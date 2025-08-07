Vzpomínáte?
Liberec se tenkrát chystal na utkání třetího předkola Evropské ligy s Admirou Wacker. Do Rakouska na poslední chvíli přicestoval neznámý Slovák z dánského Esbjergu a rovnou šel do základní sestavy.
„Jel jsem hodinu autem, abych chytil let z Dánska, potom do Německa s přestupem ve Frankfurtu, potom do Vídně. Utíkal jsem, protože jsme měli zdržení ve Frankfurtu, dalších 30 minut jsem čekal na kufry a už jsem viděl, že mám zpoždění,“ popisoval tehdy svou divokou cestu.
Stihl jen část předzápasového tréninku, přesto druhý den pomohl k výhře 2:1 a zůstal jedničkou.
Hladký i Ondřej Kolář, jenž byl součástí tehdejšího brankářského minitýmu Liberce také, se podělili o roli náhradníků. Po devíti letech je situace obdobná. Jen na úrovni anglické Premier League.
„S nadšením představujeme nového brankáře, který podepsal smlouvu na jeden rok,“ oznámilo Burnley ve čtvrtek odpoledne na sociálních sítích.
Nováček Premier League před pár dny prodal talentovaného Jamese Trafforda, anglickou brankářskou kometu, která vyletěla až do Manchesteru City.
V týmu tak zbyli jen čtyřiatřicetiletý Hladký a jedenadvacetiletý německý gólman Max Weiss, který dorazil z německého Karlsruhe. Oba jsou bez zkušeností s první anglickou ligou.
Proto vedení klubu reagovalo angažováním šestatřicetiletého Dúbravky, který odchytal v Premier League za Newcastle 162 utkání a krátce působil rovněž v Manchesteru United.
„Jsem moc rád, že jsem tady,“ hlásil ihned po přestupu pro klubový web. „Těším se na další sezonu v Premier League,“ doplnil.
Už příští týden se nejspíš postaví do brány v úvodním kole na Tottenhamu, za který klidně může nastoupit i Antonín Kinský.
Příchodem Dúbravky do Burnley tak nejspíš padá varianta, že by proti sobě v úvodním kole nové sezony stáli dva čeští brankáři, což se v anglické lize dosud stalo pouze třikrát.
Prvně 21. března 1992 v remízovém duelu West Hamu s Queens Park Rangers (2:2), který odchytali Luděk Mikloško na jedné a Jan Stejskal na druhé straně.
Podruhé o pět let později v květnu, kdy Mikloško s West Hamem čelil Pavlu Srničkovi v Newcastlu a oba dva při remíze 0:0 vychytali čisté konto.
A naposledy v lednu 2008, kdy Petr Čech oslavil s Chelsea vítězství 2:0 nad Tottenhamem. Jeho bránu tenkrát střežil Radek Černý.