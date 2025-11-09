ONLINE: V akci Crystal Palace, Newcastle či Bournemouth. Večer šlágr City-Liverpool

Crystal Palace se v minulém kole po třech ztrátách vrátilo na vítěznou vlnu, na což chce navázat proti Brightonu, který naposledy zdolal Leeds 3:0.
Nedělní zápasy 11. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Právě s Crystal Palace prohrál Brentford, který teď vyzve další nepříjemný celek – Newcastle. Ten však zůstává v aktuální sezoně za očekáváním, a je dokonce o bod pozadu za svým nedělním soupeřem.
Za očekáváním zůstává i Aston Villa, které nevyšel zejména vstup do nového ročníku. Pak sice táhla v lize sérii čtyř vítězství v řadě, naposledy ovšem nestačila na Liverpool (0:2).
I Liverpool si prošel v posledních týdnech krizí a před minulým víkendem prohrál šest ze sedmi utkání napříč všemi soutěžemi. Pak ovšem zdolal Aston Villu a v týdnu si poradil i s Real Madrid (1:0) v Lize mistrů.
Navázat na to zkusí proti Manchesteru City, který naposledy porazil 3:1 Bournemouth a ve středu pak rozstřílel Dortmund 4:1. Těží zejména ze skvělé formy kanonýra Erlinga Haalanda.
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Lerma – Mateta.
Verbruggen (C) – Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadıoğlu – Baleba, Ayari – Minteh, Rutter, Gómez – Welbeck.
Benítez, Matthews – Clyne, Devenny, Esse, Hughes, Pino, Sosa, Uche.
Steele – Boscagli, Coppola, De Cuyper, Knight, Kostoulas, Oriola, Tzimas, Veltman.
Rozhodčí: Robinson – West, ScholesPřejít na online reportáž
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Hickey – Jarmoljuk, J. Henderson – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Pope – Burn, Botman, Thiaw, Trippier – Joelinton, Tonali, Guimarães (C) – H. Barnes, Woltemade, J. Murphy.
Valdimarsson – Henry, Janelt, Carvalho, Jensen, Lewis-Potter, Nelson, Onyeka, Pinnock.
Ramsdale – Elanga, Hall, Krafth, Lascelles, Miley, J. Ramsey, Schär, Willock.
Rozhodčí: AttwellPřejít na online reportáž
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Petrović – Truffert, Senesi, Milosavljević, Smith (C) (10. Á. Jiménez) – Scott, Adams – Semenyo, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Bizot – Lindelöf, Barkley, Tielemans, Malen, Sancho, Maatsen, Bogarde, Guessand.
W. Dennis – Cook, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Diakité, Adlí, Kroupi.
13. Rogers
Rozhodčí: Brooks – Bennett, BettsPřejít na online reportáž
15. Sangaré
13. Nmecha
Sels – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Domínguez – I. Jesus.
Perri – Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson (C) – Ampadu – Aaronson, Longstaff, Stach, Okafor – Nmecha.
Victor – Z. Abbott, Awoniyi, J. Cunha, Hutchinson, Kalimuendo, McAtee, Morato, Yates.
Darlow – Calvert-Lewin, Grujev, Harrison, D. James, Justin, Piroe, Struijk, Tanaka.
Rozhodčí: Gillett – Davies, SmartPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Ch. Kavanagh – D. Cook, S. BurtPřejít na online reportáž