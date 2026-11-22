Hull se po nadějném vstupu do sezony, kdy vyhrál dva zápasy, hledá. Z posledních sedmi utkání bodoval sice pětkrát, ale vždy získal jen bod. Brightonu se naopak daří, vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a v tabulce se zaslouženě nachází mezi nejlepšími.
ONLINE: 11. kolo Premier League
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V 17.30 startuje šlágr kola, při kterém se v Liverpoolu představí zatím trápící se Manchester United. Domácí se po výhře s Crystal Palace dostali mezi nejlepší, hosté se z ligové výhry radovali naposledy na konci srpna.
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Mendy, Stroud – Slater, Iroegbunam (45. Gourna-Douath) – Bellúmí, Crooks, Cho – McBurnie.
Verbruggen – Costinha, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Rutter.
Butland – Egan, Herrington, Giles, S. Thomas, Hjertø-Dahl, Norton-Cuffy, Vaz.
Steele – Svoboda, Kadıoğlu, Wieffer, Hinshelwood, Minteh, Osman, O'Riley, Kostoulas.
38. Mendy
34. Vušković
Rozhodčí: Bankes – Hussin, AntrobusPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Barrott – Nunn, BettsPřejít na online reportáž