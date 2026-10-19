Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lingr bude několik měsíců chybět. Dusil se vlastní krví, popsal trenér děsivé zranění

Autor:
  10:23
Útočníka Ondřeje Lingra odnáší na nosítkách po zranění v utkání Korony Kielce s...

Útočníka Ondřeje Lingra odnáší na nosítkách po zranění v utkání Korony Kielce s Lechem Poznaň. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Pawel JaskolkaČTK

Ondřej Lingr v péči lékařů.
Spoluhráči a rozhodčí kontrolují stav zraněného Ondřeje Lingra.
Anglický záložník Morgan Rogers (uprostřed) před před bránicím Jiřím Slámou a...
Zleva Trent Alexander-Arnold zpracovává míč před českým záložníkem Ondřejem...
18 fotografií
Po tvrdém souboji upadl na zem a jeho protihráč okamžitě zvedal ruce, aby přivolal zdravotníky. Český fotbalový útočník Ondřej Lingr si z nedělního zápasu proti Lechu Poznaň pravděpodobně odnesl zlomenou čelist a bude několik měsíců mimo hru.

Incident se stal ve 25. minutě nedělního utkání, kdy už Lingrova Korona Kielce prohrávala 0:3.

Český reprezentační křídelník na vlastní polovině na poslední chvíli odehrál míč, načež tvrdě narazil do soupeřova ramene.

„Vypadá to hodně špatně, má zlomenou čelist. Zároveň hodně krvácel a dusil se vlastní krví, to jsou první informace, které jsem dostal,“ popisoval po utkání trenér Jacek Zieliňski, jehož svěřenci nakonec prohráli vysoko 1:6.

Za Lingrem okamžitě přispěchali zdravotníci a v Polsku chválí zejména španělského záložníka Rodrígueze z Lechu, jenž jim pomáhal s výbavou, aby na místě byli co nejdříve.

Lingr každopádně utkání nedohrál a bližší informace o jeho zdravotním stavu zatím klub neuvedl.

Podívejte se na zranění Ondřeje Lingra (v sestřihu v čase 1:13)

„Teď je v nemocnici a uvidíme, jestli bude potřeba operace. Je to vážné zranění a obávám se, že pro něj sezona prakticky skončila,“ odhadoval nicméně Zieliňski.

Podobné zranění mimochodem o víkendu utrpěl také brankář Chelsea Emiliano Martínez.

Lingr hraje v Polsku od léta, kdy přestoupil z amerického Houstonu, a zatím zapsal jednu branku. Při uplynulém srazu pak byl nominován do národního týmu a nastoupil ke třem zápasům Ligy národů, leč další utkání v nejbližší době nepřidá.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Monza vs. CagliariFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Monza vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
19. 10. 18:30
  • 2.40
  • 3.30
  • 3.26
Parma vs. TurínFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Parma vs. Turín //www.idnes.cz/sport
19. 10. 20:45
  • 3.24
  • 3.06
  • 2.44
Tottenham vs. CoventryFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Tottenham vs. Coventry //www.idnes.cz/sport
19. 10. 21:00
  • 1.53
  • 4.69
  • 5.98
Getafe vs. Rayo VallecanoFotbal - 9. kolo - 19. 10. 2026:Getafe vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
19. 10. 21:00
  • 3.14
  • 2.96
  • 2.70
Sabah vs. DortmundFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Sabah vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 8.98
  • 6.19
  • 1.29
Fenerbahce vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Fenerbahce vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 1.67
  • 4.27
  • 4.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

Závěr? Hrůza, katastrofa, zlobil se i přes výhru plzeňský trenér Kováč

Trenér Radoslav Kováč gestikuluje k hráčům v zápase s Jabloncem.

Osm minut po začátku druhého poločasu se fotbalisté Plzně dostali v Jablonci nečekaně už do vedení 3:0, jenže místo pohodového dotažení zápasu k vítěznému konci přišlo velké drama. Domácí postupně...

19. října 2026  9:15

Aby nás viděl pan Mikloško. Ostravští fotbalisté uctili legendu, pak se za ni rvali

Sparťan Roman Macek a ostravský Filip Kubala bojují o balon.

Fandové a fotbalisté ostravského Baníku před zápasem se Spartou minutou potlesku uctili v září zesnulého šéfa sportovního úseku klubu a někdejšího reprezentačního brankáře Luďka Mikloška. Domácí k...

19. října 2026  8:15

Tykačka s hlasatelem, popichování od přítelkyně. Hadaš: Sigmě vděčím za mnohé

Matěj Hadaš ze Sigmy vstřelil v utkání s Libercem svůj první ligový gól v...

Ve fotbalové Olomouci působí už od první třídy. O víkendu prolomil dnes 22letý pravý obránce Matěj Hadaš velký kariérní milník - vstřelil svůj první ligový gól. Čekání ukončil při svém sedmdesátém...

19. října 2026  7:30

Když jste leklá ryba, tým neposunete. Otepka o emocích a fotbalových sígrech

Premium
Rudolf Otepka je trenérem Hluboké nad Vltavou ve čtvrté lize (12. října 2026).

Odehrál přes 430 zápasů v nejvyšší soutěži, dal 70 gólů a na dalších 71 přihrál. Proslul geniální levačkou, nápaditými standardkami i emocemi. Dnes dvaapadesátiletý Rudolf Otepka trénuje Hlubokou nad...

19. října 2026

Šulc dalším gólem zavelel k obratu, Lyon jde po výhře do čela francouzské ligy

Pavel Šulc, střelec třetího lyonského gólu, a Ruben Kluivert během utkání...

Trefil se ve čtvrtek, prosadil se i v neděli. Pavel Šulc po brance v Evropské lize skóroval i ve francouzské fotbalové Ligue 1, v jejím sedmém kole přispěl vyrovnávacím gólem k obratu a vítězství...

18. října 2026  23:08

Jablonec - Plzeň 2:3, nejdřív tři góly hostů, domácí však ze zápasu udělali drama

Sestřih zápasu
Martin Cedidla z Jablonce smutně reaguje na inkasovaný gól proti Plzni.

Plzeňští fotbalisté si po nezdaru v pohárové Evropě spravili chuť a z Jablonce si odváží cenné vítězství. Po gólech Dweha, Kabonga a Memiče vedli už o tři góly, nakonec se však museli ještě o body...

18. října 2026  17:49,  aktualizováno  20:34

Parádní forma. Schick skóroval i v šestém kole bundesligy, dostal krásně namazáno

Patrik Schick se raduje se spoluhráči z Leverkusenu z branky.

Patrik Schick i v 6. kole německé fotbalové ligy skóroval a gólem a asistencí řídil výhru Leverkusenu 2:1 nad dosud neporaženým Freiburgem. Dát alespoň jednu branku v každém z prvních šesti...

18. října 2026  18:25,  aktualizováno  20:11

Arsenal přetlačil Nottingham a je druhý, United jen remizovali. Brighton si zastřílel

Noni Madueke rozhodl jediným gólem o výhře Arsenalu na hřišti Nottinghamu.

Čtyřmi nedělními zápasy pokračovalo 7. kolo anglické fotbalové ligy. Manchester United uhrál na Leedsu remízu 1:1, naopak Brighton smázl londýnské Crystal Palace pěti góly. Uspěl také Bournemouth,...

18. října 2026  14:50,  aktualizováno  20:05

Jde o sebevědomí a rytmus. Nebyli jsme schopní dát gól, smutnil po remíze Priske

Trenér Sparty Brian Priske se chytá za hlavu po ztrátě míče svých svěřenců.

Po třech prvoligových výhrách fotbalisté Sparty v nejvyšší domácí soutěži zaškobrtli. Na hřišti Baníku, který podal zatím nejlepší výkon v sezoně, stejně jako domácí nevstřelili branku. Sparťané tak...

18. října 2026  19:47

Unikl sparťan Hoever červené? Podle sudích nefauloval, Kubalu to překvapilo

Ostravský útočník Filip Kubala v souboji se sparťanem Ki-Janou Hoeverem.

Do druhé půle nenastoupil kvůli hrozbě vyloučení, sparťanský bek Ki-Jana Hoever ale klidně nemusel dohrát už poločas první. Už se žlutou kartou totiž tvrdě došlápl na kotník ostravského Filipa...

18. října 2026  18:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zápas sousedů v tabulce skončil bez vítěze, Žižkov doma remizoval s Táborskem

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Žižkova v 11. kole druhé ligy remizovali s Táborskem 2:2. Pražané, vedení bývalým trenérem Jihočechů Radkem Kronďákem, dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu a bodovali popáté za sebou....

18. října 2026  13:21,  aktualizováno  18:01

Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól

Sestřih zápasu
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.

Sparťanští fotbalisté po třech ligových vítězstvích bez obdržené branky ztratili. V jedenáctém kole pouze remizovali 0:0 na půdě ostravského Baníku, který byl většinu zápasu aktivnější. V závěru však...

18. října 2026  14:04,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×