ONLINE: United hrají s Crystal Palace. Pak v akci West Ham i šlágr Chelsea - Arsenal

12:49aktualizováno  13:19
Anglická fotbalová Premier League pokračuje dalšími zápasy třináctého kola. Nejdřív hraje Crystal Palace s Manchesterem United, pak půjde do akce West Ham s Tomášem Součkem či Wolverhampton s Ladislavem Krejčím. A večer je na programu šlágr Chelsea - Arsenal. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Matthijs de Ligt z Manchesteru United stíhá Jeana-Philippe Matetu z Crystal Palace. | foto: Reuters

Právě vedoucí Arsenal si bude chtít upevnit svou pozici před druhou Chelsea, na kterou má náskok šesti bodů. Londýnské derby má tak o to větší náboj.

West Ham doma hostí Liverpool, mistra minulé sezony. Ten je ale v tabulce až dvanáctý a prožívá nejhorší krizi za sedmdesát let. Pokud se proti němu trefí český záložník Tomáš Souček, překoná rekord Patrika Bergera.

ONLINE: 13. kolo Premier League

Všechna utkání sledujte v podrobné online reportáži

V neděli hraje také poslední Wolverhampton na Aston Ville. Tým s českým obráncem Ladislavem Krejčím získal dosud jen dva body a na předposlední Burnley ztrácí osm bodů.

Porgram doplňuje ještě utkání Nottinghamu s Brightonem.

Premier League
13. kolo 30. 11. 2025 17:30
Chelsea Chelsea : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
13. kolo 30. 11. 2025 13:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Manchester United Manchester United 1:0 (-:-)
Góly:
36. Mateta
Góly:
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr (38. Nketiah), Mateta, Pino.
Sestavy:
Lammens – Yoro, de Ligt, Shaw – Diallo, Casemiro, B. Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, Zirkzee, Mount.
Náhradníci:
Benítez – Clyne, Canvot, Lerma, Hughes, Esse, Devenny, Uche.
Náhradníci:
Bayındır – Heaven, Malacia, Mazráwí, L. Martínez, Dorgu, Mainoo, Ugarte, Lacey.
Žluté karty:
Žluté karty:
17. Mbeumo

Rozhodčí: Jones – Davies, Long

Přejít na online reportáž
Premier League
13. kolo 30. 11. 2025 15:05
West Ham West Ham : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
13. kolo 30. 11. 2025 15:05
Aston Villa Aston Villa : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
13. kolo 30. 11. 2025 15:05
Nottingham Nottingham : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
13. kolo

12. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 12 9 2 1 24:6 29
2. Manchester CityManchester City 13 8 1 4 27:12 25
3. ChelseaChelsea 12 7 2 3 23:11 23
4. Sunderland AFCSunderland 13 6 4 3 17:13 22
5. Aston VillaAston Villa 12 6 3 3 15:11 21
6. Crystal PalaceCrystal Palace 12 5 5 2 16:9 20
7. BrightonBrighton 12 5 4 3 19:16 19
8. BrentfordBrentford 13 6 1 6 21:20 19
9. BournemouthBournemouth 13 5 4 4 21:23 19
10. TottenhamTottenham 13 5 3 5 21:16 18
11. Newcastle UnitedNewcastle 13 5 3 5 17:16 18
12. Manchester UnitedManchester Utd. 12 5 3 4 19:19 18
13. LiverpoolLiverpool 12 6 0 6 18:20 18
14. EvertonEverton 13 5 3 5 14:17 18
15. FulhamFulham 13 5 2 6 15:17 17
16. NottinghamNottingham 12 3 3 6 13:20 12
17. West HamWest Ham 12 3 2 7 15:25 11
18. Leeds UnitedLeeds 13 3 2 8 13:25 11
19. Burnley FCBurnley 13 3 1 9 15:27 10
20. WolverhamptonWolves 12 0 2 10 7:27 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

