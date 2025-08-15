ONLINE: Premier League je zpět. Obhájce z Liverpoolu hraje s Bournemouthem

Nový ročník anglické fotbalové ligy startuje páteční předehrávka mezi obhájcem titulu Liverpoolem a Bournemouthem. Zápas na stadionu Anfield má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Křídelník Liverpoolu Mohamed Salah se dere do šance v utkání s Bournemouthem. | foto: AP

Liverpool byl v uplynulém ročníku bezkonkureční a titul nakonec slavil čtyři kola před koncem. Přes léto mohutně posílil a má jednoznačný cíl: obhájit první místo, získat 21. trofej z Premier League a osamostatnit se na prvním místě historického žebříčku před Manchesterem United.

Na novou sezonu se však nenaladil úplně ideálně – v souboji o anglický superpohár padl s Crystal Palace po penaltách.

ONLINE: Liverpool – Bournemouth

Úvodní zápas 1. kola Premier League sledujeme minutu po minutě

Proti Bournemouthu je nicméně jasným favoritem. Ten sice v uplynulé sezoně skončil devátý a prezentoval se povedenými výkony, jenže přes léto výrazně oslabil v zadních řadách – odešli obránci Huijsen, Zabarnyj a Kerkez, který mimochodem zamířil právě do Liverpoolu, a také brankář Kepa.

Jak se bez nich Bournemouthu bude dařit?

Premier League
1. kolo 15. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Bournemouth Bournemouth 1:0 (-:-)
Góly:
37. Ekitiké
Góly:
Sestavy:
Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Brooks, Tavernier, Semenyo – Evanilson.
Náhradníci:
Mamardašvili – Robertson, Gomez, Endō, C. Jones, Elliott, Nyoni, Chiesa.
Náhradníci:
W. Dennis – Araujo, Hill, Soler, Billing, Winterburn, Traorè, Kroupi, Rees-Dottin.
Žluté karty:
Žluté karty:
14. Brooks

Rozhodčí: A. Taylor – Beswick, C. Taylor

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. West HamWest Ham 0 0 0 0 0:0 0
1. LiverpoolLiverpool 0 0 0 0 0:0 0
1. ArsenalArsenal 0 0 0 0 0:0 0
1. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
1. BrentfordBrentford 0 0 0 0 0:0 0
1. NottinghamNottingham 0 0 0 0 0:0 0
1. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
1. ChelseaChelsea 0 0 0 0 0:0 0
1. Manchester CityManchester City 0 0 0 0 0:0 0
1. WolverhamptonWolves 0 0 0 0 0:0 0
1. Burnley FCBurnley 0 0 0 0 0:0 0
1. TottenhamTottenham 0 0 0 0 0:0 0
1. Sunderland AFCSunderland 0 0 0 0 0:0 0
1. FulhamFulham 0 0 0 0 0:0 0
1. BrightonBrighton 0 0 0 0 0:0 0
1. Newcastle UnitedNewcastle 0 0 0 0 0:0 0
1. Aston VillaAston Villa 0 0 0 0 0:0 0
1. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
1. Leeds UnitedLeeds 0 0 0 0 0:0 0
1. EvertonEverton 0 0 0 0 0:0 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

