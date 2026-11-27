Nottingham nenavázal na senzační výhru s Manchesterem City 3:1 a v posledním kole padl s Bournemouthem 0:2.
Chelsea prohrála poslední dva duely v řadě – s Leedsem 1:4 a v Sunderlandu 0:1. Londýnský velkoklub trápí především defenziva.
5. I. Jesus
Sels – Murillo, Milenković, J. Cunha – D. Muñoz, McAtee, Schlager, Williams – I. Jesus, Delap, Gibbs-White (C).
E. Martínez – Acheampong, W. Fofana, Lavia, Chavarría – J. Henderson, Caicedo (C) – Neto, C. Palmer, Rogers – Welbeck.
Victor – Diomande, Netz, I. Sangaré, Hudson-Odoi, Yates, Ndoye, Kalimuendo, Wood.
Penders – Colwill, Gusto, Nicoll-Jazuli, Palestra, Estêvão, Barco, Quenda, Emegha.
Rozhodčí: Madley – Wood, TaylorPřejít na online reportáž