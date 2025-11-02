ONLINE: West Ham se Součkem na lavičce rychle ztrácí s Newcastlem. Poté v akci City

West Ham prohrál tři zápasy v řadě a z posledních sedmi bral tři body jen jednou. Bídnou formu se snaží zvrátit trenér Nuno Espírito Santo, který po prvních kolech nahradil Grahama Pottera.
Český záložník Tomáš Souček se trápí stejně jako celý tým, posledně naskočil v základu, tentokrát začíná jako náhradník.
Od 17.30 jde do akce Manchester City s Bournemouthem, hosté jsou překvapením sezony, po devíti kolech zůstávají na druhém místě. City jsou osmí, nicméně v případě výhry mohou svého soupeře dokonce přeskočit.
5. J. Murphy
Aréola – Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf – Potts, Paquetá – Bowen (C), M. Fernandes, Summerville – C. Wilson.
Pope – Krafth, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – J. Murphy, Woltemade, A. Gordon.
Hermansen – Walker-Peters, Julio, Mayers, Rodríguez, Magassa, Souček, Irving, Guilherme.
Ramsdale – Schär, Hall, Willock, J. Ramsey, H. Barnes, Miley, Osula, Elanga.
Rozhodčí: R. Jones – N. Davies, N. Greenhalgh