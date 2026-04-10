Pomáhají Ronaldovi? Soupeři an-Nasru kritizují sudí: Trofej chtějí dát jediné osobě

Autor:
  13:03
Po třech letech fotbalista Cristiano Ronaldo konečně spěchá pro svou první saúdskou mistrovskou korunu a celkově už pětatřicátou trofej kariéry. Ale co ta pachuť všude kolem? Konkurenti ve fotbalovém ráji na Blízkém východě se rozčilují, že v klíčové fázi sezony se rozhodčí začali chovat podezřele.
foto: ČTK

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo v dresu an-Nasru.
Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...
CR7 stávkuje, ale fanoušci nezapomněli. Během posledního ligového utkání...
Ivan Toney, anglický útočník saúdskoarabského al-Ahlí.
5 fotografií

„A všichni dobře víme, kdo z toho těží nejvíc,“ rýpl si do slavné cé er sedmičky nedávný anglický reprezentant Ivan Toney, útočník rivalů z al-Ahlí.

Jeho slova do Evropy pronikají postupně. Vyřkl je po středeční remíze svého mužstva proti týmu al-Fajhá (1:1), v níž se sice díky sedmadvacáté trefě osamostatnil na čele střelecké tabulky, ale po zápase z něj kvůli kontroverzním momentům tryskala hlavně zlost a beznaděj.

Tři ruce v pokutovém území.

Tři velmi podezřelé situace.

Ani jednou penalta.

„A víte, co nám sudí řekl? Ať se prý soustředíme na asijskou Ligu mistrů,“ koulel Toney očima. „Nevím, co ještě na hřišti potřeboval vidět. Aby soupeř sebral balon oběma rukama ze země? Mám pocit, že jsou teď rozhodčí myšlenkami někde úplně jinde.“

Což po konci stejného zápasu mezi třetím s devátým týmem saúdské ligy naznačoval i jeho německý kouč Matthias Jaissle, který v bílé košili nekráčel přímo před sudího al-Ismájíla a před kamerami se ho s lehce zoufalým výrazem ptal: „Proč nám tohle děláte?!“

Saúdský fotbal řeší vážné podezření.

Že prý liga a její rozhodčí tlačí za titulem Ronaldův klub.

„Chtějí nás z boje o titul jednoduše vytrhnout,“ vyťukal na sociální síť X Toneyho brazilský parťák Wanderson Galeno. „Chtějí trofej předat jediné osobě, což považuju za neúctu vůči našemu klubu.“

„Pokud půjdu do hloubky, možná mě to dostane do problémů, ale nebojím se. Jsem člověk, který věci říká na rovinu,“ navázal opět Toney, jehož kritiku logicky přebírají především anglické weby.

Al-Ahlí je v tabulce třetí s čtyřbodovým odstupem na první příčku, druhý al-Hilál ztrácí dva body. Vedoucí an-Nasr, tým okolo Cristiana Ronalda, má navíc jedno utkání k dobru, takže je šest týdnů před koncem soutěže v nadějné pole position. A nejen to.

Proti výrokům, které zní od Toneyho a spol., se vedení an-Nasru ohradilo. Podle informací ze saúdských médií už prý podalo podnět k tamní disciplinární komisi, jež může klidně rozdávat tresty a v krajním případě udělit i zákaz činnosti.

Nejde přitom pouze o jednotlivce, ale o celý klub, který se do výkonů sudích pustil veřejně: „Je nepřijatelné, abychom dál čelili nespravedlivým verdiktům, které nepřispívají k rozvoji ani férovosti celé soutěže. Jako al-Ahlí vyzýváme ke zveřejnění záznamů a komunikace mezi rozhodčími a jejich kolegy u videa, stejně jako jejich interakci s hráči během zápasu.“

Tohle všechno se v saúdském fotbale děje dva měsíce poté, co kvůli údajně nedostatečné podpoře na přestupovém trhu stávkoval sám Ronaldo.

Abyste pochopili: čtyři největší kluby v zemi, včetně an-Nasru, al-Ahlí i al-Hilálu, jež nyní bojují o titul, ovládá stejný Veřejný investiční fond (PIF). Ten uvolňuje finanční prostředky na posily, ale i na královské platy pro jednotlivé hvězdy.

Podle Ronalda v lednu do jeho týmu proudilo méně peněz než ke konkurenci, proto vynechal tři zápasy, za což si vyslechl i ostrou kritiku od vedení soutěže: „Žádný hráč, jakkoli významný, nemůže mít vliv na rozhodnutí mimo svůj klub.“

Už žádné potíže v ráji? Ronaldo otočil: Jsem šťastný, do Saúdské Arábie patřím

Po krátké trucpauze však znovu otočil a vyznal se: „Do Saúdské Arábie patřím. Tahle země mě skvěle přivítala a přijala, stejně tak mou rodinu i mé přátele. Jsem tady šťastný a chci pokračovat v dobré práci.“

Ta by měla už příští měsíc po dvou druhých a jednom třetím místě vyústit v první saúdský titul. Cestu za ním – minimálně podle soupeřů – však doprovázejí četné pochybnosti.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Chrudim vs. Slavia BFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Chrudim vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
10. 4. 17:00
  • 2.67
  • 3.52
  • 2.35
Č. Budějovice vs. Ústí n. L.Fotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Č. Budějovice vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 2.56
  • 3.36
  • 2.52
Táborsko vs. Sparta BFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Táborsko vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 1.50
  • 4.09
  • 5.70
Příbram vs. KroměřížFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Příbram vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 1.87
  • 3.49
  • 3.79
Prostějov vs. Ostrava BFotbal - 22. kolo - 10. 4. 2026:Prostějov vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
10. 4. 18:00
  • 2.47
  • 3.22
  • 2.72
Paris FC vs. MonacoFotbal - 29. kolo - 10. 4. 2026:Paris FC vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
10. 4. 19:00
  • 3.91
  • 3.92
  • 1.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Nedvěd: Už při rozcvičení jsem viděl, že Dány dáme. Oni si přišli zahrát, my vyhrát

Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na setkání s novináři k...

Druhý den po vydřeném triumfu nad Dánskem přijímal gratulace od smutných italských přátel. „V Itálii jsem strávil skoro třicet let, náš postup na mistrovství světa tam měl velký ohlas,“ říká Pavel...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Pomáhají Ronaldovi? Soupeři an-Nasru kritizují sudí: Trofej chtějí dát jediné osobě

Cristiano Ronaldo slaví společně se spoluhráči a fanoušky an-Nasru další...

Po třech letech fotbalista Cristiano Ronaldo konečně spěchá pro svou první saúdskou mistrovskou korunu a celkově už pětatřicátou trofej kariéry. Ale co ta pachuť všude kolem? Konkurenti ve fotbalovém...

10. dubna 2026  13:03

Desáté místo už je téměř jisté. Co ještě může český pohárový koeficient ohrozit?

Radost fanoušků španělského Raya Vallecana po gólu Isiho Palazona ve...

Mezi fanoušky a nadšenci se mu v posledním týdnu přezdívalo poslední „český“ zástupce v evropských pohárech. Španělský klub Rayo Vallecano totiž mimoděk bojuje i za tuzemský koeficient. Ve své první...

10. dubna 2026  10:45

Deset minut navrch a další novinky. Expert Kureš popisuje, jak se v létě změní fotbal

Premium
Sudí Glenn Nyberg nařizuje penaltu pro český tým v utkání s Irskem.

Nekonečné prodlevy při vhazování, pomalé střídání nebo otálení brankářů. Novinky od Mezinárodní pravidlové komise (IFAB) fotbal od letošního mistrovství světa výrazně zrychlí, což na turnaji ve...

10. dubna 2026

Vallecano pomáhá českému koeficientu, Šín sledoval prohru Alkmaaru z lavičky

Obránce Vallecana Florian Lejeune (uprostřed) slaví s domácími fanoušky gól do...

Fotbalisté Vallecana porazili v prvním čtvrtfinálovém utkání Konferenční ligy AEK Atény 3:0. Aténský klub je posledním pohárovým zástupcem Řecka, které by ještě mohlo ohrozit Česko na 10. místě v...

9. dubna 2026  21:12,  aktualizováno  23:34

Watkins dvěma góly srazil Boloňu, Porto si v Evropské lize dalo kuriózní vlastňák

Ollie Watkins z Aston Villy slaví gól proti Boloně.

Fotbalisté Boloně v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy podlehli na svém hřišti 1:3 Aston Ville. Freiburg si doma poradil 3:0 se Celtou Vigo, Nottingham remizoval 1:1 v Portu. Odvety jsou na...

9. dubna 2026  23:15

Mám v sobě pocit, že Zbrojovce něco dlužím, říká brněnský univerzál Granečný

Univerzál Denis Granečný aktuálně na děkovačkách působí velmi vděčně. Zažívá...

Na jihu Moravy kroutí už čtvrtým rokem a zažil hlavně pády. Konec majitele, sestup i druholigové trápení. Kolem Denise Granečného se změnilo téměř vše, zůstalo jen jméno Zbrojovka Brno a věrní...

9. dubna 2026  20:58

Čeští fanoušci mají k dispozici deset tisíc vstupenek na MS, u FAČR si musí říct o kód

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Fotbalová asociace ČR v pátek zahájí distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely ve...

9. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  19:43

Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a Miroslav Koubek z Plzně (vpravo) během...

Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...

9. dubna 2026  19:05

Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...

9. dubna 2026  18:22

Plzeň si pojistila Wiegeleho. Rakouský brankář dostal smlouvu na další tři roky

Plzeňský brankář Wiegele během utkání proti Spartě.

Rakouský brankář Florian Wiegele prodloužil smlouvu s fotbalovou Plzní. Pětadvacetiletá gólmanská jednička Viktorie se Západočechům nově upsala do roku 2029. Třetí tým české ligy o tom informoval na...

9. dubna 2026  13:11,  aktualizováno  16:28

Ubohý výkon bez ambicí. Sebevědomí na historickém minimu. Liverpool čelí kritice

Zklamaní fotbalisté Livepoolu v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů v Paříži,...

Nula střel na bránu, „zbabělé“ rozestavení s pěti obránci a porážka 0:2. „Ubohý výkon bez ambicí,“ píše BBC o vystoupení fotbalistů Liverpoolu v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů.

9. dubna 2026  15:33

K čemu ten VAR máme? Flick se čertil na sudí, vadila mu červená i podivná ruka

Rozzlobený barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem.

Ze všech sporných momentů ho tenhle rozzlobil zdaleka nejvíc. Marc Pubill, obránce Atlétika, na malém vápně rukou sáhl po balonu, který mu poslal brankář, zastavil ho a odkop od brány provedl sám....

9. dubna 2026  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.