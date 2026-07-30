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Potíž pro Horníčka? Newcastle vyhodil kouče, což může ovlivnit gólmanův příchod

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  10:51
Trenér Newcastlu Eddie Howe po výhře nad PSG.

Trenér Newcastlu Eddie Howe po výhře nad PSG. | foto: Reuters

Hráči Newcastlu a trenér Eddie Howe po vyřazení s Barcelonou.
Kouč Newcastlu Eddie Howe během utkání s Barcelonou.
Eddie Howe, kouč fotbalistů Newcastlu (vpravo), po utkání s Barcelonou.
Kouč Newcastlu Eddie Howe během zápasu s Brentfordem.
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Trenér Eddie Howe překvapivě skončí na lavičce fotbalistů Newcastlu. Odchod osmačtyřicetiletého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy.

O zájmu Newcastlu o Horníčka informovala média ve středu. Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanovuje výstupní klauzule v jeho smlouvě.

Howe převzal mužstvo na podzim 2021 po nástupu nových saúdskoarabských majitelů. Loni s ním ovládl anglický Ligový pohár a ukončil sedmdesátileté čekání Newcastlu na domácí trofej. Tým dovedl dvakrát do Ligy mistrů, v uplynulé sezoně až do osmifinále. V Premier League se ale Newcastle trápil, obsadil až 12. pozici a v nadcházejícím ročníku bude bez evropských pohárů.

Zamíří Horníček po životní sezoně do Premier League? Usiluje o něj Newcastle

Ve středečním přípravném utkání Newcastle utrpěl debakl 1:4 s druholigovým Bristolem. Howea by mohl nahradit o deset let mladší německý kouč Matthias Jaissle, jenž aktuálně působí v saúdskoarabském al-Ahlí.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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