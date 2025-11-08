ONLINE: Hraje se šlágr Tottenham - United, pak v akci West Ham, Arsenal či Chelsea

Tottenham naposledy porazil 4:0 dánskou Kodaň v Lize mistrů a blýskl se hlavně stoper Micky van de Ven svým sólem přes celé hřiště.
United nabrali nevídanou formu, neprohráli čtyři zápasy v řadě. Naposledy remizovali 2:2 v Nottinghamu, porazili však postupně Sunderland, Liverpool i Brighton.
I díky tomu jsou zpátky v bojích o evropské poháry, do kterých by Anglie mohla vyslat opět minimálně šest zástupců. Oba týmy se naposledy střetly v květnovém finále Evropské ligy, které ovládl Tottenham.
ONLINE: 11. kolo Premier League
Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích
V sobotu hraje také West Ham s reprezentačním kapitánem Tomášem Součkem, doma hostí Burnley. Osmnáctý celek tabulky naposledy vyhrál 3:1 nad Leedsem a třetí trefu přidával právě Souček, který je jeden gól od vyrovnání českého střeleckého rekordu Patrika Bergera.
Od 16 hodin hraje také lídr tabulky Arsenal, který se představí v Sunderlandu, nebo Everton s Fulhamem.
Večer je na řadě duel Chelsea s Wolverhamptonem, za nějž hraje český obránce Ladislav Krejčí. Ten byl v pátek vynechán z reprezentační nominace na listopadový sraz.
32. Mbeumo
Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Spence – Palhinha, P. Sarr – Johnson, Simons, Richarlison – Kolo Muani.
Lammens – de Ligt, Maguire, Shaw – Mazráwí, Casemiro, B. Fernandes (C), Dorgu – Diallo, M. Cunha – Mbeumo.
Kinský – Bentancur, Danso, Odobert, Scarlett, Tel, Udogie, Rowswell, Akhamrich.
Bayındır – Dalot, Heaven, Mount, Šeško, Ugarte, Yoro, Zirkzee, Fletcher.
29. Johnson, 35. Romero
Rozhodčí: Barrott – Wood, Greenhalgh – JonesPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Kitchen – Holmes, SmithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Madley – Hopton, MeredithPřejít na online reportáž