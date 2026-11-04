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POHLED: Na fotbal sáhla smrt, k tragédii mířil dlouho. Zatočí už s bezohledností?

David Čermák
  7:07
Párkrát už bylo vyloženě namále. Praskaly lebky, z pusy létaly vyražené zuby, oběti surovostí padaly do bezvědomí. Snad jen shodou náhod doteď nikdy nedošlo na nejděsivější možné vyústění. Nestalo se, že by ve sledované profisoutěži, před zraky desetitisíců fanoušků, zemřel fotbalista vinou bezohledného zákroku soupeře. Až v úterý se nejčernější scénář naplnil.

Španělské Tenerife, slunečný dovolenkový ráj, se proměnil v ostrov smutku. Srdce útočníka Jesúse de Miguela, který za místní tým kopal druhou ligu, nevydrželo hrozivou srážku s kolenem brankáře Jesúse Owona z FC Andorra.

Což je tragédie, jakou fotbal nepamatuje. Ale k níž zároveň delší dobu mířil – a musí si to přiznat.

Do osudových vteřin, kdy rozběhnutý Owono soupeře na polovině hřiště surově skopl ve výskoku, a ještě ho stačil bouchnout rukou do obličeje, se promítl problém, o kterém se mluvilo příliš málo na to, aby se dal včas uspokojivě vyřešit.

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbal možná není brutálnější, než býval. Data vám třeba napoví, že faulů od začátku tisíciletí ubývá, což je mimochodem i závěr vědecké studie z roku 2017.

Jenže hra je také dramaticky rychlejší než kdykoli dřív. Hráči jsou výbušnější, čas a prostor na rozhodování rok od roku mizí, souboje se odehrávají v daleko větší intenzitě, pod všudypřítomným tlakem. A když na srážku ve sprintu dojde, hrozí daleko větší průšvih než před patnácti dvaceti lety.

Domýšlejí fotbalisté důsledky? Mají záklopku? Mnozí snad ano, jiní, včetně Owona, zjevně ne.

Snadno se to řekne, ale pokud moderní fotbal něco nutně potřebuje, pak změnit chápání odpovědnosti za bezpečnost protihráče.

Zmatky po likvidačním faulu na Jesúse de Miguela.

Respekt, úcta a ohleduplnost se musí učit ve fotbalových přípravkách dřív než jak správně sklopit nárt nebo nastavit placírku. A těm, kteří se pohybují na hraně, by se měly základní zásady připomínat celoživotně.

Body, trofeje, peníze, ale ani prachobyčejná touha být u míče dřív než soupeř nesmějí nikdy stát výš než lidský život. A pokud vám ta věta zní příliš banálně a samozřejmě, pak si pusťte znovu nejen Owonův zákrok, ale i několik dalších, kdy smrt visela ve vzduchu.

Jen si připomeňte, jak kudrnatý německý brankář Schumacher na mistrovství světa 1982 podobně sroloval francouzského útočníka Battistona: dva vyražené zuby, tři prasklá žebra, poraněný obratel. Přitom rozhodčí ani nepískal faul a Schumacher si v klidu zachytal finále proti Itálii.

Nebo si zkuste vybavit, jak před dvaceti lety poblázněný irský záložník Hunt kolenem surově vrazil do hlavy Petra Čecha v zápase anglické ligy: tehdy šlo kvůli vpáčené zlomenině lebky vyloženě o život.

Jmenuje se Hunt. Kvůli němu bude Čech navždy nosit helmu

A co zákeřný kopanec útočníka Roofa z Rangers do obličeje slávistického gólmana Ondřeje Koláře? Také tehdy, před pěti lety, to skončilo frakturou lebky, ale i tenkrát mohlo být daleko hůř.

Následky pro viníky, kteří zjevně hazardovali se životy soupeřů?

Schumacher vyvázl bez trestu, Hunt taktéž, Roofe nesměl hrát čtyři zápasy, což byl vzhledem k povaze zákroku výsměch.

Brankář Andorry Jesús Owono rozehrává míč před Jesúsem de Miguelem z Tenerife.

Pokaždé vám musela naskočit naléhavá otázka: Copak se čeká, až na trávníku někdo někoho zabije?

Teď už je pozdě, De Miguela manželce a roční dcerce nikdo nevrátí. I proto musí fotbal začít mnohem rázněji trestat zákroky, při nichž jde o zdraví.

Tak, jako vytáhl do boje s rasismem, potřebuje teď tvrdě potírat hráče, kterým v zápolení o míč vypíná mozek a zapomínají na lidskost. Jako Owono, gólman z Rovníkové Guineje, který po ošklivém zákroku nejdřív ani nezkontroloval, co se soupeři stalo. Až když se k nešťastnému De Miguelovi začali sbíhat všichni, otočil se a začalo mu docházet, co způsobil.

Pozdě. Příliš pozdě.

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