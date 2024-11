ONLINE: Tottenham hostí Aston Villu, pak jdou do akce United proti Chelsea

Ollie Watkins se snaží protlačit do zakončení v utkání Aston Villy s Tottenhamem. | foto: Reuters

V sobotu totiž z favoritů v boji o titul zvítězil jen Liverpool, který vede tabulku o dva body. Druhý Manchester City podlehl 1:2 v Bournemouthu, Arsenal zase 0:1 v Newcastlu.

I proto je teď překvapivě na třetím místě Nottingham, jenž má parádní formu a rozstřílel 3:0 West Ham.

Desátý Tottenham ale rovněž potřebuje další body, aby mohl atakovat pohárové pozice.

To samé platí o Chelsea, která se večer představí na Manchesteru United. Vítězství by ji ukotvilo pozici v boji o evropské poháry. United se zatím topí na třináctém místě, v pátek oznámili, že je během listopadové reprezentační přestávky převezme trenér Rúben Amorim ze Sportingu. Do té doby tým povede dočasný kouč Ruud van Nistelrooij.

Tottenham Tottenham : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-) Sestavy:

Vicario – Porro, Romero, Drăgușin, Udogie – Kulusevski, Bentancur, P. Sarr – Brennan Johnson, Solanke, Son Hung-min (C). Sestavy:

E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Amadou Onana, Tielemans – McGinn (C), Rogers, Ramsey – Watkins. Náhradníci:

Forster – B. Davies, Bissouma, Maddison, Gray, Bergvall, Moore, Richarlison, Werner. Náhradníci:

Olsen – Carlos, Mings, Maatsen, Buendía, Bailey, Kamara, Durán, Philogene. Rozhodčí: Pawson – Mainwaring, Smith Přejít na online reportáž