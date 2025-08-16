ONLINE: Aston Villa hraje proti Newcastlu, pak v akci West Ham se Součkem i City

Newcastle loni skončil pátý a jen díky lepšímu skóre se kvalifikoval do prestižní Ligy mistrů na úkor právě Aston Villy. V úvodním zápase nové sezony se však musí obejít bez útočníka Isaka, jenž není na soupisce a řeší odchod.
Do akce jdou také dva ze tří nováčků. Burnley, loňský vítěz druhé ligy, v prvním utkání po návratu mezi elitu vyzve Tottenham, jenž byl v týdnu kousek od vítězství v evropském superpoháru, ale PSG nakonec podlehl na penalty 2:3.
Sunderland, který postoupil až přes play off, pro změnu vyzve West Ham, v jehož kádru už je z Čechů pouze Tomáš Souček. Vladimír Coufal po skončení smlouvy zamířil do Hoffenheimu.
Třetím nováčkem letošního ročníku Premier League je Leeds, který první kolo uzavře pondělním zápasem proti Evertonu.
V sobotu nastoupí ještě Manchester City, který chce odčinit loňskou nepovedenou sezonu, byť nakonec se i tak zvládl vydrápat na třetí místo. To Wolverhampton se pohyboval v dolních patrech tabulky a boj o záchranu se v jeho případě dá očekávat i tentokrát.
Už v pátek hrál obhájce titulu Liverpool, který sice proti Bournemouthu ztratil dvoubrankový náskok, ale nakonec zvítězil 4:2.
Bizot – Cash, Konsa, Mings, Digne – Kamara, Amadou Onana – Rogers, Tielemans, McGinn – Watkins.
Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimarães, Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, H. Barnes.
Wright – Buendía, Torres, Malen, Iling-Junior, Maatsen, Bogarde, Guessand.
Ramsdale – Hall, Botman, Thiaw, Krafth, Osula, J. Murphy, Seung-Soo, Miley.
Rozhodčí: Craig Pawson – Hatzidakis, Nick Hopton