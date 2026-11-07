ONLINE: Tottenham hraje na Leedsu, pak nastoupí Arsenal či Manchester City

Tottenham se po neúspěšném začátku sezony rozjel. Vyhrál tři utkání za sebou a s Leedsem prohrál naposledy v roce 2021. Domácí se mohou v případě výhry dostat před soupeře.
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První Arsenal usiluje o páté vítězství v řadě, v týdnu v Lize mistrů zdolal těsně 2:1 Slavii. V Londýně hraje nováček ligy Hull, který od konce srpna nevyhrál.
Zlepšující se Fulham hostí Newcastle. Domácí bodovali třikrát za sebou, naopak Newcastle je za očekáváním a prohrál tři z posledních čtyř zápasů.
Od 18.30 hraje Manchester City, který si nečekaně připsal dvě porážky v řadě. Teď hraje na Nottinghamu, který má nejhorší ofenzivu v lize a v posledních pěti utkáních prohrál čtyřikrát.
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Longstaff, Tanaka, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Nmecha.
Kinský – Porro, van Hecke, van de Ven (C), Robertson – A. Gray, Tonali – Kudus, M. Fernandes, Tel (43. Solanke) – Marmúš.
Zetterer – Aaronson, Bard, Bijol, Grujev, D. James, Okafor, Rodon, H. Wilson.
Gunter – Bentancur, B. Davies, Gallagher, Kulusevski, Maddison, Senesi, Williams-Barnett.
22. Longstaff
15. van de Ven
Rozhodčí: Brooks – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž