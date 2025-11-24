ONLINE: Manchester United hraje doma s Evertonem. Po dvou remízách chce výhru

United se v posledních týdnech začali zvedat a už pět zápasů jsou neporažení, byť v uplynulých dvou kolech brali jen dvě remízy – na Nottinghamu a na Tottenhamu (oba 2:2).
Aktuálně Manchesteru patří desátá příčka, pokud ale zvítězí, bude minimálně pátý. A pokud vstřelí alespoň tři branky, vystřídá díky lepšímu skóre na čtvrté příčce Aston Villu.
Everton je třináctý a má o tři body méně než United, takže se na ně může dotáhnout. Naposledy si doma poradil s Fulhamem (2:0).
Lammens – Yoro, de Ligt, Shaw, Mazráwí – Casemiro, B. Fernandes (C) – Dorgu, Mbeumo, Diallo – Zirkzee.
Pickford – Coleman (C), Tarkowski, Keane, Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish – Barry.
Bayındır – Dalot, Heaven, Mainoo, Malacia, L. Martínez, Mount, Ugarte.
T. King, Travers – Alcaráz, Beto, Aznou, Dibling, Iroegbunam, O'Brien, McNeil.
Rozhodčí: Harrington – Hopton, Taylor