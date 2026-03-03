Výhra o tři góly nestačila. Barcelona končí v semifinále poháru, dál jde Atlético

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetném zápase semifinále Španělského poháru podlehli v úterý večer na hřišti Barcelony 0:3, přesto po vítězství 4:0 v úvodním duelu postoupili do finále. Svěřenci trenéra Diega Simeoneho si o pohárovou trofej zahrají po 13 letech.
Barcelona na domácím hřišti ovládla čtrnáctý soutěžní zápas po sobě. Dvakrát se trefil osmnáctiletý Marc Bernal, jednou z penalty skóroval Raphinha, ale čtvrtou branku znamenající prodloužení už tým německého kouče Hansiho Flicka nepřidal.

Ve finále se Atlétiku 18. dubna postaví buď Bilbao, nebo San Sebastian. Odvetný zápas těchto týmů se hraje ve středu. V prvním zápase zvítězil San Sebastian na hřišti Bilbaa 1:0.

Další velký favorit na zisk trofeje, Real Madrid, vypadl ze soutěže už z osmifinále, když překvapivě podlehl druholigovému Albacete.

