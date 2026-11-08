ONLINE: V akci Liverpool, Chelsea či Brighton. Večer nastoupí United proti Ville

Liverpool naposledy prohrál ve šlágru s Arsenalem 0:1 a nevydařil se mu ani středeční zápas v Lize mistrů na Fenerbahce (2:3). Teď ho čeká Crystal Palace, který se trápí a už klesl do pásma sestupu.
Nedělní zápasy 10. kola Premier League ONLINE
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O bod před Liverpoolem je Chelsea, která posledně zdolala Manchester United 2:0. Proti poslednímu Sunderlandu je jasným favoritem.
Brighton je kometou letošní sezony a po výhře nad Manchesterem City v minulém kole se nadále drží na špičce tabulky. Teď ho ale čeká nepříjemný Brentford.
Od 15 hodin hraje také Bournemouth, jenž v týdnu porazil v Evropské lize Spartu, na půdě Ipswiche.
V 17.30 pak nastoupí Aston Villa, která se zvedá, proti Manchesteru United. Ten v týdnu proti AS Řím v Lize mistrů zvítězil po dlouhých devíti zápasech.
D. Henderson (C) – Lerma, C. Richards, Disasi – Mingueza, Wharton, Q. Timber, Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen.
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Gakpo, Wirtz, Barcola – Isak.
Benítez – Canvot, Nketiah, McNeil, W. Hughes, Osorio, Chalaili, Doucouré, Chilwell.
Mamardašvili – Gomez, Endó, Tsimikas, V. Muñoz, Nyoni, McConnell, Koumas, Ngumoha.
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Roefs – Hume, Mukiele, O'Nien, Mandava – Xhaka (C) (4. Ahoka), Sadiki – Meunier, Le Fée, Tálibí – Brobbey.
Penders – Palestra, W. Fofana, Colwill, Chavarría – J. Henderson, Caicedo (C), Lavia – C. Palmer, Rogers – Neto.
Ellborg – N. Angulo, Danso, M. Fofana, Isidor, Methalie, Rigg, Tutěrov.
Sharman-Lowe – Anselmino, Barco, Emegha, Estêvão, Gusto, Nicoll-Jazuli, Quenda, Welbeck.
Rozhodčí: Gillett – Davies, GreenhalghPřejít na online reportáž
Verbruggen – Costinha, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Kostoulas.
Kelleher – Kayode, Ajer, van den Berg, Hickey – M. Sangaré, Janelt (C) – D. Ouattara, Schade, Lewis-Potter – Thiago.
Steele – Hadžám, Svoboda, Hinshelwood, Kadıoğlu, Yalcouyé, Wieffer, Minteh, Rutter.
Valdimarsson – Collins, Diouf, Schuster, Damsgaard, Jarmoljuk, Jensen, Anthony, C. Wilson.
5. Ajer
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž
5. Evanilson
Walton – A. Ouattara, O'Shea, Diop (C), Davis – Florentino, E. Palacios – Maeda, Enciso, Philogene – Emersonn.
Petrović – Smith, Hill (C), Silva, Truffert – Adams, Christie – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Scherpen – Akpom, Clarke, Fatawu, Flemming, Furlong, Greaves, Lukić, Matusiwa.
Di Gregorio – Adlí, Cook, Diakité, Gannon-Doak, Kroupi, Rodríguez, Scott, Soler.
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