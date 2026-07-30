Potíž pro Horníčka? Newcastle vyhodil kouče, což může ovlivnit gólmanův příchod

O zájmu Newcastlu o Horníčka informovala média ve středu. Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanovuje výstupní klauzule v jeho smlouvě.
Howe převzal mužstvo na podzim 2021 po nástupu nových saúdskoarabských majitelů. Loni s ním ovládl anglický Ligový pohár a ukončil sedmdesátileté čekání Newcastlu na domácí trofej. Tým dovedl dvakrát do Ligy mistrů, v uplynulé sezoně až do osmifinále. V Premier League se ale Newcastle trápil, obsadil až 12. pozici a v nadcházejícím ročníku bude bez evropských pohárů.
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Zamíří Horníček po životní sezoně do Premier League? Usiluje o něj Newcastle
Ve středečním přípravném utkání Newcastle utrpěl debakl 1:4 s druholigovým Bristolem. Howea by mohl nahradit o deset let mladší německý kouč Matthias Jaissle, jenž aktuálně působí v saúdskoarabském al-Ahlí.