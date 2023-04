Polský sudí, jenž řídil Plzeň se Slavií, měl v Řecku incident. Pískat mu zatrhli

Devětatřicetiletý polský sudí je specialistou na „extrémní“ zápasy v zahraničí.

Loni v lednu pískal největší řecké derby mezi Olympiakosem a Panathinaikosem. V dubnu pak s asistenty Siejkou a Kupsikem řídil souboj o první příčku v české lize mezi Plzní a Slavií (1:1). Neřešil těžkou situaci, v závěru vyloučil domácího Buchu po druhé žluté.

„Na hřišti měl velký respekt. Bylo znát, že není emočně spjatý s prostředím a při řadě situací zachoval chladnou hlavu,“ líbilo se Jindřichu Trpišovskému.

„Jo, zápas odpískal bez problémů,“ přidal se i jeho protějšek Michal Bílek. „Ale stejně by to podle mě zvládl i český rozhodčí.“

Možná i proto, že zápasy v zahraničních ligách zvládl, si ho řecký svaz pozval znovu, aby v neděli rozhodoval souboj ve skupině o titul mezi vedoucím AEK Atény a pátým Arisem Soluň (3:1).

Ale složité situace na hřišti neřešil, místo na stadion musel na policii.

„Když jsme přistáli v Aténách, přišel k nám chlap a křičel, že jsem zkorumpované prase a že zápas rozhodně pískat nebudu. Že zařídí nějaké články v novinách, že mě zničí,“ líčil Raczkowski po návratu pro polská média.

Ta řecká před utkáním informovala, že Raczkowski se během letu se svými dvorními asistenty Siejkou a Kupsikem a také videoasistentem Krzysztofem Jakubikem opili, že po přistání tropili výtržnosti, že byli agresivní ke spolucestujícím, že na letišti došlo k potyčce, při které jeden ze sudích plival na řeckého občana.

„Informace, kterou mám já od rozhodčích, je úplně odlišná od té, která se objevila v řeckých médiích,“ citoval deník Przeglad Sportowy předsedu polské komise rozhodčích Tomasze Mikulského.

Řecká média navíc informovala, že se řecké asociaci nepodařilo polské sudí kontaktovat. Polští žurnalisté z portálu Matchyki.pl je však sehnali a řeckou verzi arbitři popřeli. „Napadli nás dva Řekové a plivali na nás.“

Podle řeckých novinářů údajný incident nahlásil na policii syn potenciálních obětí a Poláci byli vyzváni, aby se dostavili podat vysvětlení. Mezitím je řecká asociace ze zápasu stáhla a svěřila ho Aristotelisovi Diamantopoulosovi.

Objevily se také informace, že všechno mělo být zinscenováno místním gangem, aby rozhodčí utkání pískat nemohli.

„Ten chlap mi po přistání nadával anglicky, křičel, že mi zařídí konec kariéry. Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaká scéna z Monty Pythonů. Ale on nepřestal, byl hodně naštvaný a pak mě napadl. Když nás kolega oddělil, požádal jsem policii, ať si ho uklidní. Ale oni se mě pořád ptali, jestli jsem něco nevypil,“ říkal Raczkowski. „Jsem profesionální rozhodčí. Kdybych se opil, byla by to profesní sebevražda.“

Hlavní rozhodčí Pawel Raczkowski řídí utkání Slavie s Plzní.

Řecká média rovněž přinesla informaci, že zástupce řecké asociace se nemohli s polskými sudími spojit, že jim nezvedali telefon, což „bylo potvrzení alkoholového opojení“.

„Není pravda, že jsme šli na diskotéku, nebo že mi někdo volal a já to nezvedal. Ráno jsme normálně vstali, abychom se nasnídali a pak nám přišli říct, že je problém kvůli včerejšímu incidentu a že zápas pískat nebudu,“ líčil Raczkowski.

V Polsku se domnívají, že se sudí stali obětí řeckých intrik.

„Pawel je slušný člověk a jeden z nejlepších polských rozhodčích. Vždycky jste se na něj mohli spolehnout, nikdy s ním nebyly žádné problémy. On a alkohol? To je nějaký vtip,“ řekl někdejší šéf polských sudích Zbigniew Przesmycki v rozhovoru pro Fakt.

Raczkowski v letošním ročníku řídil dvě utkání Evropské ligy (Šeriff Tiraspol - Manchester United, AEL Larnaca - Fenerbahce), jedno Konferenční ligy (Partizan - Slovácko), jeden duel Ligy národů (Srbsko - Norsko) a v minulosti byl delegován na utkání Ligy mistrů.