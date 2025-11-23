ONLINE: Aston Villa hraje na Leedsu, pak derby Arsenalu s Tottenhamem

Šlágrem nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy je londýnské derby mezi Arsenalem a Tottenhamem. Výkop má v 17.30. Ještě předtím nastoupí od 15 hodin Aston Villa na půdě nováčka z Leedsu. Oba zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Fotbalisté Aston Villy se radují z gólu, který vstřelil Emi Buendia. | foto: AP

Aston Villa se po nepovedeném vstupu do sezony zvedá a vyhrála pět z posledních šesti ligových utkání, nestačila pouze na Liverpool (0:2). Teď ji čeká Leeds, který se pohybuje v sestupovém pásmu.

Zápasy 12. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Tottenham se po úvodních kolech pohyboval na špici tabulky, z posledních čtyř však vybojoval pouze jedno vítězství a klesl ke středu tabulky. Teď ho čeká rozjetý Arsenal, který může svůj náskok na čele zvýšit už na šest bodů.

Program 12. kola uzavře v pondělí zápas Manchesteru United s Evertonem.

Premier League
12. kolo 23. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Perri – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Longstaff, Ampadu (C), Stach – Aaronson, Nmecha, Okafor.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – McGinn (C), Kamara, Tielemans, Buendía – Rogers, Watkins.
Náhradníci:
Darlow – Justin, Bijol, Tanaka, Grujev, D. James, Calvert-Lewin, Piroe, Gnonto.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Maatsen, Bogarde, Barkley, Malen, Sancho, Guessand, Hemmings.

Rozhodčí: R. Jones – N. Davies, W. Smith

Přejít na online reportáž
Premier League
12. kolo 23. 11. 2025 17:30
Arsenal Arsenal : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring.

Přejít na online reportáž
12. kolo

11. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 11 8 2 1 20:5 26
2. ChelseaChelsea 12 7 2 3 23:11 23
3. Manchester CityManchester City 12 7 1 4 24:10 22
4. Crystal PalaceCrystal Palace 12 5 5 2 16:9 20
5. BrightonBrighton 12 5 4 3 19:16 19
6. Sunderland AFCSunderland 12 5 4 3 14:11 19
7. BournemouthBournemouth 12 5 4 3 19:20 19
8. TottenhamTottenham 11 5 3 3 19:10 18
9. Aston VillaAston Villa 11 5 3 3 13:10 18
10. Manchester UnitedManchester Utd. 11 5 3 3 19:18 18
11. LiverpoolLiverpool 12 6 0 6 18:20 18
12. BrentfordBrentford 12 5 1 6 18:19 16
13. EvertonEverton 11 4 3 4 12:13 15
14. Newcastle UnitedNewcastle 12 4 3 5 13:15 15
15. FulhamFulham 12 4 2 6 13:16 14
16. NottinghamNottingham 12 3 3 6 13:20 12
17. Leeds UnitedLeeds 11 3 2 6 10:20 11
18. West HamWest Ham 12 3 2 7 15:25 11
19. Burnley FCBurnley 12 3 1 8 14:24 10
20. WolverhamptonWolves 12 0 2 10 7:27 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

22. listopadu 2025  21:04

