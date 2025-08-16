ONLINE: Aston Villa hraje proti Newcastlu, pak v akci West Ham se Součkem i City

Autor: ,
Sledujeme online   13:20
Program 1. kola anglické fotbalové ligy pokračuje sobotními zápasy. Už ve 13.30 nastoupí Aston Villa proti Newcastlu, v 16 hodin pak West Ham s Tomášem Součkem vyzve Sunderland, Tottenham zase nastoupí proti Burnley, což je další nováček. V 18.30 pak půjde do akce Manchester City proti Wolverhamptonu. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Útočník Ollie Watkins z Aston Villy vede míč okolo Fabia Schära z Newcastlu. | foto: AP

Newcastle loni skončil pátý a jen díky lepšímu skóre se kvalifikoval do prestižní Ligy mistrů na úkor právě Aston Villy. V úvodním zápase nové sezony se však musí obejít bez útočníka Isaka, jenž není na soupisce a řeší odchod.

Sobotní zápasy Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Do akce jdou také dva ze tří nováčků. Burnley, loňský vítěz druhé ligy, v prvním utkání po návratu mezi elitu vyzve Tottenham, jenž byl v týdnu kousek od vítězství v evropském superpoháru, ale PSG nakonec podlehl na penalty 2:3.

Sunderland, který postoupil až přes play off, pro změnu vyzve West Ham, v jehož kádru už je z Čechů pouze Tomáš Souček. Vladimír Coufal po skončení smlouvy zamířil do Hoffenheimu.

Dvacet klubů, dvacet příběhů. Vrací se anglická liga: Obhájí Liverpool? A co Češi?

Třetím nováčkem letošního ročníku Premier League je Leeds, který první kolo uzavře pondělním zápasem proti Evertonu.

V sobotu nastoupí ještě Manchester City, který chce odčinit loňskou nepovedenou sezonu, byť nakonec se i tak zvládl vydrápat na třetí místo. To Wolverhampton se pohyboval v dolních patrech tabulky a boj o záchranu se v jeho případě dá očekávat i tentokrát.

Už v pátek hrál obhájce titulu Liverpool, který sice proti Bournemouthu ztratil dvoubrankový náskok, ale nakonec zvítězil 4:2.

Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 13:30
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Bizot – Cash, Konsa, Mings, Digne – Kamara, Amadou Onana – Rogers, Tielemans, McGinn – Watkins.
Sestavy:
Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimarães, Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, H. Barnes.
Náhradníci:
Wright – Buendía, Torres, Malen, Iling-Junior, Maatsen, Bogarde, Guessand.
Náhradníci:
Ramsdale – Hall, Botman, Thiaw, Krafth, Osula, J. Murphy, Seung-Soo, Miley.

Rozhodčí: Craig Pawson – Hatzidakis, Nick Hopton

Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 16:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : West Ham West Ham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 16:00
Tottenham Tottenham : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 16:00
Brighton Brighton : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 18:30
Wolverhampton Wolverhampton : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

1. kolo

Tottenham vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
16.8. 16:00
  • 1.52
  • 4.39
  • 6.74
Sunderland AFC vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
16.8. 16:00
  • 3.44
  • 3.33
  • 2.29
Brighton vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
16.8. 16:00
  • 1.91
  • 3.80
  • 4.15
Wolverhampton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
16.8. 18:30
  • 6.15
  • 4.73
  • 1.52
Nottingham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17.8. 15:00
  • 2.14
  • 3.34
  • 3.60
Chelsea vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
17.8. 15:00
  • 1.63
  • 4.18
  • 5.20
Manchester United vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
17.8. 17:30
  • 4.03
  • 3.78
  • 1.89
Leeds United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
18.8. 21:00
  • 2.34
  • 3.36
  • 3.11

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 4:2 3
2. West HamWest Ham 0 0 0 0 0:0 0
2. Leeds UnitedLeeds 0 0 0 0 0:0 0
2. EvertonEverton 0 0 0 0 0:0 0
2. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
2. BrentfordBrentford 0 0 0 0 0:0 0
2. NottinghamNottingham 0 0 0 0 0:0 0
2. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
2. ChelseaChelsea 0 0 0 0 0:0 0
2. Manchester CityManchester City 0 0 0 0 0:0 0
2. WolverhamptonWolves 0 0 0 0 0:0 0
2. Burnley FCBurnley 0 0 0 0 0:0 0
2. TottenhamTottenham 0 0 0 0 0:0 0
2. Sunderland AFCSunderland 0 0 0 0 0:0 0
2. FulhamFulham 0 0 0 0 0:0 0
2. BrightonBrighton 0 0 0 0 0:0 0
2. Newcastle UnitedNewcastle 0 0 0 0 0:0 0
2. Aston VillaAston Villa 0 0 0 0 0:0 0
2. ArsenalArsenal 0 0 0 0 0:0 0
20. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 2:4 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Budějovice vyhrály zápas. Ve druhé lize překvapivě porazily Žižkov

Fotbalisté Českých Budějovic v 6. kole druhé ligy nečekaně zvítězili v Praze nad Žižkovem 1:0. Dynamo si připsalo premiérový triumf v sezoně, v soutěžním duelu vyhrálo v základní době poprvé od konce...

16. srpna 2025  13:36

ONLINE: Aston Villa hraje proti Newcastlu, pak v akci West Ham se Součkem i City

Sledujeme online

Program 1. kola anglické fotbalové ligy pokračuje sobotními zápasy. Už ve 13.30 nastoupí Aston Villa proti Newcastlu, v 16 hodin pak West Ham s Tomášem Součkem vyzve Sunderland, Tottenham zase...

16. srpna 2025  13:20

Slavie se nebojíme, hlásí jablonecký Gruzínec. Přeje si postup do Evropy

První ligu v Česku hraje už šest a půl roku, ale až na dvanáctý pokus se dočkal triumfu nad Slavií. Gruzínský fotbalista Vachtang Čanturišvili alias Vakho ho oslavil letos v květnu v dresu FK...

16. srpna 2025  10:30

Kluci musí poslouchat. Moje příjmení? Pro brankáře slušivé, říká Hrdina ze Zbrojovky

Ráno vstane, letmo přejede pohledem poličku voňavek, mrkne z okna na počasí a pečlivě zvolí, čím si zpříjemní den. „Každý je jiný, některé parfémy třeba mému okolí tolik nevoní, ale já se voním pro...

16. srpna 2025

Rasismus na Liverpoolu. Semenya urážel fanoušek, sudí musel přerušit zápas

Když sudí Anthony Taylor po necelé půlhodině zápas na pár minut přerušil, fanoušci na stadionu i televizorů byli poněkud zmatení. Až později vyšlo najevo, že si křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo...

16. srpna 2025  8:15

Rozhodčí v lize žen dostanou přidáno. Motivace pro další holky, je jich málo, zní z FAČR

Fotbalová liga žen začíná už tento víkend. Nabídne 20 kol, celkem 80 zápasů. Pískat je budou tradičně ženské rozhodčí. FAČR však dlouhodobě řeší, že je jich málo. Jedním ze způsobů, jak je přilákat a...

16. srpna 2025  5:59

Pane učiteli, vy jste skoro první! Kdo řídí zlínskou fotbalovou senzaci

Premium

Nervovat by se zdánlivě vůbec nemusel, vždyť zatím jede hodně nad plán. Sám vám potvrdí: „Snažím se trenéřinu moc neprožívat.“ Jenže hned dodá: „Vždycky vám záleží na tom, aby to fungovalo. Člověk by...

16. srpna 2025

Liverpool na úvod Premier League zvítězil, proti Bournemouthu ho spasil Chiesa

Už se zdálo, že obhájce vkročí do nového ročníku anglické ligy ztrátou. Pak ale fotbalisty Liverpoolu spasil střídající Chiesa, který zápas s Bournemouthem v závěru rozhodl, pojišťující gól na 4:2...

15. srpna 2025  20:40,  aktualizováno  23:16

Girona s Krejčím na startu španělské ligy podlehla Rayu. Potopily ji chyby brankáře

Fotbalisté Girony s českým obráncem Ladislavem Krejčím v základní sestavě vstoupili do nové sezony španělské ligy domácí porážkou 1:3 s Vallecanem. Pod dva góly se chybami podepsal brankář Paulo...

15. srpna 2025  21:14

Schick zahájil sezonu gólově. Leverkusen i díky němu zvládl úvodní zápas poháru

Patrik Schick zahájil další sezonu v Leverkusenu gólem v Německém poháru. Český reprezentační kanonýr se prosadil ve 32. minutě na hřišti outsidera z regionální ligy Grossaspachu. Leverkusen poté...

15. srpna 2025  20:54

Start La Ligy: Barcelona chce dál vládnout, Real s novým koučem. Co Hancko a Krejčí?

Když se v minulé sezoně jako soupeři potkali v Lize mistrů, byl z toho nešťastný vlastní gól Ladislava Krejčího právě po centru Dávida Hancka. Dva blízcí kamarádi, kteří se poznali ve Spartě, jsou od...

15. srpna 2025  15:59

České kluby dál krmí koeficient. Úspěchy v pohárech potěší hlavně budoucí mistry

Také po třetích předkolech všech evropských pohárů to s českými fotbalovými kluby vypadá víc než dobře. V klíčovém žebříčku národních koeficientů drží důležitou desátou příčku, na základě které...

15. srpna 2025  14:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.