ONLINE: United hrají s Crystal Palace. Pak v akci West Ham i šlágr Chelsea - Arsenal

Právě vedoucí Arsenal si bude chtít upevnit svou pozici před druhou Chelsea, na kterou má náskok šesti bodů. Londýnské derby má tak o to větší náboj.
West Ham doma hostí Liverpool, mistra minulé sezony. Ten je ale v tabulce až dvanáctý a prožívá nejhorší krizi za sedmdesát let. Pokud se proti němu trefí český záložník Tomáš Souček, překoná rekord Patrika Bergera.
ONLINE: 13. kolo Premier League
V neděli hraje také poslední Wolverhampton na Aston Ville. Tým s českým obráncem Ladislavem Krejčím získal dosud jen dva body a na předposlední Burnley ztrácí osm bodů.
Porgram doplňuje ještě utkání Nottinghamu s Brightonem.
36. Mateta
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr (38. Nketiah), Mateta, Pino.
Lammens – Yoro, de Ligt, Shaw – Diallo, Casemiro, B. Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, Zirkzee, Mount.
Benítez – Clyne, Canvot, Lerma, Hughes, Esse, Devenny, Uche.
Bayındır – Heaven, Malacia, Mazráwí, L. Martínez, Dorgu, Mainoo, Ugarte, Lacey.
17. Mbeumo
Rozhodčí: Jones – Davies, Long