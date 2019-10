Rekordní debakl v Premier League. Southamton - Leicester 0:9

Nebozí fotbalisté Southamptonu nechápali co se to děje, jenomže to nešlo zastavit. Už ve dvanácté minutě za stavu 0:1 se po hrubém zákroku nechal vyloučit obránce Ryan Bertrand a spustila se lavina. Domácí nestíhali a v předehrávce 10. kola anglické ligy podlehli nabuzenému Leicesteru nevídaným skóre 0:9.

Pět branek vstřelili hosté už v prvním poločase, hattrickem se zaskvěli Ayoze Pérez a Jamie Vardy. Na hřišti soupeře v anglické lize ještě nikdo tak vysokým rozdílem nevyhrál.

V 10. minutě otevřel skóre z dorážky Ben Chilwell a pro Southampton tím začala desetiminutovka hrůzy, po které prohrával už 0:3 a na hřišti mu scházel vyloučený obránce Ryan Bertrand. V závěru poločasu pokořili domácí obranu ještě Pérez a Vardy. Leicester ještě nikdy předtím nevyhrál páteční ligový zápas, ze sedmi utkání vytěžil jen dvě remízy. V Southamptonu ale nepolevil ani po poločase: Pérez završil hattrick už v 57. minutě a v nastavení se to podařilo také Vardymu, který proměnil penaltu. Pérez nastřílel tři góly Southamptonu i na jaře, kdy ještě hrál za Newcastle. O devět branek naposledy skončil zápas Premier League v roce 1995, kdy Manchester United tímtéž poměrem doma deklasoval Ipswich Southampton FC : Leicester City 0:9 (0:5) Góly:

10. Chilwell

17. Tielemans

19. Ayoze Pérez

39. Ayoze Pérez

45. Vardy

57. Ayoze Pérez

58. Vardy

85. Maddison

90+4. Vardy Sestavy:

Schmeichel (C) – R. Pereira, J. Evans, Söyüncü, Chilwell – Ndidi – Ayoze Pérez (74. D. Gray), Tielemans, Maddison, H. Barnes (72. Albrighton) – Vardy. Náhradníci:

D. Ward – Justin, Morgan, Praet, Albrighton, D. Gray, Choudhury. Červené karty:

Rozhodčí: Marriner – Ledger, Long Počet diváků: 28 762 Přejít na on-line reportáž Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Liverpool 9 8 1 0 21:7 25 2. Leicester 10 6 2 2 25:8 20 3. Manchester City 9 6 1 2 29:9 19 4. Chelsea 9 5 2 2 19:14 17 5. Arsenal 9 4 3 2 13:12 15 6. Crystal Palace 9 4 2 3 8:10 14 7. Tottenham 9 3 3 3 15:13 12 8. Burnley 9 3 3 3 12:11 12 9. Sheffield United 9 3 3 3 8:7 12 10. Bournemouth 9 3 3 3 13:13 12 11. West Ham United 9 3 3 3 11:13 12 12. Aston Villa 9 3 2 4 15:13 11 13. Wolverhampton 9 2 5 2 12:12 11 14. Manchester United 9 2 4 3 10:9 10 15. Everton 9 3 1 5 8:13 10 16. Brighton 9 2 3 4 9:12 9 17. Newcastle 9 2 2 5 5:14 8 18. Southampton 10 2 2 6 9:25 8 19. Norwich 9 2 1 6 10:21 7 20. Watford 9 0 4 5 5:21 4