ONLINE: Hraje se šlágr Tottenham - United, pak v akci West Ham, Arsenal či Chelsea

Oba týmy bojují o pohárové příčky, kdo bude úspěšnější? V jedenáctém kole anglické Premier League hraje šestý Tottenham s osmým Manchesterem United. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

Momentka z utkání mezi Tottenhamem a Manchesterem United. Harry Maguire se snaží odstavit pronikajícího Wilsona Odoberta. | foto: Profimedia.cz

Tottenham naposledy porazil 4:0 dánskou Kodaň v Lize mistrů a blýskl se hlavně stoper Micky van de Ven svým sólem přes celé hřiště.

United nabrali nevídanou formu, neprohráli čtyři zápasy v řadě. Naposledy remizovali 2:2 v Nottinghamu, porazili však postupně Sunderland, Liverpool i Brighton.

I díky tomu jsou zpátky v bojích o evropské poháry, do kterých by Anglie mohla vyslat opět minimálně šest zástupců. Oba týmy se naposledy střetly v květnovém finále Evropské ligy, které ovládl Tottenham.

ONLINE: 11. kolo Premier League

Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích

V sobotu hraje také West Ham s reprezentačním kapitánem Tomášem Součkem, doma hostí Burnley. Osmnáctý celek tabulky naposledy vyhrál 3:1 nad Leedsem a třetí trefu přidával právě Souček, který je jeden gól od vyrovnání českého střeleckého rekordu Patrika Bergera.

Od 16 hodin hraje také lídr tabulky Arsenal, který se představí v Sunderlandu, nebo Everton s Fulhamem.

Večer je na řadě duel Chelsea s Wolverhamptonem, za nějž hraje český obránce Ladislav Krejčí. Ten byl v pátek vynechán z reprezentační nominace na listopadový sraz.

Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 13:30
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : Manchester United Manchester United 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
32. Mbeumo
Sestavy:
Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Spence – Palhinha, P. Sarr – Johnson, Simons, Richarlison – Kolo Muani.
Sestavy:
Lammens – de Ligt, Maguire, Shaw – Mazráwí, Casemiro, B. Fernandes (C), Dorgu – Diallo, M. Cunha – Mbeumo.
Náhradníci:
Kinský – Bentancur, Danso, Odobert, Scarlett, Tel, Udogie, Rowswell, Akhamrich.
Náhradníci:
Bayındır – Dalot, Heaven, Mount, Šeško, Ugarte, Yoro, Zirkzee, Fletcher.
Žluté karty:
29. Johnson, 35. Romero
Žluté karty:

Rozhodčí: Barrott – Wood, Greenhalgh – Jones

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 16:00
West Ham West Ham : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 21:00
Chelsea Chelsea : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kitchen – Holmes, Smith

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 18:30
Sunderland AFC Sunderland AFC : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 16:00
Everton Everton : Fulham Fulham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Madley – Hopton, Meredith

Přejít na online reportáž
10. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 10 8 1 1 18:3 25
2. Manchester CityManchester City 10 6 1 3 20:8 19
3. LiverpoolLiverpool 10 6 0 4 18:14 18
4. Sunderland AFCSunderland 10 5 3 2 12:8 18
5. BournemouthBournemouth 10 5 3 2 17:14 18
6. TottenhamTottenham 10 5 2 3 17:8 17
7. ChelseaChelsea 10 5 2 3 18:11 17
8. Manchester UnitedManchester Utd. 10 5 2 3 17:16 17
9. Crystal PalaceCrystal Palace 10 4 4 2 14:9 16
10. BrightonBrighton 10 4 3 3 17:15 15
11. Aston VillaAston Villa 10 4 3 3 9:10 15
12. BrentfordBrentford 10 4 1 5 14:16 13
13. Newcastle UnitedNewcastle 10 3 3 4 10:11 12
14. EvertonEverton 10 3 3 4 10:13 12
15. FulhamFulham 10 3 2 5 12:14 11
16. Leeds UnitedLeeds 10 3 2 5 9:17 11
17. Burnley FCBurnley 10 3 1 6 12:19 10
18. West HamWest Ham 10 2 1 7 10:21 7
19. NottinghamNottingham 10 1 3 6 7:19 6
20. WolverhamptonWolves 10 0 2 8 7:22 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

ONLINE: Hraje se šlágr Tottenham - United, pak v akci West Ham, Arsenal či Chelsea

Sledujeme online
Momentka z utkání mezi Tottenhamem a Manchesterem United. Harry Maguire se...

Oba týmy bojují o pohárové příčky, kdo bude úspěšnější? V jedenáctém kole anglické Premier League hraje šestý Tottenham s osmým Manchesterem United. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od...

8. listopadu 2025  13:30

Chrudim přišla s Prostějovem o vedení, noví trenéři se uvedli remízou

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.

8. listopadu 2025  12:30

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru...

8. listopadu 2025  10:35

Turci se vzdalují, jistotu LM ale Češi nejspíš uhájí. Jak je na tom pohárový koeficient?

Sebastian Szymanski pomáhá na nohy Lukáši Červovi.

Šance, že by český fotbal podruhé v řadě obsadil v žebříčku národních koeficientů devátou příčku před Tureckem, se postupně snižuje. Zároveň to však po polovině hlavní fáze všech tří evropských...

8. listopadu 2025  7:28

POHLED: Nedvěd nic neprozradí. Ani nenaznačí. Jak reprezentace hledá trenéra

Premium
Manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd

Většinu důležitých otázek zahrál do autu, ale jedna z odpovědí byla víc než trefná. „Nemůžeme nic získat,“ zahleděl se do strahovského sálu plného novinářů. „Jen ztratit.“ Přesně tak na tom fotbalová...

8. listopadu 2025

Táborsko porazilo Jihlavu, Opava uspěla v Budějovicích, trápení Žižkova nekončí

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Táborska v 16. kole druhé ligy porazili doma 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistili druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku Brno, která má zápas k dobru,...

7. listopadu 2025  19:34,  aktualizováno  20:10

Fotbalová jedenadvacítka se proti Srbsku a Portugalsku musí obejít bez řady opor

Útočník národního týmu do 21 let Lukáš Mašek v souboji s ázerbájdžanským...

V nadcházejících utkáních se Srbskem a Portugalskem se bude trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek muset obejít bez řady opor. Důvodem jsou zranění, plánovaná operace či karetní...

7. listopadu 2025  17:29

Měl bych jít taky, zvažoval Köstl. U repre ho udrželi odvolaný kouč i manželka

Reprezentační trenér Ivan Hašek (uprostřed) se svými asistenty Jaroslavem...

Při debatě o vážných záležitostech, které předcházely jeho jmenování do pozice hlavního trenéra fotbalové reprezentace, si Jaroslav Köstl dokázal udělat legraci. „Když jsme prohráli na Faerech a...

7. listopadu 2025  17:08

Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.

Vítězný návrh nového stadionu už zástupci Ostravy i fotbalového Baníku představili. Teď jej ještě přeměnit ve skutečnost. „Od začátku od města cítíme drajv, aby byl projekt dokončený,“ říká Michal...

7. listopadu 2025  15:35

Nový trenér? Žádný deadline, řekl Nedvěd. O jménech nemluvil, ale šanci má i Köstl

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Nechtěl komentovat, co s fotbalovou reprezentací bude po listopadovém srazu. „Myslím si, že tahle otázka sem nepatří,“ přesvědčoval manažer národního týmu Pavel Nedvěd na páteční nominační tiskové...

7. listopadu 2025  15:11

Guardiola dosáhne proti Liverpoolu na velký milník. Odkoučuje svůj tisící zápas

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Nedělní zápas mezi Manchesterem City a Liverpoolem bude nejen šlágrem anglické fotbalové ligy, ale také velkým milníkem pro trenéra domácího týmu Pepa Guardiolu. Bývalého španělského reprezentanta...

7. listopadu 2025  14:50

Protesty před zápasem Aston Villy, kam nemohli Izraelci. Policie zatkla 11 osob

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Čtvrtečnímu zápasu fotbalové Aston Villy, která na duel Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv (2:0) zakázala vstup izraelským fanouškům, předcházely protesty a nepokoje. Akci přihlíželo více než 700...

7. listopadu 2025  14:45

