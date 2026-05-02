Fotbalisté Porta po čtyřech letech slaví zisk titulu. Za sezonu dostali jen 15 gólů

Fotbalisté Porta po čtyřech letech ovládli portugalskou ligu. Po sobotním vítězství v domácím utkání 32. kola nad Alvercou (1:0) mají devítibodový náskok na druhou Benficu Lisabon. Oběma týmům zbývají do konce soutěže dva zápasy.
Hráči Porta slaví zisk portugalského titulu. | foto: ČTK

Benfica v sobotu neudržela dvougólové vedení a pouze remizovala 2:2 na hřišti Famalicaa. Porto využilo hned první příležitost na pojištění prvního místa a zaznamenalo už 27. vítězství v ligové sezoně. Sedmatřicetiletý italský kouč Francesco Farioli získal první velkou trofej v kariéře, loni mu v závěru soutěže utekl nizozemský titul s Ajaxem Amsterodam.

Porto vyhrálo 31. ligový titul v historii, lépe je na tom pouze Benfica s 38 triumfy. Poslední dva ročníky ovládl Sporting Lisabon.

O vítězství nad devátou Alvercou rozhodl ve čtyřicáté minutě polský obránce Jan Bednarek, který v letě přišel po konci v anglické Premier League, kde hrál za Southampton, jenž sestoupil. Bednarek odehrál vyjma jednoho zápasu všechna ligové klání a stal se jedním ze strůjců úspěchu.

Dalším je útočník Samu Omorodion, se třinácti ligovými góly nejlepší střelec týmu, který o závěr sezony přišel kvůli únorovému zranění kolene. Porto má sice až třetí nejlepší ofenzivu soutěže, za 32 zápasů ovšem inkasovalo pouze patnáctkrát.

