ONLINE: V akci Crystal Palace, Newcastle či Bournemouth. Večer šlágr City - Liverpool

Pět zápasů nabízí nedělní program 11. kola anglické fotbalové ligy. Hned čtyři mají výkop v 15 hodin, do akce jde Crystal Palace proti Brightonu, Newcastle na Brentfordu či Bournemouth s Aston Villou. Od 17.30 pak následuje šlágr mezi Manchesterem City a Liverpoolem. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Fotbalisté Crystal Palace slaví gól do sítě Liverpoolu. | foto: AP

Crystal Palace se v minulém kole po třech ztrátách vrátilo na vítěznou vlnu, na což chce navázat proti Brightonu, který naposledy zdolal Leeds 3:0.

Nedělní zápasy 11. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Právě s Crystal Palace prohrál Brentford, který teď vyzve další nepříjemný celek – Newcastle. Ten však zůstává v aktuální sezoně za očekáváním, a je dokonce o bod pozadu za svým nedělním soupeřem.

Za očekáváním zůstává i Aston Villa, které nevyšel zejména vstup do nového ročníku. Pak sice táhla v lize sérii čtyř vítězství v řadě, naposledy ovšem nestačila na Liverpool (0:2).

I Liverpool si prošel v posledních týdnech krizí a před minulým víkendem prohrál šest ze sedmi utkání napříč všemi soutěžemi. Pak ovšem zdolal Aston Villu a v týdnu si poradil i s Real Madrid (1:0) v Lize mistrů.

Navázat na to zkusí proti Manchesteru City, který naposledy porazil 3:1 Bournemouth a ve středu pak rozstřílel Dortmund 4:1. Těží zejména ze skvělé formy kanonýra Erlinga Haalanda.

Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Lerma – Mateta.
Sestavy:
Verbruggen (C) – Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadıoğlu – Baleba, Ayari – Minteh, Rutter, Gómez – Welbeck.
Náhradníci:
Benítez, Matthews – Clyne, Devenny, Esse, Hughes, Pino, Sosa, Uche.
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Coppola, De Cuyper, Knight, Kostoulas, Oriola, Tzimas, Veltman.

Rozhodčí: Robinson – West, Scholes

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Brentford Brentford : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Hickey – Jarmoljuk, J. Henderson – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Sestavy:
Pope – Burn, Botman, Thiaw, Trippier – Joelinton, Tonali, Guimarães (C) – H. Barnes, Woltemade, J. Murphy.
Náhradníci:
Valdimarsson – Henry, Janelt, Carvalho, Jensen, Lewis-Potter, Nelson, Onyeka, Pinnock.
Náhradníci:
Ramsdale – Elanga, Hall, Krafth, Lascelles, Miley, J. Ramsey, Schär, Willock.

Rozhodčí: Attwell

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Sestavy:
Petrović – Truffert, Senesi, Milosavljević, Smith (C) (10. Á. Jiménez) – Scott, Adams – Semenyo, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Barkley, Tielemans, Malen, Sancho, Maatsen, Bogarde, Guessand.
Náhradníci:
W. Dennis – Cook, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Diakité, Adlí, Kroupi.
Žluté karty:
13. Rogers
Žluté karty:

Rozhodčí: Brooks – Bennett, Betts

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Leeds United Leeds United 1:1 (-:-)
Góly:
15. Sangaré
Góly:
13. Nmecha
Sestavy:
Sels – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Domínguez – I. Jesus.
Sestavy:
Perri – Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson (C) – Ampadu – Aaronson, Longstaff, Stach, Okafor – Nmecha.
Náhradníci:
Victor – Z. Abbott, Awoniyi, J. Cunha, Hutchinson, Kalimuendo, McAtee, Morato, Yates.
Náhradníci:
Darlow – Calvert-Lewin, Grujev, Harrison, D. James, Justin, Piroe, Struijk, Tanaka.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Smart

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 17:30
Manchester City Manchester City : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Ch. Kavanagh – D. Cook, S. Burt

Přejít na online reportáž
11. kolo

10. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 11 8 2 1 20:5 26
2. ChelseaChelsea 11 6 2 3 21:11 20
3. Manchester CityManchester City 10 6 1 3 20:8 19
4. Sunderland AFCSunderland 11 5 4 2 14:10 19
5. TottenhamTottenham 11 5 3 3 19:10 18
6. LiverpoolLiverpool 10 6 0 4 18:14 18
7. BournemouthBournemouth 10 5 3 2 17:14 18
8. Manchester UnitedManchester Utd. 11 5 3 3 19:18 18
9. Crystal PalaceCrystal Palace 10 4 4 2 14:9 16
10. BrightonBrighton 10 4 3 3 17:15 15
11. EvertonEverton 11 4 3 4 12:13 15
12. Aston VillaAston Villa 10 4 3 3 9:10 15
13. BrentfordBrentford 10 4 1 5 14:16 13
14. Newcastle UnitedNewcastle 10 3 3 4 10:11 12
15. FulhamFulham 11 3 2 6 12:16 11
16. Leeds UnitedLeeds 10 3 2 5 9:17 11
17. Burnley FCBurnley 11 3 1 7 14:22 10
18. West HamWest Ham 11 3 1 7 13:23 10
19. NottinghamNottingham 10 1 3 6 7:19 6
20. WolverhamptonWolves 11 0 2 9 7:25 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

