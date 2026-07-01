Palestra podepsal smlouvu až do roku 2033.
Italský hráč, který v uplynulé sezoně hostoval v Cagliari, se stal první posilou Chelsea po příchodu trenéra Xabiho Alonsa. „Už se těším, až začnu. Od prvního dne, kdy o mě Chelsea projevila zájem, jsem plný energie. Nemůžu se dočkat, až se uvidím s fanoušky, spoluhráči a trenérem,“ uvedl v klubovém prohlášení Palestra.
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Během hostování v Cagliari prožil průlomovou sezonu, v níž odehrál 37 ligových zápasů a dal jeden gól. Předtím nastoupil za Bergamo v Serii A do devíti utkání. V italské reprezentaci debutoval v březnu v neúspěšném play off o mistrovství světa.