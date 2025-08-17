ONLINE: Chelsea hostí Crystal Palace, hraje i Nottingham. Večer šlágr United - Arsenal

Chelsea je čerstvým vítězem mistrovství světa klubů, které se na přelomu června a července konalo ve Spojených státech amerických. Ve finále zdolala vítěze Ligy mistrů PSG 3:0. Zároveň vyhrála Konferenční ligu.
V nové sezoně Premier League se bude logicky chtít tým pod Enzem Marescou umístit co nejvýš. První překážkou je pohárový účastník Crystal Palace, vítěz FA Cupu a superpoháru, který byl přeřazen do závěrečného předkola Konferenční ligy kvůli konfliktu vlastnictví s francouzským Lyonem.
Díky tomu Nottingham, který v neděli hostí Brentford, bude na podzim hrát Evropskou ligu.
Ve šlágru kola se poté střetne Manchester United s Arsenalem, který zakončil minulou sezonu na druhém místě. United byli sice ve finále Evropské ligy, v domácí soutěži ale propadli a skončili patnáctí.
Sánchez – R. James (C), Acheampong, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernández – P. Neto, Palmer, Gittens – Pedro.
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi – Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell – I. Sarr, Eze – Mateta.
Jörgensen – Santos, Delap, Essugo, Estêvão, Fofana, George, Gusto, Hato.
Benítez – Clyne, Devenny, Édouard, Esse, Lerma, J. Rak-Sakyi, Sosa.
Rozhodčí: England – Hussin, HowsonPřejít na online reportáž
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Wood.
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Henry – Jensen, Jarmoljuk – Lewis-Potter, Milambo, Carvalho – Thiago.
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Boly, J. Cunha, I. Jesus, J. Silva, Morato, Yates.
Valdimarsson – Ajer, Arthur, J. Henderson, Hickey, Onyeka, Peart-Harris, Roerslev, Schade.
Rozhodčí: Bankes – Smart, AntrobusPřejít na online reportáž