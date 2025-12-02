ONLINE: Manchester City vede na Fulhamu, hraje i Everton. Newcastle hostí Tottenham

Manchester City se v případě úspěchu na stadionu Fulhamu přiblíží vedoucímu Arsenalu na dva body. Lídr tabulky ve středu hostí Brentford.
Fulham má za sebou dvě vítězství, o víkendu nečekaně triumfoval na Tottenhamu, předtím zdolal i troufalého nováčka ze Sunderlandu.
Tottenham nevyhrál už čtyři utkání a propadl se do slabší poloviny tabulky. Stejně bodů nasbíral i jeho soupeř Newcastle, ale ten se po mizerném úvodu sezony naopak zvedá. O víkendu dal čtyři góly na Evertonu a předtím porazil druhé City.
Ramsdale – Livramento, Thiaw, Burn (C), Hall – Miley, Tonali, Joelinton – J. Murphy, Woltemade, H. Barnes.
Vicario – Porro, Romero (C), Danso, Udogie – P. Sarr, Bentancur, Bergvall – Kudus, Kolo Muani, Johnson.
Ruddy – Guimarães, Elanga, A. Gordon, Neave, J. Ramsey, A. Murphy, Willock, Schär.
Kinský – A. Gray, Odobert, Palhinha, Richarlison, Simons, Spence, van de Ven, Tel.
Rozhodčí: Bramall – Bennett, GreenhalghPřejít na online reportáž
17. Haaland
Leno – Tete, Andersen (C), Bassey, Sessegnon – Lukić, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Iwobi – R. Jiménez.
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Reijnders, N. González, B. Silva (C) – Foden, Haaland, Doku.
Lecomte – Reed, Cairney, Cuenca, Pereira, Chukwueze, Castagne, Kevin, J. King.
Trafford – Stones, Aké, Marmúš, Cherki, Ajt-Núrí, Savinho, Chusanov, Lewis.
Rozhodčí: Pawson – Betts, WilkesPřejít na online reportáž
Petrović – Á. Jiménez, Milosavljević, Diakité, Truffert – Adams, Scott – Adlí, Kluivert, Semenyo (C) – Kroupi.
Pickford – Garner, O'Brien, Tarkowski (C), Mykolenko – Iroegbunam, Dewsbury-Hall – Ndiaye, Alcaráz, Grealish – Barry.
W. Dennis – Araujo, Evanilson, Hill, Smith, Soler, Tavernier, Ünal, Dacosta.
T. King, Travers – Aznou, Beto, Campbell, Dibling, McNeil, N. Patterson, Welch.
22. Iroegbunam
Rozhodčí: Salisbury – Perry, JamesPřejít na online reportáž