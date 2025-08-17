ONLINE: Chelsea hostí Crystal Palace, hraje i Nottingham. Večer šlágr United - Arsenal

Autor: ,
Sledujeme online   14:19
Do nové sezony fotbalové Premier League vstupují i fotbalisté Chelsea, kteří v prvním kole hostí v londýnském souboji Crystal Palace. V akci je také Nottingham proti Brentfordu. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích od 15 hodin.

Hráči Chelsea slaví gól ve finále MS klubů. | foto: Reuters

Chelsea je čerstvým vítězem mistrovství světa klubů, které se na přelomu června a července konalo ve Spojených státech amerických. Ve finále zdolala vítěze Ligy mistrů PSG 3:0. Zároveň vyhrála Konferenční ligu.

V nové sezoně Premier League se bude logicky chtít tým pod Enzem Marescou umístit co nejvýš. První překážkou je pohárový účastník Crystal Palace, vítěz FA Cupu a superpoháru, který byl přeřazen do závěrečného předkola Konferenční ligy kvůli konfliktu vlastnictví s francouzským Lyonem.

Dioufovi debut zhořkl, West Ham vycvičil nováček. City i Tottenham slaví jasné výhry

Díky tomu Nottingham, který v neděli hostí Brentford, bude na podzim hrát Evropskou ligu.

Ve šlágru kola se poté střetne Manchester United s Arsenalem, který zakončil minulou sezonu na druhém místě. United byli sice ve finále Evropské ligy, v domácí soutěži ale propadli a skončili patnáctí.

Premier League
1. kolo 17. 8. 2025 15:00
Chelsea Chelsea : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sánchez – R. James (C), Acheampong, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernández – P. Neto, Palmer, Gittens – Pedro.
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi – Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell – I. Sarr, Eze – Mateta.
Náhradníci:
Jörgensen – Santos, Delap, Essugo, Estêvão, Fofana, George, Gusto, Hato.
Náhradníci:
Benítez – Clyne, Devenny, Édouard, Esse, Lerma, J. Rak-Sakyi, Sosa.

Rozhodčí: England – Hussin, Howson

Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 17. 8. 2025 15:00
Nottingham Nottingham : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Wood.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Henry – Jensen, Jarmoljuk – Lewis-Potter, Milambo, Carvalho – Thiago.
Náhradníci:
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Boly, J. Cunha, I. Jesus, J. Silva, Morato, Yates.
Náhradníci:
Valdimarsson – Ajer, Arthur, J. Henderson, Hickey, Onyeka, Peart-Harris, Roerslev, Schade.

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 17. 8. 2025 17:30
Manchester United Manchester United : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

1. kolo

Nottingham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17.8. 15:00
  • 1.93
  • 3.58
  • 4.30
Chelsea vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
17.8. 15:00
  • 1.86
  • 3.75
  • 4.44
Manchester United vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
17.8. 17:30
  • 4.24
  • 3.77
  • 1.89
Leeds United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
18.8. 21:00
  • 2.34
  • 3.36
  • 3.13

2. kolo

West Ham vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
22.8. 21:00
  • 4.39
  • 3.95
  • 1.72
Manchester City vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
23.8. 13:30
  • 1.47
  • 4.86
  • 5.53
Burnley FC vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 2.29
  • 3.09
  • 3.25
Brentford vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 2.84
  • 3.47
  • 2.35
Bournemouth vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 1.82
  • 3.76
  • 4.02
Arsenal vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
23.8. 18:30
  • 1.27
  • 5.85
  • 9.27
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 4:0 3
2. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 3:0 3
2. TottenhamTottenham 1 1 0 0 3:0 3
4. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 4:2 3
5. BrightonBrighton 1 0 1 0 1:1 1
5. FulhamFulham 1 0 1 0 1:1 1
7. Aston VillaAston Villa 1 0 1 0 0:0 1
7. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 0:0 1
9. NottinghamNottingham 0 0 0 0 0:0 0
9. EvertonEverton 0 0 0 0 0:0 0
9. Leeds UnitedLeeds 0 0 0 0 0:0 0
9. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
9. BrentfordBrentford 0 0 0 0 0:0 0
9. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
9. ChelseaChelsea 0 0 0 0 0:0 0
9. ArsenalArsenal 0 0 0 0 0:0 0
17. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 2:4 0
18. West HamWest Ham 1 0 0 1 0:3 0
18. Burnley FCBurnley 1 0 0 1 0:3 0
20. WolverhamptonWolves 1 0 0 1 0:4 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

ONLINE: Karviná - Bohemians, domácí chtějí potvrdit povedený start

Sledujeme online

Karvinští fotbalisté se drží v závěsu za špičkou ligové tabulky. Potvrdit povedený ligový start se třemi výhrami ze čtyř zápasů se pokusí v pátém kole doma proti Bohemians. Utkání sledujte od 15...

17. srpna 2025  14:23

ONLINE: Chelsea hostí Crystal Palace, hraje i Nottingham. Večer šlágr United - Arsenal

Sledujeme online

Do nové sezony fotbalové Premier League vstupují i fotbalisté Chelsea, kteří v prvním kole hostí v londýnském souboji Crystal Palace. V akci je také Nottingham proti Brentfordu. Obě utkání sledujte v...

17. srpna 2025  14:19

Necid poslal Slavii do vedení, po otočce ale bere tři body Příbram

Fotbalisté Příbrami vyhráli v jediném nedělním dopoledním utkání šestého kola druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slavie 2:1. Nováček tak po čtyřech prohrách zaznamenal druhé vítězství a v tabulce...

17. srpna 2025  12:40

Zákrok Chaloupka? Nemohlo to mít jiné řešení než červenou, nechápal kouč Kozel

Fotbalisté Jablonce sebrali v úvodu sezony body všem týmům z české top trojky. Po remízách se Spartou a Plzní hráli 1:1 i se Slavií. A sahali dokonce po výhře, tu jim však vzal v čase 90:00 Douděra....

17. srpna 2025  11:30

Krásné české trefy v MLS. Povedená zakončení z vápna vyšvihli Bucha i Ostrák

Čeští fotbalisté Pavel Bucha a Tomáš Ostrák se v sobotních utkáních MLS zapsali mezi střelce, navíc přidali i asistenci. Bývalý plzeňský záložník Bucha pomohl Cincinnati k výhře 3:2 v Portlandu,...

17. srpna 2025  10:25

Po Plzni dvě plzně. Tři body jsou nadplán, ale žádnou euforii necítíme, říká Holoubek

Ošíval se, když během tiskovky zaslechl slovíčko euforie. „Prosím, nic takového! Nemůžeme tady žít z jednoho dobrého výsledku a výkonu. Naopak je třeba pracovat, pracovat, pracovat,“ zdůraznil David...

17. srpna 2025

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

V předchozích čtyřech zápasech letošní sezony byl pokaždé v základní sestavě, až na závěr duelu na Bohemians odehrál plný počet minut. Jenže v sobotu v Jablonci (1:1), který byl pro Slavii dosud...

17. srpna 2025  7:40

Deset bodů? Skvělý start. Janotka chválil Syllu: Stoper pro Slavii, zvládá to na pána

Hubená a pragmatická výhra 1:0 v nehezkém sobotním souboji Olomouc proti skvěle rozjetému nováčkovi netrápí. Zlín, oslabený od 19. minuty, jen stínoval, Sigma marně bušila a snažila se vytvořit...

17. srpna 2025  6:40

Úspěšný vstup do sezony, Barcelona si poradila s Mallorkou. Ta dohrávala v devíti

Obhájci titulu z Barcelony na úvod španělské fotbalové ligy zvítězili na hřišti Mallorky 3:0. Domácí hráli od 39. minuty bez dvou vyloučených hráčů. Valencie doma hrála s Realem Sociedad 1:1, Alavés...

16. srpna 2025  21:48,  aktualizováno  23:42

Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Vzpomínáte, jak slávista David Douděra v květnu 2023 rozhodl finále poháru na Spartě? Parádní trefu z rohu velkého vápna předvedl také v neděli v Jablonci, kde v nastavení zařídil aspoň remízu 1:1....

16. srpna 2025  23:16

Jedenáctý triumf v Superpoháru. Výhru Bayernu nad Stuttgartem řídil Kane a Díaz

Fotbalisté Bayernu Mnichov v německém Superpoháru porazili Stuttgart 2:1 a jedenáctým triumfem v soutěži vylepšili vlastní rekord. K zisku trofeje na startu nové sezony přispěl i Luis Díaz, letní...

16. srpna 2025  22:55

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.