ONLINE: Premier League je zpět. Obhájce z Liverpoolu hraje s Bournemouthem

Liverpool byl v uplynulém ročníku bezkonkureční a titul nakonec slavil čtyři kola před koncem. Přes léto mohutně posílil a má jednoznačný cíl: obhájit první místo, získat 21. trofej z Premier League a osamostatnit se na prvním místě historického žebříčku před Manchesterem United.
Na novou sezonu se však nenaladil úplně ideálně – v souboji o anglický superpohár padl s Crystal Palace po penaltách.
Proti Bournemouthu je nicméně jasným favoritem. Ten sice v uplynulé sezoně skončil devátý a prezentoval se povedenými výkony, jenže přes léto výrazně oslabil v zadních řadách – odešli obránci Huijsen, Zabarnyj a Kerkez, který mimochodem zamířil právě do Liverpoolu, a také brankář Kepa.
Jak se bez nich Bournemouthu bude dařit?
Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Brooks, Tavernier, Semenyo – Evanilson.
Mamardašvili – Robertson, Gomez, Endō, C. Jones, Elliott, Nyoni, Chiesa.
W. Dennis – Araujo, Hill, Soler, Billing, Winterburn, Traorè, Kroupi, Rees-Dottin.
Rozhodčí: A. Taylor – Beswick, C. Taylor