POHLED: Svleču dres a je mi to fuk. Kdy fotbalisté pochopí, jakou hloupost dělají?

Pelé to nedělal. Maradona taky ne. Ani Gerd Müller nebo Johan Cruyff. Masopust byl distingovaný. Ani Panenka po svých nádherných trefách netočil dresem nad hlavou. Měly snad legendy menší radost po gólech než Milik a spol.?

Možná jste to během víkendu v hromadě fotbalových zpráv přehlédli, ale vězte, že v Turíně se hrál vzrušující zápas. Juventus prohrával po prvním poločase s podceňovanou Salernitanou 0:2 a pak spustil velkou jízdu. Ve třetí minutě nastavení vyrovnal kapitán Bonucci a za další tři minuty si náhradník Milik bezvadně naskočil na rohový kop a ještě lépe hlavičkoval. Co se dělo dál? Však si to umíte představit. V návalu euforie Milik svlékl dres a vyhodil ho vysoko nad sebe, protože byl přesvědčený, že právě rozhodl zápas.

No jo, jenže nerozhodl. A navíc ho ani nedohrál, protože za nesportovní chování dostal druhou žlutou kartu.

Teď nebudeme pojednávat o tom, jak se závěr utkání zvrhnul, kolik bylo červených a že videorozhodčí okradli Juventus o vítězství, protože gól neplatil kvůli ofsajdu, který nebyl. Vraťme se k polonahému Milikovi a jeho vyloučení.

Nejspíš se shodneme, že některé karty jsou ve fotbale prostě nezbytné. Nevyhnete se jim. Za fauly v tísni, za přílišný důraz, za ruce. Pak jsou karty z kategorie zbytečné: provokace, nemístná kritika rozhodčího, zakopnutý míč, zdržování. U nich je vysoká pravděpodobnost, že se vám ve zbytku utkání (nebo sezony) vymstí.

A pak je tu karetní úroveň „na facku“.

Plzeňský záložník Mosquera na konci srpna slavil bez dresu vítězný gól v Budějovicích, další žlutou kartu dostal teď v sobotu a při jeho drzém stylu se dá předpokládat, že během sezony si jednou bude muset za trest (po čtvrté žluté kartě) sednout na tribunu. Co myslíte: v jak důležitém souboji bude mistrovi chybět? Vzpomene si pak Mosquera, jak se v Budějovicích soukal ze zpoceného dresu, až se do něj málem zamotal?

Aby si to kolumbijský křídelník nebral osobně, měl by vědět, že jsme ho vybrali jen jako příklad nešvaru, proti kterému by přinejmenším trenéři měli brojit. Je přece tisíc možností, jak si vychutnat gólovou radost bez toho, aniž by střelec musel dostat žlutou kartu. Anebo červenou, jak se v neděli večer stalo Milikovi.

Možná si vybavíte slávistu Davida Kalivodu, který na jaře 2008 dopadl stejně. Jen s tím rozdílem, že jeho gól platil. Mohl rozhodnout derby: „Euforie byla silnější než to, abych si uvědomil, že už jednu kartu mám.“ Sparta pak proti oslabené Slavii vyrovnala, načež Kalivoda dostal kartáč od trenéra a mastnou pokutu.

Slavia - Sparta: vyloučený David Kalivoda - Slávistický záložník David Kalivoda opouští derby poté, co byl vyloučen.

Vedou se spory o tom, kdo vlastně jako první udal trend, který fotbalu rozhodně neprospívá? Kdo si jako první svlékl dres po gólu? Jisté je snad pouze to, od kdy se to považuje za prohřešek.

V roce 2002 uruguayský útočník Diego Forlán, tehdy ve službách Manchesteru United, vstřelil nádherný gól proti Southamptonu. Mával s trikem nad hlavou a užíval si ovace na Old Trafford. Už se rozehrálo a on byl pořád do půli těla. S dresem v ruce kmital podél lajny. Dokonce srdnatě vybojoval míč a svlečený ho přihrál brankáři Barthezovi.

Z oslavného videa se stal hit sociálních sítí, nicméně komisaři ze světové federace FIFA v tom viděli faul na fotbal. O dva roky poté se svlečený dres zařadil mezi disciplinární prohřešky, za které rozhodčí taxativně udělují žlutá karta.

Samozřejmě můžete i na závěr namítnout, koho v dnešní době pohorší chlap svlečený do půl těla. Zvlášť když v napínavém sportovní klání prožívá něco obzvlášť výjimečného. Ovšem když už to je jednou ve fotbalových pravidlech zapsané jako nedovolený čin, tak je přece pitomost ho dělat.