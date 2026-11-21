Manchester City prohrál už třikrát za sebou – s Nottinghamem 1:3, 0:1 s Brightonem a 1:2 s Aston Villou. Fulham čtyři zápasy v řadě bodoval a tabulkou naopak stoupá.
V 16.00 nastoupí nováček ligy Ipswich proti Tottenhamu s gólmanem Antonínem Kinským. Zvedající se londýnský klub naposledy ztratil a prohrál s Leedsem 0:1. Ipswich se v případě výhry může před soupeře dostat.
ONLINE: 11. kolo Premier League
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Další nováček soutěže Coventry přivítá poslední tým Crystal Palace. Obhájci Konferenční ligy prohráli čtyřikrát v řadě, ovšem v případě výhry se mohou posunout právě před domácí.
Leeds po pěti utkáních bez výhry zabral a připsal si cenné tři body s Tottenhamem (1:0). Zato londýnská Chelsea v posledním zápase ztratila s předposledním Sunderlandem (0:1) a v tabulce klesla.
Aston Villa šest zápasů neprohrála, a tak po nepovedeném startu tabulkou stoupá. Sunderland se i přes výhru s Chelsea stále nachází v sestupovém pásmu a nutně potřebuje bodovat.
Nottingham v posledním kole nečekaně porazil Manchester City 3:1, dvěma brankami režírovala zápas letní posila Liam Delap. Na utkání by rád navázal proti rozjetému Bornemouthu, který vyhrál čtyřikrát za sebou.
V 18.30 hostí Newcastle první Arsenal. Letošní mistři ztratili pouze jednou a s Newcastlem v Premier League neprohráli dva roky. Domácím se v poslední době úplně nedaří a v posledních pěti zápasech vyhráli jednou.
57. Anderson
16. Muniz
Donnarumma – N. O'Reilly, Guéhi, Dias (C), Chusanov – Anderson, Búaddí – Doku, Foden, Ndiaye – Haaland.
Leno – Sessegnon, Bassey (C), Affengruber, Tete – Charles, Berge – Iwobi, J. King, Bobb – Muniz.
Rulli – Fernández, Allan, Cherki, Kovačić, Lewis, Gvardiol, Reis, Samba.
Castagne, Cuenca, Cairney, Larsson, Ángel, García, C. Palacios, Robinson, Kaiser.
7. Iwobi, 22. Bassey, 44. Charles
Rozhodčí: Bramall – Beswick, Taylor – BarrotPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Rob Jones – Nick Greenhalgh, Andrew DallisonPřejít na online reportáž