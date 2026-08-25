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Skvělý útok i rozpaky z výkonu gólmana. Jaká byla Alonsova premiéra v Chelsea?

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  13:43
Trenér Chelsea Xabi Alonso během utkání s Fulhamem.

Trenér Chelsea Xabi Alonso během utkání s Fulhamem. | foto: Reuters

Trenér Chelsea Xabi Alonso během utkání s Fulhamem.
Trenér Chelsea Xabi Alonso během utkání s Fulhamem.
Gonzalo García z Fulhamu slaví gól proti Chelsea.
Gonzalo García z Fulhamu slaví gól proti Chelsea.
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Hned první soutěžní zápas na lavičce fotbalové Chelsea pro něj byl pikantní. Čelil totiž Álvaru Arbeloovi, jenž ho v lednu nahradil na lavičce Realu Madrid. Xabi Alonso ale uspěl. „Venkovní zápasy bývají složité, ale byli jsme na to připravení. Byl to povedený první zápas,“ pochvaloval si po výhře 3:2 na půdě Fulhamu v prvním kole anglické ligy.

„Ale je to neustálý proces. Musíme nadále tvrdě makat, vše si zanalyzovat a zlepšovat se. Každý zápas je pro nás lekcí,“ přidal.

Chelsea měla skvělý vstup do utkání, když se už po třiceti vteřinách prosadil po chybě v domácí rozehrávce útočník Joao Pedro.

„Rychlý gól nám dodal sebevědomí a poté jsme měli i další šance, než soupeř bohužel srovnal,“ hodnotil Alonso.

Trenér Chelsea Xabi Alonso během utkání s Fulhamem.

Fulham nehrál vůbec špatný zápas a zejména v první půli běhavým výkonem získal územní převahu, měl několik šancí a nakonec se i gólově prosadil. Chelsea ale ještě do poločasu znovu udeřila zásluhou nové posily Morgana Rogerse a krátce po změně stran se prosadil Cole Palmer.

„Podle mě jsme si zasloužili víc, ale ty góly, které jsme dostali, byly strašně jednoduché. Udělali jsme chyby, kterých se nesmíme dopouštět. Ale věřím, že jsme na správné cestě,“ hodnotil Arbeloa, jehož tým ukázal potenciál.

Gólový Gonzalo García

Arbeloa si do Fulhamu přivedl hned dva hráče, kteří ho zaujali během působení v Realu Madrid – křídelníka Césara Palaciose a útočníka Gonzala Garcíu.

Druhý jmenovaný, jenž v minulé sezoně zapsal dvanáct tref v dresu Realu, proti Chelsea svou premiérovou brankou v anglické lize snižoval na 2:3.

„Gonzalo dal gól a César hrál také dobře. Ještě potřebují čas, aby si zvykli, ale vedou si skvěle a už teď mají velký vliv na hru týmu,“ chválil Arbeloa.

Chelsea ale byla efektivnější a může ji také těšit, že se prosadili všichni tři hráči z útočné trojky.

„Skvěle spolu kombinovali a ukázali, čeho jsou schopní. Víme, že když jim přihrajeme do dobré pozice, jsou natolik talentovaní, že z toho zvládnou vytěžit zajímavou šanci. Mám velkou radost, že se všichni tři prosadili,“ liboval si Alonso.

Kritice naopak čelil brankář Robert Sánchez, který příliš jistě nepůsobil. První gól padl v situaci, kdy King střílel na přední tyč, ale Sánchez kvůli špatnému postavení zákrok vůbec nezvládl.

„Jde mi o výkon týmu, ne o jednotlivé situace. Asi jsme tu situaci u prvního gólu mohli zvládnout lépe, ale jak jsem říkal, je to proces. Byl to první zápas a se třemi body na kontě se vám učí lépe, než kdybyste neměli žádný,“ usmál se Alonso.

„Pokud chtějí vyhrát titul, nemůžou mít Sáncheze v bráně, to je nemožné. Když se podíváte na poslední tři týmy, které vyhrály titul, tak všechny předtím měnily gólmana. Arsenal by určitě nebyl mistr, kdyby nepřivedl Rayu a nechal si v bráně Ramsdalea,“ nebral si nicméně servítky někdejší obránce Jamie Carragher.

Další přestupy každopádně Alonso v pondělí večer nevyloučil.

Fulham - Chelsea 2:3, střet bývalých koučů Realu pro Alonsa, zářili Palmer a Pedro

A nemusí se jednat pouze o příchody. Nadále se spekuluje, že Chelsea opustí argentinský záložník Enzo Fernández, o kterého má zájem Manchester City. Proti Fulhamu začal na lavičce a odehrál necelou půlhodinu.

„Ve fotbale mě nic nepřekvapí. Uvidíme. Rád bych věděl, co se stane, ale všechno se teprve dozvíme,“ krčil rameny Alonso.

Do Chelsea přichází v sezoně, ve které londýnský klub nebude hrát evropské poháry. Bude tak mít větší klid na práci a více času s týmem pilovat taktiku. Do prvního utkání zvolil své oblíbené rozestavení se třemi stopery, s nímž byl úspěšný v Bayeru Leverkusen.

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Crystal Palace vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
28.8. 21:00
  • 5.13
  • 4.28
  • 1.63
Liverpool vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
29.8. 13:30
  • 1.48
  • 4.80
  • 6.19
Coventry City vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
29.8. 16:00
  • 1.83
  • 3.72
  • 4.38
Bournemouth vs. Everton //www.idnes.cz/sport
29.8. 16:00
  • 2.08
  • 3.55
  • 3.54
Tottenham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
29.8. 18:30
  • 2.24
  • 3.73
  • 3.03
Sunderland AFC vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 2.42
  • 3.23
  • 2.90
Chelsea vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 1.92
  • 3.77
  • 3.62
Leeds United vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 2.50
  • 3.33
  • 2.73
Manchester United vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
30.8. 17:30
  • 1.41
  • 4.79
  • 6.71
Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:00
  • 5.94
  • 4.28
  • 1.51
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrightonBrighton 1 1 0 0 4:0 3
2. ArsenalArsenal 1 1 0 0 3:0 3
3. BrentfordBrentford 1 1 0 0 3:0 3
4. EvertonEverton 1 1 0 0 2:0 3
5. Hull CityHull City 1 1 0 0 2:0 3
6. ChelseaChelsea 1 1 0 0 3:2 3
7. Ipswich TownIpswich 1 1 0 0 2:1 3
8. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
9. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:1 3
10. LiverpoolLiverpool 1 0 1 0 2:2 1
11. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 2:2 1
12. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 1:2 0
13. FulhamFulham 1 0 0 1 2:3 0
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16. Crystal PalaceCrystal Palace 1 0 0 1 0:2 0
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