ONLINE: Manchester City vede s Leedsem, do akce pak jde Tottenham

Autor: ,
Sledujeme online   15:50
Pět zápasů 13. kola nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hraje Manchester City na Leedsu a také zbylí dva nováčkové Sunderland a Burnley. V 18.30 pak nastoupí Newcastle proti Evertonu a od 21 hodin Tottenham vyzve Fulham. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích.
Joško Gvardiol z Manchesteru City slaví gól na 2:0 v utkání proti Leedsu.

Joško Gvardiol z Manchesteru City slaví gól na 2:0 v utkání proti Leedsu. | foto: Jason Cairnduff Reuters

Hráči Leedsu skákají ve zdi proti přímému kopu Tijjaniho Reijnderse z...
Phil Foden z Manchesteru City (vlevo) v souboji o míč s Wilfriedem Gnontem z...
Amine Adli z Bournemouthu slaví první gól svého týmu v utkání na hřišti...
Simon Adingra ze Sunderlandu a Marcus Tavernier z Bournemouthu v hlavičkovém...
8 fotografií

City naposledy prohráli na Newcastlu 1:2 a klesli na třetí příčku o bod za Chelsea a o sedm za vedoucí Arsenal. Ty se však ve 13. kole utkají proti sobě, a tak se Manchester může minimálně na jednoho z nich dotáhnout. Musí ale porazit Leeds.

Program 13. kola Premier League ONLINE

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

Burnley je stejně jako Leeds ve spodku tabulky a teď ho čeká Brentford. Naopak Sunderland prožívá skvělý návrat mezi elitu a aktuálně je sedmý, byť jen o skóre před Bournemouthem, s nímž se utká od 16 hodin.

Překvapivě nízko v tabulce se pohybuje Newcastle, který v minulé sezoně vybojoval Ligu mistrů, ale nyní je až čtrnáctý. Poradí si s Evertonem?

Tottenhamu vyšel vstup do sezony, v posledních ligových zápasech se však trápí a zvítězil jen jednou z posledních pěti případů. Probere se v londýnském derby s Fulhamem?

Premier League
13. kolo 29. 11. 2025 16:00
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Leeds United Leeds United 2:2 (2:0)
Góly:
1. Foden
25. Gvardiol
Góly:
49. Calvert-Lewin
68. Nmecha
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Reijnders (75. Cherki), N. González, B. Silva (C) – Foden, Haaland, Doku.
Sestavy:
Perri – Bogle, Rodon, Struijk, Justin (69. Gudmundsson) – Tanaka, Ampadu (C), Grujev – D. James (46. Calvert-Lewin), Nmecha (81. Okafor), Gnonto (46. Bijol).
Náhradníci:
Trafford – Stones, Aké, Marmúš, Ajt-Núrí, Savinho, Chusanov, Lewis.
Náhradníci:
Meslier – Piroe, Aaronson, Harrison, Byram.
Žluté karty:
55. M. Nunes, 57. B. Silva, 66. Gvardiol
Žluté karty:
58. Rodon

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
13. kolo 29. 11. 2025 16:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Bournemouth Bournemouth 3:2 (1:2)
Góly:
30. Le Fée
46. B. Traoré
69. Brobbey
Góly:
7. Adlí
15. Adams
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – B. Traoré (63. Hume), Le Fée, Talbi (63. Mundle) – Isidor (63. Brobbey).
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Semenyo, Tavernier (71. Brooks), Adlí (71. Kluivert) – Evanilson.
Náhradníci:
A. Patterson – Adingra, Geertruida, Mayenda, Neil, Rigg.
Náhradníci:
W. Dennis – Cook, Á. Jiménez, Kroupi, Milosavljević, Soler, Ünal.
Žluté karty:
21. Alderete, 65. Hume
Žluté karty:
25. Scott

Rozhodčí: Robinson – West, Scholes

Přejít na online reportáž
Premier League
13. kolo 29. 11. 2025 16:00
zápas probíhá
Brentford Brentford : Burnley FC Burnley FC 2:1 (0:0)
Góly:
81. Thiago
86. Thiago
Góly:
85. Flemming
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Hickey (75. Henry) – J. Henderson, Jensen – Ouattara, Damsgaard, Schade (75. Nelson) – Thiago.
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Estève, Hartman – Medžbrí (60. Ugochukwu), Cullen (C) (82. Broja), Florentino (75. Laurent) – Tchaouna (75. Bruun Larsen), Flemming, Foster (75. Anthony).
Náhradníci:
Valdimarsson – Pinnock, Onyeka, Jarmoljuk, Ajer, Lewis-Potter, Janelt.
Náhradníci:
Weiß – Edwards, Ekdal, Pires.
Žluté karty:
Žluté karty:
16. Medžbrí, 77. Tuanzebe

Rozhodčí: Barrott – Wood, Greenhalgh – Tierney

Přejít na online reportáž
Premier League
13. kolo 29. 11. 2025 18:30
Everton Everton : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
13. kolo 29. 11. 2025 21:00
Tottenham Tottenham : Fulham Fulham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Hopton

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

13. kolo

Everton vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
29.11. 18:30
  • 2.74
  • 3.43
  • 2.70
Tottenham vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
29.11. 21:00
  • 2.31
  • 3.42
  • 3.31
Crystal Palace vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
30.11. 13:00
  • 2.29
  • 3.66
  • 3.14
West Ham vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
30.11. 15:05
  • 4.73
  • 4.17
  • 1.73
Nottingham vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
30.11. 15:05
  • 2.75
  • 3.46
  • 2.68
Aston Villa vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
30.11. 15:05
  • 1.52
  • 4.40
  • 6.80
Chelsea vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
30.11. 17:30
  • 3.39
  • 3.38
  • 2.28

14. kolo

Wolverhampton vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
3.12. 21:00
  • 3.21
  • 3.30
  • 2.32
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

12. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 12 9 2 1 24:6 29
2. ChelseaChelsea 12 7 2 3 23:11 23
3. Manchester CityManchester City 12 7 1 4 24:10 22
4. Aston VillaAston Villa 12 6 3 3 15:11 21
5. Crystal PalaceCrystal Palace 12 5 5 2 16:9 20
6. BrightonBrighton 12 5 4 3 19:16 19
7. Sunderland AFCSunderland 12 5 4 3 14:11 19
8. BournemouthBournemouth 12 5 4 3 19:20 19
9. TottenhamTottenham 12 5 3 4 20:14 18
10. EvertonEverton 12 5 3 4 13:13 18
11. Manchester UnitedManchester Utd. 12 5 3 4 19:19 18
12. LiverpoolLiverpool 12 6 0 6 18:20 18
13. BrentfordBrentford 12 5 1 6 18:19 16
14. Newcastle UnitedNewcastle 12 4 3 5 13:15 15
15. FulhamFulham 12 4 2 6 13:16 14
16. NottinghamNottingham 12 3 3 6 13:20 12
17. West HamWest Ham 12 3 2 7 15:25 11
18. Leeds UnitedLeeds 12 3 2 7 11:22 11
19. Burnley FCBurnley 12 3 1 8 14:24 10
20. WolverhamptonWolves 12 0 2 10 7:27 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Zlín - Karviná 1:3. Hosté vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou teď čtvrtí

Sebastian Boháč z Karviné (vlevo) a Lukáš Bartošák ze Zlína svádí vzdušný...

Kromě výbuchu s Libercem zažívají karvinští fotbalisté po trenérské výměně tuze povedené týdny. V sobotu svoji formu demonstrovali i na půdě Zlína, kde po gólech Krčíka, Samka a Boháče zvítězili 3:1....

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

ONLINE: Slavia - Slovácko, do základu se vrací Holeš, hrají i Jelínek či Bořil

Sledujeme online
Momentka z ligového utkání mezi Slavií a Slováckem.

První proti předposlednímu. Slávističtí fotbalisté v 17. kole Chance ligy hostí Slovácko, utkání můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

29. listopadu 2025  17:07

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Aktualizujeme
Tom Slončík (Hradec Králové) slaví se spoluhráči po gólu v 54. minutě proti...

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:1, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:01

ONLINE: Manchester City vede s Leedsem, do akce pak jde Tottenham

Sledujeme online
Joško Gvardiol z Manchesteru City slaví gól na 2:0 v utkání proti Leedsu.

Pět zápasů 13. kola nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hraje Manchester City na Leedsu a také zbylí dva nováčkové Sunderland a Burnley. V 18.30 pak nastoupí Newcastle proti...

29. listopadu 2025  15:50

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Aktualizujeme
Ostravští fotbalisté Jiří Boula, Ondřej Kričfaluši a Matěj Chaluš (zleva)...

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  15:43

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se...

29. listopadu 2025  11:35

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů.

Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

29. listopadu 2025  9:59

Kubáň: Ústí už má výrazně vyšší cenu. Kluby začínají být nedostatkové zboží

Ústí nad Labem, 27. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Sokol Brozany, třetí...

Přes bujná poprsí moderátorek to možná není vidět, ale ústecký fotbal dál sílí. Zevnitř. Staví skautingové oddělení, chystá postupný facelift kádru, řeší mládež i Městský stadion, aby vyhovoval...

29. listopadu 2025  9:34

České fotbalistky v přípravě prohrály se Srbskem, rozhodla Damnjanovičová

Chomutov, 12. 07. 2024, kvalifikace mistrovství Evropy žen ve fotbale Česko -...

České fotbalistky na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku 0:1. V 16. minutě rozhodla jediným gólem Jovana Damnjanovičová z Bayernu Mnichov. Se stejným soupeřem se svěřenkyně trenérky Jitky...

28. listopadu 2025  15:37

Mimořádně úspěšný český týden, Poláci ale koeficient stáhli. Co šance na postupy?

Angelo Preciado ze Sparty právě vstřelil gól na hřišti Legie. Spolu s ním slaví...

Šance na udržení desátého místa v žebříčku národních koeficientů, tedy zaručeného přímého postupu do Ligy mistrů pro šampiona domácí soutěže, opět vzrostly. České fotbalové kluby mají za sebou velmi...

28. listopadu 2025  14:35

Razie v Dynamu. Policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů, zjistila tři pochybení

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalové České Budějovice řeší potíže zahraničních hráčů. Hned pět jich ve čtvrtek vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice, u tří zjistila pochybení. Klub se...

27. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  28. 11. 13:02

Dostal kelímkem, s krvavým šrámem pak Malen rozhodl. Fandy Bernu krotila policie

Donyell Malen s krvavým šrámem na hlavě.

Nizozemský útočník Donyell Malen byl hrdinou Aston Villy v dalším vítězném zápase v Evropské lize. Poté, co dal fotbalistům Young Boys Bern ve čtvrtek večer první gól, při oslavě u tribun jej zasáhl...

28. listopadu 2025  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.