ONLINE: United hrají v anglické lize s West Hamem, Souček v základu

Týdenní vložené čtrnácté kolo anglické Premier League zakončují fotbalisté Manchesteru United, kteří hostí londýnský West Ham. Utkání sledujte od 21 hodin v podrobné online reportáži.
Callum Wilson (vlevo) z West Hamu a Noussair Mazraoui z Manchesteru United. | foto: Reuters

Manchester United je v neúplné tabulce devátý a v případě vítězství může poskočit až na páté místo. Z posledních pěti zápasů vyhrál dva, naposledy 2:1 na Crystal Palace.

ONLINE: Manchester United – West Ham

Utkání sledujeme minutu po minutě

To West Ham se na druhé straně tabulky trápí, zaujímá osmnáctou, první sestupovou příčku. Kdyby zvítězil, dotáhne se na sedmnáctý Leeds, který má o tři body víc.

Naposledy padl londýnský celek 0:2 na Liverpoolu a v sezoně zatím vyhrál jen třikrát. Horší jsou už jen Burnley a poslední Wolverhampton.

Premier League
14. kolo 4. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : West Ham West Ham 0:0 (0:0)
Sestavy:
Lammens – Dalot, Heaven (46. Yoro), Shaw – Diallo, Casemiro, B. Fernandes (C), Mazráwí – Mbeumo, M. Cunha – Zirkzee.
Sestavy:
Aréola – Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf – Magassa, Potts – Bowen (C), Souček, M. Fernandes – C. Wilson.
Náhradníci:
Bayındır – L. Martínez, Mount, Malacia, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Lacey.
Náhradníci:
Hermansen – Walker-Peters, Kilman, Rodríguez, Irving, Earthy, Marshall, Mayers, Kanté.
Žluté karty:
8. Heaven
Žluté karty:
37. Diouf

Rozhodčí: Kitchen – Cook, Hussin

14. kolo

13. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 14 10 3 1 27:7 33
2. Manchester CityManchester City 14 9 1 4 32:16 28
3. Aston VillaAston Villa 14 8 3 3 20:14 27
4. ChelseaChelsea 14 7 3 4 25:15 24
5. Crystal PalaceCrystal Palace 14 6 5 3 18:11 23
6. Sunderland AFCSunderland 14 6 5 3 18:14 23
7. BrightonBrighton 14 6 4 4 24:20 22
8. LiverpoolLiverpool 14 7 1 6 21:21 22
9. Manchester UnitedManchester Utd. 13 6 3 4 21:20 21
10. EvertonEverton 14 6 3 5 15:17 21
11. TottenhamTottenham 14 5 4 5 23:18 19
12. Newcastle UnitedNewcastle 14 5 4 5 19:18 19
13. BrentfordBrentford 14 6 1 7 21:22 19
14. BournemouthBournemouth 14 5 4 5 21:24 19
15. FulhamFulham 14 5 2 7 19:22 17
16. NottinghamNottingham 14 4 3 7 14:22 15
17. Leeds UnitedLeeds 14 4 2 8 16:26 14
18. West HamWest Ham 13 3 2 8 15:27 11
19. Burnley FCBurnley 14 3 1 10 15:28 10
20. WolverhamptonWolves 14 0 2 12 7:29 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: United hrají v anglické lize s West Hamem, Souček v základu

