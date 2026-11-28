Leeds se pokusí navázat na jejich překvapivé vítězství z minulého kola na Stamford Bridge (1:4). Hostí nováčka z Coventry, který vyhrál poslední dva ligové duely ze tří.
ONLINE: Premier League 12. kolo
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Trápící se Manchester United nespasil ani nový trenér Pochettino. Derby s v Liverpoolu po brzkém vyloučení prohrál vysoko 0:4. V týdnu v Lize mistrů nevyhráli ani s portugalským Sportingem. Brentfordu se daří a stále se nachází na pohárových příčkách.
Od 18.30 nastoupí Aston Villa na hřišti nováčka z Ipswiche. Domácí nevyhráli pět zápasů v řadě a hosté třikrát za sebou remizovali. V týdnu Aston Villa navíc padla v Lize mistrů s tureckým Galatasaray.
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Longstaff, Okafor – Calvert-Lewin.
Rushworth – B. Thomas (C), Pinnock, Mfuni – van Ewijk, Onyeka, Hamer, Jay Dasilva – Sakamoto, Rudoni – Cherif.
Zetterer – Aaronson, Bard, Bijol, D. James, Nmecha, Rodon, Stach, H. Wilson.
Bentley – Gboho, Grimes, Kesler-Hayden, Latibeaudiere, Mason-Clark, Simms, Thomas-Asante, Torp.
Rozhodčí: Tierney – Wilkes, LewisPřejít na online reportáž
19. C. Wilson
Lammens – Yoro, Maguire, L. Martínez, Dalot – Tielemans, Mainoo – Diallo, B. Fernandes (C), Dorgu – Zirkzee.
Kelleher – Kayode, Ajer, van den Berg, Lewis-Potter – M. Sangaré, Janelt (C) – D. Ouattara, Damsgaard, Anthony – C. Wilson.
Darlow – Santos, M. Cunha, de Ligt, Lacey, Mazráwí, Mbeumo, Mount, Shaw.
Valdimarsson – Carvalho, Josh Dasilva, Diouf, Fredrick, G. Nunes, Jensen, Schade, Schuster.
Rozhodčí: Jones – Beswick, GreenhalghPřejít na online reportáž