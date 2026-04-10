Pomáhají Ronaldovi? Soupeři an-Nasru kritizují sudí: Trofej chtějí dát jediné osobě

„A všichni dobře víme, kdo z toho těží nejvíc,“ rýpl si do slavné cé er sedmičky nedávný anglický reprezentant Ivan Toney, útočník rivalů z al-Ahlí.
Jeho slova do Evropy pronikají postupně. Vyřkl je po středeční remíze svého mužstva proti týmu al-Fajhá (1:1), v níž se sice díky sedmadvacáté trefě osamostatnil na čele střelecké tabulky, ale po zápase z něj kvůli kontroverzním momentům tryskala hlavně zlost a beznaděj.
Tři ruce v pokutovém území.
Tři velmi podezřelé situace.
Ani jednou penalta.
„A víte, co nám sudí řekl? Ať se prý soustředíme na asijskou Ligu mistrů,“ koulel Toney očima. „Nevím, co ještě na hřišti potřeboval vidět. Aby soupeř sebral balon oběma rukama ze země? Mám pocit, že jsou teď rozhodčí myšlenkami někde úplně jinde.“
Což po konci stejného zápasu mezi třetím s devátým týmem saúdské ligy naznačoval i jeho německý kouč Matthias Jaissle, který v bílé košili nekráčel přímo před sudího al-Ismájíla a před kamerami se ho s lehce zoufalým výrazem ptal: „Proč nám tohle děláte?!“
Saúdský fotbal řeší vážné podezření.
Že prý liga a její rozhodčí tlačí za titulem Ronaldův klub.
„Chtějí nás z boje o titul jednoduše vytrhnout,“ vyťukal na sociální síť X Toneyho brazilský parťák Wanderson Galeno. „Chtějí trofej předat jediné osobě, což považuju za neúctu vůči našemu klubu.“
„Pokud půjdu do hloubky, možná mě to dostane do problémů, ale nebojím se. Jsem člověk, který věci říká na rovinu,“ navázal opět Toney, jehož kritiku logicky přebírají především anglické weby.
Al-Ahlí je v tabulce třetí s čtyřbodovým odstupem na první příčku, druhý al-Hilál ztrácí dva body. Vedoucí an-Nasr, tým okolo Cristiana Ronalda, má navíc jedno utkání k dobru, takže je šest týdnů před koncem soutěže v nadějné pole position. A nejen to.
Proti výrokům, které zní od Toneyho a spol., se vedení an-Nasru ohradilo. Podle informací ze saúdských médií už prý podalo podnět k tamní disciplinární komisi, jež může klidně rozdávat tresty a v krajním případě udělit i zákaz činnosti.
Nejde přitom pouze o jednotlivce, ale o celý klub, který se do výkonů sudích pustil veřejně: „Je nepřijatelné, abychom dál čelili nespravedlivým verdiktům, které nepřispívají k rozvoji ani férovosti celé soutěže. Jako al-Ahlí vyzýváme ke zveřejnění záznamů a komunikace mezi rozhodčími a jejich kolegy u videa, stejně jako jejich interakci s hráči během zápasu.“
Tohle všechno se v saúdském fotbale děje dva měsíce poté, co kvůli údajně nedostatečné podpoře na přestupovém trhu stávkoval sám Ronaldo.
Abyste pochopili: čtyři největší kluby v zemi, včetně an-Nasru, al-Ahlí i al-Hilálu, jež nyní bojují o titul, ovládá stejný Veřejný investiční fond (PIF). Ten uvolňuje finanční prostředky na posily, ale i na královské platy pro jednotlivé hvězdy.
Podle Ronalda v lednu do jeho týmu proudilo méně peněz než ke konkurenci, proto vynechal tři zápasy, za což si vyslechl i ostrou kritiku od vedení soutěže: „Žádný hráč, jakkoli významný, nemůže mít vliv na rozhodnutí mimo svůj klub.“
Po krátké trucpauze však znovu otočil a vyznal se: „Do Saúdské Arábie patřím. Tahle země mě skvěle přivítala a přijala, stejně tak mou rodinu i mé přátele. Jsem tady šťastný a chci pokračovat v dobré práci.“
Ta by měla už příští měsíc po dvou druhých a jednom třetím místě vyústit v první saúdský titul. Cestu za ním – minimálně podle soupeřů – však doprovázejí četné pochybnosti.