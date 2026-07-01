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Posila pro Chelsea. Za italského obránce pošle do Bergama přes miliardu

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  16:35

Obránce Marco Palestra v době, kdy hostoval v Cagliari. | foto: Profimedia.cz

Italský obránce Marco Palestra je novou posilou Chelsea. Za jednadvacetiletého fotbalistu zaplatí londýnský klub Atalantě Bergamo podle britských médií až 47 milionů liber (1,3 miliardy korun) včetně případných bonusů.

Palestra podepsal smlouvu až do roku 2033.

Italský hráč, který v uplynulé sezoně hostoval v Cagliari, se stal první posilou Chelsea po příchodu trenéra Xabiho Alonsa. „Už se těším, až začnu. Od prvního dne, kdy o mě Chelsea projevila zájem, jsem plný energie. Nemůžu se dočkat, až se uvidím s fanoušky, spoluhráči a trenérem,“ uvedl v klubovém prohlášení Palestra.

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Během hostování v Cagliari prožil průlomovou sezonu, v níž odehrál 37 ligových zápasů a dal jeden gól. Předtím nastoupil za Bergamo v Serii A do devíti utkání. V italské reprezentaci debutoval v březnu v neúspěšném play off o mistrovství světa.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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