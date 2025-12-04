ONLINE: United hrají v anglické lize s West Hamem, Souček v základu

Manchester United je v neúplné tabulce devátý a v případě vítězství může poskočit až na páté místo. Z posledních pěti zápasů vyhrál dva, naposledy 2:1 na Crystal Palace.
To West Ham se na druhé straně tabulky trápí, zaujímá osmnáctou, první sestupovou příčku. Kdyby zvítězil, dotáhne se na sedmnáctý Leeds, který má o tři body víc.
Naposledy padl londýnský celek 0:2 na Liverpoolu a v sezoně zatím vyhrál jen třikrát. Horší jsou už jen Burnley a poslední Wolverhampton.
Lammens – Dalot, Heaven (46. Yoro), Shaw – Diallo, Casemiro, B. Fernandes (C), Mazráwí – Mbeumo, M. Cunha – Zirkzee.
Aréola – Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf – Magassa, Potts – Bowen (C), Souček, M. Fernandes – C. Wilson.
Bayındır – L. Martínez, Mount, Malacia, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Lacey.
Hermansen – Walker-Peters, Kilman, Rodríguez, Irving, Earthy, Marshall, Mayers, Kanté.
8. Heaven
37. Diouf
Rozhodčí: Kitchen – Cook, Hussin