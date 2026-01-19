Posila pro zdecimovanou obranu. Do Manchesteru City přestupuje Guéhi

Guéhi, jenž by se po sezoně stal volný hráčem, měl blízko k přestupu už v létě, z transferu do Liverpoolu ale nakonec sešlo. Tým Pepa Guardioly nyní jeho služeb využije při absencích Joška Gvardiola, Rúbena Diase a Johna Stonese.
Guéhi působil v Crystal Palace od roku 2021, kdy přišel ze Swansea a stal se v mužstvu kapitánem. Odchovanec akademie Chelsea se prosadil i do anglického národního týmu, za který odehrál 26 zápasů.