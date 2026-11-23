Hosté hráli od 40. minuty bez vyloučeného Jamese Tarkowského, jenž dostal ve svém 351. utkání v Premier League první červenou kartu. Kapitán hostů musel ze hřiště poté, co zasáhl kolíky své kopačky holeň Jehora Jarmoljuka.
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Fotbalisté Evertonu nasbírali v Premier League už 114 červených karet, o čtyři více než Arsenal, který je v této statistice druhý. Kouči Davidu Moyesovi nevyšel 593. zápas na lavičce liverpoolského celku, jímž se stal klubovým rekordmanem.
23. Lewis-Potter
26. Lewis-Potter
67. Janelt
90+1. Carvalho
Kelleher – Kayode, Ajer, van den Berg, Lewis-Potter (74. Diouf) – Jarmoljuk (74. Jensen), Janelt (C) (82. M. Sangaré) – D. Ouattara (66. Schade), Damsgaard, Anthony (81. Carvalho) – C. Wilson.
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Armstrong, Garner (85. Nørgaard) – Röhl (70. Keane), Dewsbury-Hall (69. Hackney), George (46. Grealish) – Barry (70. Brennan Johnson).
Valdimarsson – Fredrick, G. Nunes, Schuster.
Travers – Alcaráz, Dibling, Maitland-Niles.
25. Mykolenko
40. Tarkowski
Rozhodčí: Pawson – Hopton, Holmes
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