:12 24
4. Aston VillaAston Villa 13 7 3 3 16:11 24
5. BrightonBrighton 13 6 4 3 21:16 22
6. Sunderland AFCSunderland 13 6 4 3 17:13 22
7. Manchester UnitedManchester Utd. 13 6 3 4 21:20 21
8. LiverpoolLiverpool 13 7 0 6 20:20 21
9. Crystal PalaceCrystal Palace 13 5 5 3 17:11 20
10. BrentfordBrentford 13 6 1 6 21:20 19
11. BournemouthBournemouth 13 5 4 4 21:23 19
12. TottenhamTottenham 13 5 3 5 21:16 18
13. Newcastle UnitedNewcastle 13 5 3 5 17:16 18
14. EvertonEverton 13 5 3 5 14:17 18
15. FulhamFulham 13 5 2 6 15:17 17
16. NottinghamNottingham 13 3 3 7 13:22 12
17. Leeds UnitedLeeds 13 3 2 8 13:25 11
18. West HamWest Ham 13 3 2 8 15:27 11
19. Burnley FCBurnley 13 3 1 9 15:27 10
20. WolverhamptonWolves 13 0 2 11 7:28 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

ONLINE: Manchester City vede na Fulhamu, hraje i Everton. Newcastle hostí Tottenham

Sledujeme online
Kdo jiný? Haaland poslal Manchester City do vedení na půdě Fulhamu.

Tři zápasy jsou na programu v úterý ve vloženém čtrnáctém dějství fotbalové Premier League. Týden před soubojem se Slavií v Lize mistrů se Tottenham od 21.15 představí v Newcastlu. Manchester City...

2. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  20:55

Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl...

2. prosince 2025  19:35

Ajax zvládl dohrávaný duel, v neděli se zápas přerušil kvůli pyru. Jaroš udržel nulu

Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na...

Fotbalisté Ajaxu s Vítězslavem Jarošem v brance porazili v dohrávaném utkání 14. kola nizozemské ligy Groningen 2:0 a zvítězili po sérii pěti soutěžních zápasů bez výhry. Duel byl v neděli předčasně...

2. prosince 2025  17:52

Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Jeho kolegové z vedení světového fotbalu neskrývají překvapení, diví se i lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Cena míru FIFA, kterou její zakladatel Gianni Infantino, šéf Mezinárodní...

2. prosince 2025  16:46

Hořký konec. Fotbalistky se na kempu v Turecku rozloučily porážkou od Srbska

Andrea Stašková v zápase se Srbskem.

Poslední zápas roku 2025 českým fotbalistkám nevyšel. Na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku i podruhé. V pátek 0:1, v úterý 1:2. Jediný český gól dala ve 46. minutě hned po úvodní rozehrávce...

2. prosince 2025  15:41

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

2. prosince 2025  12:56

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25,  aktualizováno  11:34

Manipulovali fakta? V Anglii vyšetřují zákaz izraelských fanoušků na zápas Aston Villy

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Zákaz tehdy kritizoval i premiér Keir Starmer. Izraelští fanoušci fotbalového Maccabi Tel Aviv nakonec v listopadu na utkání Evropské ligy proti Aston Ville v Birminghamu nesměli. Slyšení v britském...

2. prosince 2025  10:30

V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?

Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.

Už tenkrát to na hřišti viditelně drhlo. Další špatný poločas a na jeho konci pískot nespokojených diváků. Když fotbalová Sparta osmadvacátého října, v den výročí republiky, doma po přestávce otočila...

2. prosince 2025  9:40

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.