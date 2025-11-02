ONLINE: West Ham se Součkem na lavičce rychle ztrácí s Newcastlem. Poté v akci City

Autor: ,
Sledujeme online   14:42aktualizováno  15:06
V tabulce anglické ligy jsou předposlední, fotbalisté West Hamu tak zoufale potřebují body. V desátém kole hostí Newcastle, účastníka Ligy mistrů a třináctý tým tabulky. Reprezentační kapitán Tomáš Souček začíná na lavici náhradníků. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Hráči Newcastlu slaví gól proti West Hamu. | foto: Reuters

West Ham prohrál tři zápasy v řadě a z posledních sedmi bral tři body jen jednou. Bídnou formu se snaží zvrátit trenér Nuno Espírito Santo, který po prvních kolech nahradil Grahama Pottera.

Liverpool se dočkal výhry, slaví i Arsenal. Šlágr pro Chelsea, Krejčí opět padl

Český záložník Tomáš Souček se trápí stejně jako celý tým, posledně naskočil v základu, tentokrát začíná jako náhradník.

Od 17.30 jde do akce Manchester City s Bournemouthem, hosté jsou překvapením sezony, po devíti kolech zůstávají na druhém místě. City jsou osmí, nicméně v případě výhry mohou svého soupeře dokonce přeskočit.

Premier League
10. kolo 2. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
West Ham West Ham : Newcastle United Newcastle United 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
5. J. Murphy
Sestavy:
Aréola – Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf – Potts, Paquetá – Bowen (C), M. Fernandes, Summerville – C. Wilson.
Sestavy:
Pope – Krafth, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – J. Murphy, Woltemade, A. Gordon.
Náhradníci:
Hermansen – Walker-Peters, Julio, Mayers, Rodríguez, Magassa, Souček, Irving, Guilherme.
Náhradníci:
Ramsdale – Schär, Hall, Willock, J. Ramsey, H. Barnes, Miley, Osula, Elanga.

Rozhodčí: R. Jones – N. Davies, N. Greenhalgh

Přejít na online reportáž
Premier League
10. kolo 2. 11. 2025 17:30
Manchester City Manchester City : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

10. kolo

West Ham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
2.11. 15:00
  • 5.18
  • 4.27
  • 1.66
Manchester City vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
2.11. 17:30
  • 1.49
  • 4.96
  • 6.31
Sunderland AFC vs. Everton //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 2.82
  • 3.09
  • 2.72

11. kolo

Tottenham vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
8.11. 13:30
  • 2.67
  • 3.63
  • 2.41
West Ham vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
8.11. 16:00
  • 2.04
  • 3.38
  • 3.56
Everton vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
8.11. 16:00
  • 2.17
  • 3.26
  • 3.35
Sunderland AFC vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
8.11. 18:30
  • 7.64
  • 4.71
  • 1.39
Chelsea vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
8.11. 21:00
  • 1.32
  • 5.38
  • 8.23
Nottingham vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
9.11. 15:00
  • 2.14
  • 3.29
  • 3.37
Crystal Palace vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
9.11. 15:00
  • 2.22
  • 3.57
  • 2.98
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 10 8 1 1 18:3 25
2. BournemouthBournemouth 9 5 3 1 16:11 18
3. LiverpoolLiverpool 10 6 0 4 18:14 18
4. TottenhamTottenham 10 5 2 3 17:8 17
5. ChelseaChelsea 10 5 2 3 18:11 17
6. Sunderland AFCSunderland 9 5 2 2 11:7 17
7. Manchester UnitedManchester Utd. 10 5 2 3 17:16 17
8. Manchester CityManchester City 9 5 1 3 17:7 16
9. Crystal PalaceCrystal Palace 10 4 4 2 14:9 16
10. BrightonBrighton 10 4 3 3 17:15 15
11. Aston VillaAston Villa 10 4 3 3 9:10 15
12. BrentfordBrentford 10 4 1 5 14:16 13
13. Newcastle UnitedNewcastle 9 3 3 3 9:8 12
14. FulhamFulham 10 3 2 5 12:14 11
15. EvertonEverton 9 3 2 4 9:12 11
16. Leeds UnitedLeeds 10 3 2 5 9:17 11
17. Burnley FCBurnley 10 3 1 6 12:19 10
18. NottinghamNottingham 10 1 3 6 7:19 6
19. West HamWest Ham 9 1 1 7 7:20 4
20. WolverhamptonWolves 10 0 2 8 7:22 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

ONLINE: West Ham se Součkem na lavičce rychle ztrácí s Newcastlem. Poté v akci City

Sledujeme online

V tabulce anglické ligy jsou předposlední, fotbalisté West Hamu tak zoufale potřebují body. V desátém kole hostí Newcastle, účastníka Ligy mistrů a třináctý tým tabulky. Reprezentační kapitán Tomáš...

2. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  15:06

ONLINE: Bohemians - Hr. Králové, boj uprostřed tabulky. Kdo bude úspěšnější?

Sledujeme online

Pět utkání čekají na vítězství, dokážou fotbalisté pražských Bohemians zlomit nepříjemnou sérii ve čtrnáctém ligovém kole? Doma hostí Hradec Králové, se kterým v tabulce sousedí a oproti němuž mají...

2. listopadu 2025  14:59

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

Aktualizujeme

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...

2. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  14:57

ONLINE: Karviná - Sparta, v sestavě hostů Martinec i Kuchta. Na lavici už je Haraslín

Sledujeme online

Naposledy přerušili třízápasovou sérii bez vítězství, ve čtrnáctém ligovém kole hrají sparťanští fotbalisté v Karviné, která je v tabulce na osmém místě. Vytvoří si opět náskok v čele tabulky? Utkání...

2. listopadu 2025  14:55

Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru

Měsíc a kousek nazpět podepsal nový tříletý kontrakt, jenže ani poté nedokázal Vítor Pereira bídný Wolverhampton nastartovat. Anglický klub portugalského kouče propustil, český reprezentant Ladislav...

2. listopadu 2025  13:50

Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

I díky dvěma gólům Martina Pospíšila rozdrtili fotbalisté Artisu Brno v 15. kole druhé ligy Žižkov 4:0. Ambiciózní celek se vrátil na třetí místo tabulky před Opavu, která v sobotu remizovala s...

2. listopadu 2025  12:32

Gól v deseti soutěžích. Kacafírek šmudlou završil unikátní bilanci

Běžela devátá minuta zápasu IV. třídy kutnohorské skupiny západ, ve kterém se střetlo „céčko“ Uhlířských Janovic s Viktorií Sedlec B. Urostlý útočník domácích se opřel do balónu, jenž brankářovi...

2. listopadu 2025

Nevěřili jsme, že můžeme vyhrát, mrzelo Galáska. Holcovi inkasovaný gól nevyčítal

Navzdory tomu, že i po třech zápasech stále čeká na první bod či vstřelenou brankou, nepůsobil na tiskové konferenci naštvaně nebo frustrovaně. Mnohem víc z Tomáše Galáska, trenéra fotbalistů Baníku...

2. listopadu 2025  7:43

Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl

Podruhé v tomhle týdnu se mu muselo pořádně ulevit. Slávističtí fotbalisté nejprve v týdnu protrhli střelecké trápení ve Zlíně a v sobotu se pak konečně prosadili i doma v Edenu. „Jsme rádi, že jsme...

2. listopadu 2025

Liverpool se dočkal výhry, slaví i Arsenal. Šlágr pro Chelsea, Krejčí opět padl

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Stejný výsledkem zvítězil také Liverpool nad Aston...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  23:11

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v...

1. listopadu 2025  22:01

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to...

1. listopadu 2025  21:15

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.