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ONLINE: Tottenham hraje na Leedsu, pak nastoupí Arsenal či Manchester City

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Sledujeme online   13:20aktualizováno  13:35
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Fotbalisté Tottenhamu slaví gól Mathyse Tela. | foto: Reuters

Sobotní program 10. kola anglické fotbalové ligy nabízí čtyři zápasy. Od 13.30 hraje Tottenham na Leedsu, v 16.00 nastoupí Arsenal proti Hullu a Fulham proti Newacastlu a v 18.30 vyzve Nottingham Manchester City. Každé utkání můžete sledovat v online reportáži.

Tottenham se po neúspěšném začátku sezony rozjel. Vyhrál tři utkání za sebou a s Leedsem prohrál naposledy v roce 2021. Domácí se mohou v případě výhry dostat před soupeře.

Sobotní zápasy Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě.

První Arsenal usiluje o páté vítězství v řadě, v týdnu v Lize mistrů zdolal těsně 2:1 Slavii. V Londýně hraje nováček ligy Hull, který od konce srpna nevyhrál.

Zlepšující se Fulham hostí Newcastle. Domácí bodovali třikrát za sebou, naopak Newcastle je za očekáváním a prohrál tři z posledních čtyř zápasů.

Od 18.30 hraje Manchester City, který si nečekaně připsal dvě porážky v řadě. Teď hraje na Nottinghamu, který má nejhorší ofenzivu v lize a v posledních pěti utkáních prohrál čtyřikrát.

Premier League
10. kolo 7. 11. 2026 13:30
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Tottenham Tottenham 0:0 (0:0)
Sestavy:
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Longstaff, Tanaka, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Nmecha.
Sestavy:
Kinský – Porro, van Hecke, van de Ven (C), Robertson – A. Gray, Tonali – Kudus, M. Fernandes, Tel (43. Solanke) – Marmúš.
Náhradníci:
Zetterer – Aaronson, Bard, Bijol, Grujev, D. James, Okafor, Rodon, H. Wilson.
Náhradníci:
Gunter – Bentancur, B. Davies, Gallagher, Kulusevski, Maddison, Senesi, Williams-Barnett.
Žluté karty:
22. Longstaff
Žluté karty:
15. van de Ven

Rozhodčí: Brooks – Ledger, Howson

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Premier League
10. kolo 7. 11. 2026 16:00
Arsenal Arsenal : Hull City Hull City 0:0 (-:-)
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Premier League
10. kolo 7. 11. 2026 16:00
Fulham Fulham : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
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Premier League
10. kolo 7. 11. 2026 18:30
Nottingham Nottingham : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

10. kolo

Fulham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
7.11. 16:00
  • 2.04
  • 3.72
  • 3.69
Arsenal vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
7.11. 16:00
  • 1.15
  • 8.61
  • 22.80
Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
7.11. 18:30
  • 4.60
  • 4.19
  • 1.74
Brighton vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 1.90
  • 3.75
  • 4.01
Crystal Palace vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 5.38
  • 4.53
  • 1.57
Sunderland AFC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 3.68
  • 3.71
  • 1.99
Ipswich Town vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 4.05
  • 3.62
  • 1.92
Manchester United vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
8.11. 17:30
  • 2.13
  • 3.89
  • 3.14

11. kolo

Manchester City vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
21.11. 13:30
  • 1.43
  • 4.94
  • 6.16
Bournemouth vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 1.98
  • 3.58
  • 3.56
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 9 8 0 1 14:5 24
2. Manchester CityManchester City 9 7 0 2 20:10 21
3. BrightonBrighton 9 6 1 2 24:7 19
4. ChelseaChelsea 9 5 1 3 19:15 16
5. EvertonEverton 10 4 4 2 12:10 16
6. LiverpoolLiverpool 9 4 3 2 11:9 15
7. BrentfordBrentford 9 3 5 1 16:9 14
8. BournemouthBournemouth 9 3 3 3 14:13 12
9. TottenhamTottenham 9 3 3 3 10:10 12
10. Aston VillaAston Villa 9 3 3 3 10:13 12
11. Hull CityHull City 9 2 5 2 11:10 11
12. Leeds UnitedLeeds 9 2 5 2 9:8 11
13. Newcastle UnitedNewcastle 9 3 2 4 12:15 11
14. Ipswich TownIpswich 9 3 2 4 14:18 11
15. FulhamFulham 9 2 3 4 9:11 9
16. Coventry CityCoventry 10 3 0 7 10:19 9
17. Manchester UnitedManchester Utd. 9 1 4 4 10:15 7
18. Crystal PalaceCrystal Palace 9 2 1 6 9:21 7
19. NottinghamNottingham 9 1 3 5 6:12 6
20. Sunderland AFCSunderland 9 1 2 6 7:17 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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