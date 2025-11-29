ONLINE: Manchester City vede s Leedsem, do akce pak jde Tottenham

City naposledy prohráli na Newcastlu 1:2 a klesli na třetí příčku o bod za Chelsea a o sedm za vedoucí Arsenal. Ty se však ve 13. kole utkají proti sobě, a tak se Manchester může minimálně na jednoho z nich dotáhnout. Musí ale porazit Leeds.
Burnley je stejně jako Leeds ve spodku tabulky a teď ho čeká Brentford. Naopak Sunderland prožívá skvělý návrat mezi elitu a aktuálně je sedmý, byť jen o skóre před Bournemouthem, s nímž se utká od 16 hodin.
Překvapivě nízko v tabulce se pohybuje Newcastle, který v minulé sezoně vybojoval Ligu mistrů, ale nyní je až čtrnáctý. Poradí si s Evertonem?
Tottenhamu vyšel vstup do sezony, v posledních ligových zápasech se však trápí a zvítězil jen jednou z posledních pěti případů. Probere se v londýnském derby s Fulhamem?
1. Foden
25. Gvardiol
49. Calvert-Lewin
68. Nmecha
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Reijnders (75. Cherki), N. González, B. Silva (C) – Foden, Haaland, Doku.
Perri – Bogle, Rodon, Struijk, Justin (69. Gudmundsson) – Tanaka, Ampadu (C), Grujev – D. James (46. Calvert-Lewin), Nmecha (81. Okafor), Gnonto (46. Bijol).
Trafford – Stones, Aké, Marmúš, Ajt-Núrí, Savinho, Chusanov, Lewis.
Meslier – Piroe, Aaronson, Harrison, Byram.
55. M. Nunes, 57. B. Silva, 66. Gvardiol
58. Rodon
Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus
30. Le Fée
46. B. Traoré
69. Brobbey
7. Adlí
15. Adams
Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – B. Traoré (63. Hume), Le Fée, Talbi (63. Mundle) – Isidor (63. Brobbey).
Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Semenyo, Tavernier (71. Brooks), Adlí (71. Kluivert) – Evanilson.
A. Patterson – Adingra, Geertruida, Mayenda, Neil, Rigg.
W. Dennis – Cook, Á. Jiménez, Kroupi, Milosavljević, Soler, Ünal.
21. Alderete, 65. Hume
25. Scott
Rozhodčí: Robinson – West, Scholes
81. Thiago
86. Thiago
85. Flemming
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Hickey (75. Henry) – J. Henderson, Jensen – Ouattara, Damsgaard, Schade (75. Nelson) – Thiago.
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Estève, Hartman – Medžbrí (60. Ugochukwu), Cullen (C) (82. Broja), Florentino (75. Laurent) – Tchaouna (75. Bruun Larsen), Flemming, Foster (75. Anthony).
Valdimarsson – Pinnock, Onyeka, Jarmoljuk, Ajer, Lewis-Potter, Janelt.
Weiß – Edwards, Ekdal, Pires.
16. Medžbrí, 77. Tuanzebe
Rozhodčí: Barrott – Wood, Greenhalgh – Tierney
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Hopton