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ONLINE: V akci Liverpool, Chelsea či Brighton. Večer nastoupí United proti Ville

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Sledujeme online   14:50
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Fotbalisté Liverpoolu se radují z gólu Floriana Wirtze. | foto: Reuters

Pět zápasů nabízí nedělní program 10. kola anglické fotbalové ligy. Od 15 hodin se představí Brighton, Liverpool či Chelsea, od 17.30 pak nastoupí Aston Villa na půdě Manchesteru United. Každé utkání sledujeme v podrobné online reportáži.

Liverpool naposledy prohrál ve šlágru s Arsenalem 0:1 a nevydařil se mu ani středeční zápas v Lize mistrů na Fenerbahce (2:3). Teď ho čeká Crystal Palace, který se trápí a už klesl do pásma sestupu.

Nedělní zápasy 10. kola Premier League ONLINE

Každě utkání sledujeme minutu po minutě.

O bod před Liverpoolem je Chelsea, která posledně zdolala Manchester United 2:0. Proti poslednímu Sunderlandu je jasným favoritem.

Brighton je kometou letošní sezony a po výhře nad Manchesterem City v minulém kole se nadále drží na špičce tabulky. Teď ho ale čeká nepříjemný Brentford.

Od 15 hodin hraje také Bournemouth, jenž v týdnu porazil v Evropské lize Spartu, na půdě Ipswiche.

V 17.30 pak nastoupí Aston Villa, která se zvedá, proti Manchesteru United. Ten v týdnu proti AS Řím v Lize mistrů zvítězil po dlouhých devíti zápasech.

Premier League
10. kolo 8. 11. 2026 15:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson (C) – Lerma, C. Richards, Disasi – Mingueza, Wharton, Q. Timber, Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen.
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Gakpo, Wirtz, Barcola – Isak.
Náhradníci:
Benítez – Canvot, Nketiah, McNeil, W. Hughes, Osorio, Chalaili, Doucouré, Chilwell.
Náhradníci:
Mamardašvili – Gomez, Endó, Tsimikas, V. Muñoz, Nyoni, McConnell, Koumas, Ngumoha.

Rozhodčí: Harrington – Wilkes, Meredith

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Premier League
10. kolo 8. 11. 2026 15:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, O'Nien, Mandava – Xhaka (C) (4. Ahoka), Sadiki – Meunier, Le Fée, Tálibí – Brobbey.
Sestavy:
Penders – Palestra, W. Fofana, Colwill, Chavarría – J. Henderson, Caicedo (C), Lavia – C. Palmer, Rogers – Neto.
Náhradníci:
Ellborg – N. Angulo, Danso, M. Fofana, Isidor, Methalie, Rigg, Tutěrov.
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Anselmino, Barco, Emegha, Estêvão, Gusto, Nicoll-Jazuli, Quenda, Welbeck.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh

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Premier League
10. kolo 8. 11. 2026 15:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Sestavy:
Verbruggen – Costinha, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Kostoulas.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Ajer, van den Berg, Hickey – M. Sangaré, Janelt (C) – D. Ouattara, Schade, Lewis-Potter – Thiago.
Náhradníci:
Steele – Hadžám, Svoboda, Hinshelwood, Kadıoğlu, Yalcouyé, Wieffer, Minteh, Rutter.
Náhradníci:
Valdimarsson – Collins, Diouf, Schuster, Damsgaard, Jarmoljuk, Jensen, Anthony, C. Wilson.
Žluté karty:
Žluté karty:
5. Ajer

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

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Premier League
10. kolo 8. 11. 2026 15:00
zápas probíhá
Ipswich Town Ipswich Town : Bournemouth Bournemouth 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
5. Evanilson
Sestavy:
Walton – A. Ouattara, O'Shea, Diop (C), Davis – Florentino, E. Palacios – Maeda, Enciso, Philogene – Emersonn.
Sestavy:
Petrović – Smith, Hill (C), Silva, Truffert – Adams, Christie – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Náhradníci:
Scherpen – Akpom, Clarke, Fatawu, Flemming, Furlong, Greaves, Lukić, Matusiwa.
Náhradníci:
Di Gregorio – Adlí, Cook, Diakité, Gannon-Doak, Kroupi, Rodríguez, Scott, Soler.

Rozhodčí: Hooper

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Premier League
10. kolo 8. 11. 2026 17:30
Manchester United Manchester United : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

10. kolo

Brighton vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 1.92
  • 3.68
  • 4.23
Sunderland AFC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 3.29
  • 3.59
  • 2.24
Crystal Palace vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 5.64
  • 4.81
  • 1.55
Ipswich Town vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 3.84
  • 3.71
  • 2.00
Manchester United vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
8.11. 17:30
  • 2.18
  • 3.84
  • 3.23

11. kolo

Manchester City vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
21.11. 13:30
  • 1.45
  • 4.83
  • 6.00
Tottenham vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 1.54
  • 4.49
  • 5.25
Aston Villa vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 1.72
  • 3.90
  • 4.45
Bournemouth vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 2.04
  • 3.55
  • 3.41
Coventry City vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 2.50
  • 3.49
  • 2.63
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 10 9 0 1 15:5 27
2. Manchester CityManchester City 10 7 0 3 21:13 21
3. BrightonBrighton 9 6 1 2 24:7 19
4. ChelseaChelsea 9 5 1 3 19:15 16
5. EvertonEverton 10 4 4 2 12:10 16
6. LiverpoolLiverpool 9 4 3 2 11:9 15
7. BrentfordBrentford 9 3 5 1 16:9 14
8. Leeds UnitedLeeds 10 3 5 2 10:8 14
9. BournemouthBournemouth 9 3 3 3 14:13 12
10. TottenhamTottenham 10 3 3 4 10:11 12
11. Aston VillaAston Villa 9 3 3 3 10:13 12
12. Newcastle UnitedNewcastle 10 3 3 4 13:16 12
13. Hull CityHull City 10 2 5 3 11:11 11
14. Ipswich TownIpswich 9 3 2 4 14:18 11
15. FulhamFulham 10 2 4 4 10:12 10
16. NottinghamNottingham 10 2 3 5 9:13 9
17. Coventry CityCoventry 10 3 0 7 10:19 9
18. Manchester UnitedManchester Utd. 9 1 4 4 10:15 7
19. Crystal PalaceCrystal Palace 9 2 1 6 9:21 7
20. Sunderland AFCSunderland 9 1 2 6 7:17 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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