Liverpoolské derby otevírá nedělní program anglické Premier League. Everton po vysoké prohře s Brentfordem 0:4 naráží na svého největšího rivala ze stejného města. Liverpool stejným výsledek deklasoval Manchester United.
ONLINE: Premier League 12. kolo
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Český brankář Lukáš Horníček čelí s Newcastlem nejlepšímu útoku ligy.
Brighton v posledním kole překvapivě prohrál s Hullem a na první Arsenal ztratil. V týdnu vyhrál zápas Konferenční ligy nad Craiovou 4:0. Newcastle se potýká s kolísavou formou a poslední dva zápasy remizoval.
Do akce půjde i druhý český gólman v Premier League, Antonín Kinský se s Tottenhamem představí v Sunderlandu.
V 17.30 uzavře nedělní program Premier League šlágr mezi Arsenalem a Manchesterem City. Londýnský klub v posledním kole nenavázal na sérii výher a remizoval s Newcastlem 2:2. Manchester po třech prohraných zápasech v řadě remizoval s Fulhamem a prodloužil si tak sérii bez výhry.
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž