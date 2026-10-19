Lingr bude několik měsíců chybět. Dusil se vlastní krví, popsal trenér děsivé zranění

Incident se stal ve 25. minutě nedělního utkání, kdy už Lingrova Korona Kielce prohrávala 0:3.
Český reprezentační křídelník na vlastní polovině na poslední chvíli odehrál míč, načež tvrdě narazil do soupeřova ramene.
Piłkarz Korony Kielce „dusił się krwią”! Trener przekazał straszne wieści. 😣❗ Do tragicznego zderzenia Ondřeja Lingra z Radosławem Murawskim doszło w 27. minucie meczu Lech Poznań - Korona Kielce. Na ratunek rywalowi popędził Pablo Rodríguez, przejmując od medyków torbę ze sprzętem ratunkowym. Kontuzjowany Czech został przeniesiony na noszach do karetki, a następnie przetransportowany do szpitala. 🚑🏥 - Ondrej Lingr ma złamaną szczękę, dusił się krwią, jest w szpitalu. Zaraz ma zostać podjęta decyzja, czy będzie operowany w Poznaniu, czy wróci z nami. Ta runda dla niego raczej jest już z głowy - mówił na konferencji trener Jacek Zieliński. ☹️ fot. Canal+ Sport— Transfery.info (@Transferyinfo) October 18, 2026
„Vypadá to hodně špatně, má zlomenou čelist. Zároveň hodně krvácel a dusil se vlastní krví, to jsou první informace, které jsem dostal,“ popisoval po utkání trenér Jacek Zieliňski, jehož svěřenci nakonec prohráli vysoko 1:6.
Za Lingrem okamžitě přispěchali zdravotníci a v Polsku chválí zejména španělského záložníka Rodrígueze z Lechu, jenž jim pomáhal s výbavou, aby na místě byli co nejdříve.
Lingr každopádně utkání nedohrál a bližší informace o jeho zdravotním stavu zatím klub neuvedl.
Podívejte se na zranění Ondřeje Lingra (v sestřihu v čase 1:13)
„Teď je v nemocnici a uvidíme, jestli bude potřeba operace. Je to vážné zranění a obávám se, že pro něj sezona prakticky skončila,“ odhadoval nicméně Zieliňski.
Podobné zranění mimochodem o víkendu utrpěl také brankář Chelsea Emiliano Martínez.
Lingr hraje v Polsku od léta, kdy přestoupil z amerického Houstonu, a zatím zapsal jednu branku. Při uplynulém srazu pak byl nominován do národního týmu a nastoupil ke třem zápasům Ligy národů, leč další utkání v nejbližší době nepřidá.