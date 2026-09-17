Američtí miliardáři Boehly a Walter prodávají podíly a opouštějí Chelsea

Dosavadní předseda Boehly opouští Chelsea po čtyřech letech. Tehdy klub jeho konsorcium koupilo od ruského podnikatele Romana Abramoviče.
Suma 2,5 miliardy liber (72,6 miliardy korun) byla tou dobou nejvyšší vynaloženou částkou za sportovní klub v historii, rekord však dávno padl, nyní jsou nejdražším klubem basketbaloví LA Lakers, které Walter prodal za 12,5 miliardy dolarů.
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Společnost Clearlake Capital dosud vlastnila 61,5 procenta. Boehly měl 12,8 procenta a stejný podíl nyní prodal i ředitel Walter; celkově podle médií získali 950 milionů liber. Další ze spoluvlastníků švýcarský miliardář Hansjörg Wyss zůstal podle prohlášení Chelsea důležitým partnerem ve vlastnické skupině.
„Rád bych poděkoval všem, kteří pomohli zajistit klubu skvělou budoucnost, včetně vedení Premier League, trenérů a hráčů, talentovaného vedení a zaměstnanců Chelsea i zástupům oddaných fanoušků,“ rozloučil se Boehly, jenž je spolumajitelem i baseballového klubu Los Angeles Dodgers a Lakers.
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